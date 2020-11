El Covid-19 ha afectado también al sector del calzado, 8 componentes que se dedican a la industia del calzado han dado su opinión sobre la situación que está viviendo actualmente este sector a raíz de la pandemia.

Abordemos con éxito la situación

Pedro Vives Pérez, vicepresidente primero de AEC, empresario y director general de COMELZ ESPAÑA, S.L.U.

Es evidente que la pandemia y el consiguiente shock económico producido ha trastornado casi todo nuestro entorno laboral en sus distintos aspectos y a su vez nos ha creado un estado casi crónico de ansiedad, inquietud e inseguridad en ocasiones difícil de controlar.

No obstante, estamos obligados a estar en positivo, hemos de pensar que tenemos una excelente ocasión para analizar en profundidad el funcionamiento de nuestras empresas, investigar, renovar, digitalizar y promover una cultura de innovación que aporte beneficios a la organización y atraer nuevas oportunidades y nuevas ideas de aplicación tanto en nuestro mercado establecido como en otros emergentes e intentar posicionarnos con éxito.

Elche y su industria del calzado y en particular la de su potente Industria Auxiliar, que es un referente, se ha caracterizado siempre con diferencia por su gran dinamismo, creatividad y capacidad innovadora, y ahora más que nunca es la oportunidad de aplicar todo su potencial. Tenemos a nuestra disposición toda la información, conocimientos y medios humanos y tecnológicos necesarios para lograrlo y abordar con éxito esta nueva situación global en la que nos encontramos y que a su vez el resultado obtenido será sin lugar a dudas el que nos va a permitir posicionarnos en lugar preferente de cara a la nueva y próxima situación de completa normalidad una vez finalizada la pandemia.

Futurmoda, clave en la recuperación

José Antonio Ibarra Torres, vicepresidente segundo de AEC y presidente de Futurmoda. Empresario fundador, Grabados Ibarra, S.L.

El sector de los componentes para el calzado es vital para la continuidad de las fábricas del calzado y la marroquinería. A pesar del complicado escenario internacional generado por el Covid y con el objetivo de ayudar a relanzar nuestra industria FUTURMODA será decisiva en este proceso de recuperación. En este sentido, queremos convocar la feria para la edición 45 que tendrá lugar los días 10 y 11 de marzo, momento en el que esperamos poder contar con la máxima participación de expositores tanto nacionales, como internacionales, bien directos o representados, para presentar las colecciones de la temporada Primavera Verano 2022.

Por lo tanto, si la pandemia no nos lo impide, la feria se celebrará. En estos momentos es imprescindible, más que nunca, contar con el apoyo incondicional de la administración para poder impulsar nuestra industria. Todas las ayudas se tienen que hacer efectivas para poder mantener los puestos de trabajo y volver a recuperar el posicionamiento europeo que nos corresponde.

Esperamos poder contar con los apoyos de las administraciones centrales, autonómicas y locales, de la misma manera que se tiene que corresponder con la inversión definitiva en el proyecto de la Institución Ferial Alicantina para que sirva como institución tractora de la economía de nuestra provincia, a nivel nacional e internacional y en consecuencia de nuestra feria FUTURMODA.

Desde la Asociación queremos impulsar FUTURMODA, no obstante, la situación que nos ha tocado vivir nos anima y nos obliga a desarrollar en paralelo a la feria tradicional, la puesta en marcha de alternativas complementarias como es la feria virtual.

En este sentido estamos trabajando con diversos proveedores especializados, que nos están asesorando sobre las herramientas, plataformas y soluciones más actuales para que este proyecto se pueda llevar a cabo con éxito dentro de nuestro sector industrial. Tanto el sector, como la feria volverán a ser un referente a nivel nacional e internacional, en ello estamos trabajando y lo vamos a conseguir.

Para nosotros, el sector del calzado, es el más importante. Sin nuestros clientes, los fabricantes de calzado y marroquinería en general, bolsos, cinturones… No tiene sentido, ya que, para nosotros, todos ellos: fabricantes, comerciales, diseñadores, modelistas son vitales para que el sector pueda continuar y perdurar.

