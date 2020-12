Hilaturas Ferre saca partido a la creciente preocupación de la industria textil por el medio ambiente y la sostenibilidad. La compañía de Banyeres se ha aliado con el fondo norteamericano Story3 Capital para expandir su negocio de fibra reciclada, que produce a partir de los sobrantes y los desechos de la propia industria textil bajo la marca Recover. Un proceso con el que se ahorran miles de litros de agua y otros recursos que serían necesarios para producir los tejidos con material virgen.

De esta forma, la firma de la familia Ferre ha segregado esta parte del negocio en una nueva sociedad y ha vendido el 80% del capital al fondo norteamericano, para obtener los recursos necesarios para expandir la actividad. La primera inversión ya ha permitido poner en marcha una segunda línea de producción en las instalaciones de la compañía en Banyeres de Mariola, que ha duplicado su producción de 6.000 a 12.000 toneladas anuales. Pero los planes de los nuevos socios van mucho más allá.

El objetivo es multiplicar esa cantidad hasta alcanzar las 200.000 toneladas anuales de fibra en sólo cinco años, para lo que se prevé construir nuevas fábricas junto a las mayores zonas productoras de textil del mundo, según explicó ayer Alfredo Ferre, que estará al frente de esta «spin off» como consejero delegado. La intención es poner en marcha al menos un par de factorías en el Sudeste asiático -donde se analizan alternativas como Vietnam, India o Bangladesh- y otra en Centroamérica, las dos áreas geográficas que concentran un mayor volumen de fabricación de ropa en el mundo.

Según explica Ferre, fue el fondo norteamericano el que se acercó hasta la compañía de Banyeres para proponerles la operación, tras recibir referencias de la firma. Algo que no resulta extraño si se tiene en cuenta que la fibra reciclada de Recover ya la han utilizado en sus diseños cadenas como Wrangler, H&M, Tommy Hilfiger, G-Star o The Northface, entre otras. Las negociaciones se iniciaron en agosto de 2019 y se cerraron en la primera mitad de este año, aunque no ha sido hasta ahora cuando se ha hecho pública la operación.

70 años de historia

Como recordaba ayer Alfredo Ferre, en realidad la firma lleva más de 70 años reciclando fibras, una práctica que la compañía inició en los años cuarenta ante la escasez de suministros de la época. Sin embargo, no fue hasta el año 2006 cuando desarrolló la marca Recover para designar los hilos que realizaba con esta materia prima y que, por ejemplo, no hace falta volver a tintar porque aprovechan el color que ya tenían. A partir de ahora, la producción de fibra reciclada se segrega del resto del grupo, por lo que Recover ya no sólo servirá a la propia Hilaturas Ferre, sino que podrá ser proveedor de cualquier fabricante de hilos y tejidos.

Por su parte, la empresa matriz continuará con su actividad habitual de fabricación de hilos. Alfredo Ferre seguirá en la presidencia de la compañía, pero se ha optado por fichar a un nuevo director general externo para llevar el día a día. Un cargo que ocupa ya Luis Pita, un profesional que acumula una notable experiencia en firmas de moda como Tempe, H&M o Zalando.