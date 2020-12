El grupo Alzis ha anunciado este miércoles una inyección de un millón de euros en la cadena de peluquerías Oh My Cut!, con el que pretende relanzar el proyecto tras las pérdidas cosechadas en el último año. El conglomerado ilicitano reconoce que las cifras de esta participada no han cumplido con las expectativas de crecimiento que se marcaron cuando entraron en su capital, hace ahora tres años, tras cerrar el último ejercicio con una facturación de 3,4 millones de euros y unos números rojos de 367.301 euros.

Ante esta situación, Alzis ha optado por redoblar su apuesta, con la inyección de nuevos recursos, acompañados de un golpe de timón. Así, la firma señala que el consejo de administración de va a adoptar "varias medidas correctoras" que incluyen la reestructuración de la cúpula directiva de la compañía, el refuerzo del equipo de gestión para impulsar el proyecto, además de la incorporación de un profesional con elevada experiencia en el sector para liderar la expansión nacional.

Todo ello será apoyado con una apuesta clara por la promoción y refuerzo de la marca y la franquicia a través de una campaña de marketing nacional planificada para 2021, según la compañía.

La firma ilicitana recalca que "apuesta decididamente por la marca y quiere dotarla de los recursos económicos necesarios que le permitan obtener los medios técnicos y la solidez aconsejable para acometer con garantías esta nueva etapa". Por este motivo, está dispuesta a aportar nuevamente al proyecto "todos los recursos económicos necesarios, cuyas estimaciones se cuantifican en cifras aproximadas a un millón de euros".

Con una historia de 60 años, Alzis es un grupo empresarial de referencia en la Comunidad Valenciana. Está compuesto por cerca de 60 empresas muy diversificadas y de carácter multisectorial, y cuenta con más de 700 empleados de forma directa.

El conglomerado tiene presencia en multitud de sectores productivos y de actividad entre los que se encuentran, como más significativos, el del ocio, servicios, aparcamientos, inmobiliario e informática. Asimismo, en los últimos años se han incorporado a nuevos sectores tales como: salud y bienestar, mascotas, estética y peluquería, medio ambiente y reciclaje, financiero, I+D+I, energético, nuevas tecnologías, e inclusive el sector aeroespacial.