Hay que potenciar las fortalezas

Santiago Martínez Rodríguez, secretario de AEC, empresario y director general de Comercial Sambles, S.L.

El actual escenario de crisis internacional provocado por la pandemia ha potenciado, más si cabe, las fortalezas y debilidades de un sector de los componentes del calzado en continua reconstrucción.

En los últimos meses se ha corroborado la importancia de contar con una cadena de suministros cercana a las grandes firmas de calzado europeas, donde las empresas del sector de los componentes del calzado hemos demostrado ser garantía de estabilidad ante una situación de incertidumbre en la logística internacional.

“Ante un desplome del comercio como nunca antes habíamos conocido, los jóvenes empresarios debemos aprovechar la oportunidad de seguir avanzando en tres ámbitos fundamentales para la salud futura de nuestro sector, como son: la digitalización, la internacionalización y la flexibilización”.

“Tanto las empresas como los gobiernos debemos estar convencidos de que la manera más sólida de afrontar una crisis global es con empresas más internacionalizadas”. De ahí la importancia de eliminar la temporalidad de las ayudas del ICEX y de los planes sectoriales. En este camino de apertura y consolidación en el mercado exterior como respuesta a la crisis actual, la digitalización y la flexibilidad laboral son aspectos claves que debemos potenciar y reivindicar.

H2: Hacernos fuertes de cara al futuro

Alvaro Sánchez Concellón, director general de AEC Asociación y AEC Ferias, S.L.

La industria productiva española genera el 13% del PIB y el 12% del empleo de forma directa, representa el 43% del PIB y el 30% del empleo si se suman sus efectos indirectos. Los puestos de trabajo que proporciona son, además, de alta calidad en términos de salario, estabilidad y formación. Es, asimismo, responsable del 92% de las exportaciones y de más del 50% de la inversión privada en I+D+i. En nuestro caso y dentro del sector de la moda que representa el 2,9% del PIB de nuestro país, contribuyendo con un 4,1% al mercado laboral, los componentes para el calzado son un sector estratégico.

En los momentos actuales en los que la pandemia ha puesto en jaque a todo el sector de la moda en nuestro país, es necesario que seamos capaces de acelerar las inversiones industriales, impulsar la demanda nacional e internacional de calzado, diseñando un plan de apertura a nuevos mercados y sectores productivos duraderos y de calidad, para poder incrementar el posicionamiento, la comercialización y el consumo de nuestros productos. Apoyar a la industria manufacturera para poder mantener los puestos de trabajo. Potenciar la marca país, el Made in Spain.

Luchar por una política de reducción de costes energéticos, impulsar la digitalización y la economía circular, aplicar medidas financieras óptimas que cubran las necesidades reales de los empresarios mejorando las condiciones para su devolución y ampliando los periodos carencia, promover moratorias de las cargas impositivas, luchar contra la economía sumergida y la precariedad laboral, promover la formación y bonificar la generación de empleo. Solo así saldremos de esta crisis en un menor plazo de tiempo, de lo contrario las consecuencias serán irreparables.

Nuestro sector necesita un nuevo plan del calzado y un plan estratégico que revitalice a todo el sector de la moda en nuestro país.

Hay que corregir la competencia desleal

Remigio Gonsálbez Serrano, vocal de AEC, empresario y director general de IMERCO Fashion Group.

La pandemia ha puesto en evidencia los muchos defectos de la sociedad actual, así como resaltado sus bondades. Por ejemplo, ha demostrado que la globalización tiene sus inconvenientes y ha puesto en valor los productos de proximidad.

Ha llegado el momento de corregir la competencia desleal. La industria del calzado lleva años en un declive, a pesar de los enormes esfuerzos que hacemos los empresarios españoles, ya que no se puede competir cuando no se produce en igualdad de condiciones. Esta situación está mermando y menguando nuestro tejido empresarial desde hace años de una manera continua e inexorable.

Asimismo, tenemos que poner en valor tanto al sector tradicional como al tecnológico, el cual sin el uno no puede existir el otro, puesto que la industria del calzado tiene de tradicional los muchos años que lleva creando riqueza y prosperidad, es una industria que investiga, innova y desarrolla como cualquier otra de base tecnológica.

