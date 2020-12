¿Sabías que existe un hotel para abejas y que se encuentra en Jijona? ¿Qué ocurriría en un supuesto mundo sin abejas? ¿Y sin turrón? La jijonenca Turrones Picó apuesta por la sostenibilidad y la protección de estos pequeños seres, declarados el ser vivo más importante del planeta (el 70% de los alimentos que consumimos dependen de su polinización).

Bea&Bee, el hotel de las abejas

En 2019 Turrones Picó decidió apostar por un propósito de marca basado en la defensa de la naturaleza, y con ello la marca creaba un corto de animación llamado “Navidades sin Turrón”. En él se lanzaba un contundente mensaje basado en cómo sería la Navidad en un futuro no muy lejano, sin la existencia de este delicioso dulce navideño.

Además, dentro de esta misma campaña, se lanzaba Bea&Bee, el primer hotel para abejas del mundo y que se regalaría a todos aquellos hoteles del país que lo pidieran. Turones Picó ofrece gratuitamente estos hoteles para abejas a todo el país para que, además de alojar a sus huéspedes, puedan dar cobijo a estos insectos. El primero en sumarse a esta iniciativa fue el Hotel Pou de la Neu, en Jijona.

“Hola Mundo”, una campaña muy comprometida con el medio ambiente

Tras la campaña “Navidades sin Turrón”, que fue viral en las redes, Turrones Picó ha lanzado para la Navidad 2020 “Hola Mundo”, una nueva campaña que sigue trabajando en el camino del compromiso con el medio ambiente y que se ancla en una gran verdad: “Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo”. Se trata de un mensaje que nos invita a todos a tener pequeños gestos con el entorno desde nuestras posibilidades.

No te pierdas el corto de Turrones Picó para esta Navidad:

La campaña de este año ya lleva más de 3 millones de reproducciones y varios medios nacionales ya se han hecho eco.

10 consejos sostenibles para Navidad

El spot navideño de Turrones Picó, protagonizado por los mismos personajes que el pasado año, traslada un claro mensaje de respeto por el medio ambiente. Ello nos invita a llevar a la práctica 10 pequeños consejos para proteger al medio ambiente esta Navidad. Un listado con el que la marca propone continuar con la creación de hábitos responsables con la naturaleza y con el compromiso de su protección.

1- El árbol navideño

¿Natural o artificial? Debemos decantarnos por el natural más que por el artificial que se fabrica de PVC, viene de muy lejos y su transporte ocasiona emisiones de CO2, no se descomponen de forma natural y debemos llevarlos al punto limpio.

El natural es 100% biodegradable. Durante su crecimiento captura CO2. Siempre debemos adquirirlos de viveros con producción controlada y devolverlos al servicio de recogida del ayuntamiento para que se replanten los que sigan vivos y con el resto hacer compost.

2- El Nacimiento

Se puede reutilizar una y otra vez completándolo cada año si se quiere con una nueva figura. Cámbialo de sitio o dispón su configuración de otra forma y tendrás siempre un Nacimiento nuevo.

Si se pone por primera vez se puede fabricar con materiales reciclados y en su construcción puede participar toda la familia. ¡Atención con el musgo! Está protegido en los espacios naturales y sólo puede adquirirse en los viveros autorizados. porque es algo así como los cimientos del bosque.

3- Iluminación

Usa bombillas de bajo consumo, microbombillas o módulos que reducen un tercio el consumo eléctrico. Una de las opciones más ecológicas es la utilización de luces LED que gastan un 90% menos de energía que las tradicionales. Limita las horas de encendido y sólo para los momentos especiales.

4- Adornos

Los viejos adornos, como las bolas, se pueden pintar y forrar, dándoles una nueva vida. También puedes fabricar tu decorado navideño con materiales reciclados como papel, cartulinas, palomitas y algodón para hacer guirnaldas.

5- Regalos

Piensa en realizar regalos sostenibles, especialmente para los niños, así conseguirás inculcarles una conciencia ambiental. Los juguetes mejor con baterías recargables en vez de pilas; de artesanía local, que sean duraderos, didácticos, que infundan a los niños la importancia de la conservación del medioambiente y que cumplan con los certificados de la Unión Europea en cuanto a responsabilidades ecológicas.

