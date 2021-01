2021 ha sido bautizado como el año de la «ilusión» con la llegada de la vacuna que intentará frenar una pandemia mundial sin precedentes, pero también es el año en que vamos a comenzar a sufrir las consecuencias económicas de un 2020 fulminante para empresas, trabajadores y autónomos. Se prevé que los concursos de acreedores aumentarán hasta los 22.000 después de un año en que el coronavirus ya ha provocado el cierre de muchas empresas de distintos sectores.

José Luis Valverde es un experimentado letrado laboralista que ha vivido de primera mano los problemas atravesados por muchas compañías durante el pasado 2021 con motivo de la pandemia; precisamente su desempeño profesional excelente durante el pasado ejercicio le valió el reconocimiento de la Asociación Terciario Avanzado con uno de sus premios alfil.

Valverde es socio del Área Laboral de Devesa & Calvo Abogados, despacho con sede central en Alicante capital y especializado en la prestación de servicios de abogacía de los negocios para empresas, inversores e instituciones. A lo largo de su larga carrera José Luis ha asumido la dirección letrada de numerosos procesos de negociación colectiva, Expedientes de Regulación de Empleo («ERE»), Expedientes de Regulación Temporal de Empleo («ERTE»), acuerdos laborales, incidentes laborales en concursos de acreedores y procedimientos de despido.

Hablamos con él de la situación derivada del covid-19 y otros temas de máxima actualidad para las empresas.

2020 ha sido un año fatídico para las empresas… ¿Qué estrategias les han servido para «sobrevivir» a la pandemia?

Cada cliente es un mundo y para definir la mejor estrategia legal a seguir, el café para todos no vale. Pero sí es cierto que lo que la mayoría de nuestros clientes precisaban para intentar salir adelante en condiciones extremas, era reducir al máximo su estructura de costes. Y bien es sabido que la partida de personal suele ser la más abultada en las cuentas de explotación de las compañías.

En este sentido, la medida estrella han sido los ERTE por fuerza mayor derivados del covid-19 y solo subsidiariamente los ERTE por causas objetivas; sin descartar otras medidas laborales alternativas, según el caso.

Nos gustaría saber más sobre el funcionamiento de los ERTE… ¿Pueden todavía las compañías acogerse a ellos por el covid-19? ¿Es un proceso muy costoso?

Sí, las empresas todavía pueden acogerse a ellos si concurren las circunstancias establecidas en la normativa. Lo fundamental de este proceso es saber cuáles son los requisitos legales para cumplirlos, preparar bien la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos, y redactar adecuadamente los documentos necesarios para que no exista duda sobre que la aplicación de la medida es conforme a Derecho.

El coste económico depende de algunas variables como el número de trabajadores y centros de trabajo afectados, pero también de las circunstancias particulares de cada empresa, pues estos expedientes no es recomendable tramitarlos cumplimentando un simple formulario, sino que consideramos que lo conveniente es planificar la estrategia que mejor se ajuste a las necesidades y circunstancias empresariales en cada caso.

Una empresa que no vea alternativa de recuperación y no pueda rescatar a la totalidad de su plantilla... ¿Puede explorar la posibilidad de transformar los ERTE en ERE?

Así es. En esta cuestión es muy controvertido qué sucede si este ERE se tramita antes de que transcurra el compromiso de mantenimiento de empleo asumido para obtener los beneficios y exoneraciones de cotización en la seguridad social de los trabajadores afectados por los ERTE.

Muchos empresarios y directivos tienen miedo a aplicar estas medidas si puede suponerles la obligación de devolver los beneficios económicos derivados de los ERTE. No obstante, entiendo que puede defenderse válidamente que no tendrían obligación de hacerlo, en la medida en que la extinción de los contratos no se produce por una decisión empresarial, sino por la necesidad de llevarlos a cabo por causas objetivas.

Una interpretación contraria a esta que argumento pasaría en muchos casos a que la única salida que le quedaría a la compañía es verse abocada a un concurso de acreedores, donde el daño para los intereses de los trabajadores sería también mayor.

Su despacho ganó recientemente un juicio que ha sentado precedentes con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana respecto a los ERTE en contratos fijos-discontinuos, o «cíclicos» (hoteles, hotelería...).

Agradecemos a nuestro cliente su confianza para seguir nuestro asesoramiento pese a lo mucho que se jugaba, pues conseguimos que se reconociera que las empresas que tramitan un ERTE no tienen obligación de incluir a los trabajadores fijos – discontinuos que entendemos que, por su propia naturaleza, pueden ser desvinculados, manteniendo vigente pero suspendida la relación laboral, cuando no se le puede dar ocupación efectiva. La sentencia todavía no es firme pero el TSJ nos dio la razón en contra del criterio de sindicatos e Inspección de Trabajo de Valencia.

¿Cómo ve este año 2021 para las empresas españolas? ¿Se atreve con una previsión?

La verdad es que es muy difícil hacer una previsión porque no tenemos ningún precedente para la situación en la que nos encontramos, salvo la vivida el pasado año. Además, pese al inicio del periodo de vacunación, todavía no existe un horizonte claro al respecto de cuándo se superará la pandemia. No obstante, lo que sí es seguro es que en el 2021 tener una buena estrategia jurídico – laboral, continuará siendo clave para la supervivencia de las empresas.