Nuestro sector necesita una importante inversión en promoción, potente y constante del MADE IN SPAIN, la cual debe ir coordinada en común para apoyar a todo el sector en su totalidad, poniendo en valor la excelencia de los productos españoles. Los empresarios españoles merecen un reconocimiento por su buen hacer, creatividad y coraje.

Las empresas zapateras importan de Asia

Francisco Javier Sánchez Cascales, vocal de AEC, empresario y director general Grupo INTACON, S.L.

Durante esta crisis, la industria auxiliar ha demostrado a las empresas zapateras que importan de Asia, que somos la solución a los problemas de producción y logísticos no sólo por la calidad y la innovación sino también por la proximidad.

Necesitamos recuperar los eventos presenciales. Los artículos de moda tienen texturas y aspectos tangibles que una imagen por si sola, no puede proporcionar. Las ferias virtuales son una solución a medias.

Las medidas de ayuda oficiales se establecieron pensando en una incidencia del Covid-19 que afectarían a una temporada. Ya llevamos dos y camino de la tercera por lo que deberían actualizarse ampliando los periodos de carencia y plazos.

Hacernos fuerte de cara al futuro

Francisco Javier Rodríguez Andrés, vocal de AEC, director general de SHYNTHELAST, S.A.

La crisis sanitaria que estamos sufriendo actualmente está dañando muy seriamente la economía a nivel mundial. A nadie se nos escapa que nuestro sector, que depende tan directamente de los comercios, se va a ver especialmente damnificado al haberse producido cierres temporales forzados de los mismos. Por otro lado, la disminución de actos sociales, ha producido además un descenso considerable en el consumo de este tipo de productos.

Sin embargo, esta difícil situación debe de servirnos para hacernos fuertes de cara al futuro. Nos hemos dado cuenta que debemos ser menos dependientes de terceros países, que en un escenario de aislamiento como el que hemos tenido durante esta crisis, supone un perjuicio para nuestros bienes y servicios. Aunque vivamos en un mercado global en el que siempre va a haber conexiones internacionales, hay que tener en cuenta que una mayor producción nacional, nos ayudaría a superar más rápidamente y en mejores condiciones la situación actual.

Para conseguir atraer a los grandes fabricantes y aumentar las producciones nacionales, desde AEC consideramos que las empresas tienen que diferenciarse de sus competidores extranjeros, creando productos más ecológicos, sostenibles y de mayor calidad.

Con la fabricación y utilización de productos más responsables conseguiríamos, por un lado, encontrar una alternativa más ecológica a los materiales actuales procedentes de fuentes no renovables como el petróleo, y, por otro lado, alargar la vida útil de los componentes mediante su reciclado.

Muchas empresas del sector de los componentes para el calzado, están enfocando sus esfuerzos a la innovación y desarrollo de nuevos materiales que, con la ayuda de nuestros clientes, puedan ofrecer al consumidor final soluciones mucho más ecológicas y sostenibles para el mundo del calzado.

No hay industria auxiliar si desaparecen nuestras fábricas de calzado

Víctor Manuel González Marín, vocal de AEC, empresario y director general de Maype

No hay mayor prueba de fuego que la situación actual derivada del covid, sin ninguna duda, el reto de nuestras empresas es sobrevivir a esta etapa, pero no hay que olvidar que nuestra industria viene sufriendo un deterioro a consecuencia del desplazamiento productivo del calzado a otros países como China, Turquía, Croacia, Polonia, Vietnam, etc. Y no hay industria auxiliar si desaparecen nuestras fábricas de calzado.

No dejemos a la deriva a los empresarios, no hagamos que carguen con toda la responsabilidad, las administraciones deben proteger a España para que siga siendo un país productor de calzado, adoptando las medidas económicas y sociales que sean necesarias. Otros países están atrayendo a la producción de calzado ofreciendo facilidades para la implantación de empresas en sus territorios.

El covid quedará atrás, pero ¿Qué pasará después si no apostamos por nuestra industria?, ¿son las empresas las que deciden irse o son otros países los que se las llevan?