Asegúrate que proceden de materiales naturales y biodegradables, adecuados para cada tipo de edad, que no sean sexistas ni bélicos y que estimulen la creatividad. Escoge artesanía o gastronomía local como presente y realiza regalos no tangibles, como, por ejemplo, un viaje o entradas para el cine y el teatro. No abuses de los regalos con un excesivo embalaje.

6- Mesa navideña

No compres vasos, platos, cubiertos, de un sólo uso, además el pleno del Parlamento Europeo aprobó el 27 de marzo de 2019 prohibir su venta a partir de 2021. Utiliza la vajilla y la cubertería de toda la vida. Brinda con copas de vidrio y si te decantas por un menaje desechable que éste sea ecológico.

Crea tus propios centros de mesa y coronas con papel cartón, envoltorios, corchos de botellas y combínalas con hojas secas, piñas, bolas navideñas…

Los manteles y servilletas de tela, son lavables y se pueden utilizar en más ocasiones. La mesa es el principal centro de reunión de las familias, especialmente este año, y debemos cuidarlo con mucho mimo. Busca la forma de permanecer comunicado con las personas que no han podido reunirse contigo, la tecnología seguro que te lo permite.

7- Menú

Realiza una lista y compra lo necesario para que no contribuyas al desperdicio alimentario. Reutiliza los alimentos sobrantes, existen cientos de recetas que te ayudan a reaprovecharlos. Compra productos en la medida de lo posible ecológicos y de proximidad, Kilómetro 0 que no han tenido que viajar mucho para llegar a tu mesa. En cuanto a los dulces decántate por los tradicionales de tu zona, turrones y mazapanes son los reyes de la mesa.

8- Cocina con criterio

A la hora de cocinar primero el microondas, después con la olla a presión y por último con el horno. Utilizar el microondas en lugar del horno y ahorra entre el 60 y el 70% de energía, además de mucho tiempo.

No abras el horno mientras esté en funcionamiento o perderás más del 20% de la energía acumulada en su interior. Intenta cocinar en su interior varios alimentos a la vez y recuerda apagarlo un poco antes de finalizar la cocción para aprovechar el calor residual.

Las placas de inducción son más rápidas y eficientes que el resto de vitrocerámicas convencionales, consumen un 20% menos de electricidad. Cocina utilizando las tapas de los recipientes, ahorrarás hasta un 25% de energía.

Elige ollas y sartenes que tengan las mismas medidas que tu vitrocerámica, así evitarás que se escape el calor.

9- Recicla

Una vez que acaben las fiestas llegará el momento de recoger, guardar los adornos y deshacerse de todos los desperdicios. Lo que todavía tenga una segunda vida (adornos, papel de envolver...) se puede guardar para futuras ocasiones y lo que haya que tirar hay que fijarse en qué contenedor se deposita.

Los cartones y el papel van al azul; los embalajes de plástico, al amarillo; las botellas de vidrio, al verde; las pilas gastadas, al de las pilas…

En cuanto a los adornos que ya no sirvan, como bolas o espumillón, y este año las mascarillas sanitarias, se pueden tirar en el contenedor de resto. Las guirnaldas luminosas hay que llevarlas a un punto limpio.

En cuanto a los juguetes, si tenemos algunos en desuso lo mejor es hacer que sirvan para otros niños; donárselos a familiares, vecinos, amigos, colegios, guarderías, hospitales, ONG y parroquias. Si es un juguete de plástico, a pilas o con electricidad lo deseable es llevarlo al punto limpio.

10- Frigorífico y lavavajillas

Cierra bien la nevera y no introduzcas alimentos muy calientes que hagan que el frigorífico consuma más por enfriar. Para lavar los platos siempre es mejor utilizar el lavavajillas antes que fregar a mano, porque dejar el grifo abierto de agua caliente mientras friegas supone un gran desperdicio de agua y energía.

El lavavajillas siempre debe estar lleno y utiliza programas cortos o ecológicos. Si necesitas aclarar la vajilla antes de introducirla en el lavavajillas, utiliza siempre agua fría.

Y para añadirle dosis extra de felicidad a esta Navidad, no puedes perderte el turrón de la felicidad de Picó. ¡Te encantará su sabor!