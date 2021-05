Manuela Pascual: «La industria ha sabido aguantar el chaparrón y hay que apostar por ella»

La contestana Manuela Pascual lleva toda una vida en CC OO. Afiliada desde 1980, fue en 1995 cuando se hizo cargo de la federación textil en l’Alcoià y El Comtat, merced a su labor sindical en la empresa de este sector en la que venía trabajando. Accedió a la secretaria general en las Comarcas Centrales en 2008, cargo que ha venido desempeñando hasta la fecha.

Ha cumplido el período máximo de mandato que marcan los estatutos. De no ser por ello, ¿habría continuado?

Efectivamente, he agotado los doce años establecidos a nivel estatutario, pero también tenía claro que había llegado el momento de pasar el testigo. Cuando llevamos tanto tiempo en un cargo podemos llegar a ofuscarnos con determinados temas, y llega un momento en que es necesario renovar y dejar paso.

¿Cuál es el balance de la gestión realizada durante todo este tiempo?

No ha sido fácil, porque nos hemos tenido que enfrentar a dos crisis de gran envergadura. La primera fue nada más acceder a la secretaría general, en 2008, una recesión económica que se llevó por delante muchos puestos de trabajo y la pérdida de derechos laborales. La otra, la que estamos viviendo en la actualidad como consecuencia de la pandemia, todavía está por ver las consecuencias que va a tener. No obstante, el informe de gestión tanto mío como el de mi equipo fue avalado por unanimidad en el congreso, y en la mochila me llevo más cosas positivas que negativas.

Ha comentado que en la anterior crisis se perdieron derechos laborales. ¿Tiene la sensación de que la actual se está afrontando mejor?

En esta última crisis, gracias al diálogo social, hemos sido capaces de impulsar medidas de protección de los trabajadores, como son los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, que han evitado una avalancha de pérdida de empleos. También está habiendo ayudas para empresas y autónomos y se ha aprobado una renta de garantía de ingresos mínimos, que desgraciadamente mucha gente aún no ha cobrado. Con todo, la salida de la crisis está siendo en esta ocasión mucho más equitativa para las empresas y los trabajadores, y no como en la anterior, en la que fue la clase laboral la que pagó los platos rotos.

La industria tiene un peso muy destacado en las Comarcas Centrales. ¿Cómo se ha comportado ante la crisis?

Ha demostrado su capacidad de resistencia, comportándose mejor que otros sectores. La industria ha evolucionado a través de factores como la investigación y las nuevas tecnologías, de manera que ha sabido aguantar el chaparrón, evidenciando que hay que apostar por ella. En estas comarcas, además, contamos con la ventaja de que hay una amplia diversificación, con empresas dedicadas al textil, el juguete o el plástico, que han sabido reinventarse en plena pandemia para elaborar productos de primera necesidad.

Mientras el sindicato funciona con una estructura que engloba a territorios de Alicante y Valencia, el Consorcio de las Comarcas Centrales, que acoge a los ayuntamientos, no acaba de arrancar...

Es una lástima que este organismo haya quedado en agua de borrajas, pese a que estamos en un territorio con muchos intereses comunes. Lo que hace falta es voluntad política y dejar de mirarse el ombligo.

Raül Alcocel, natural de Xàtiva, estrena secretaría general, aunque ya cuenta con una dilatada trayectoria en el sindicato. Se afilió en 1995, haciéndose cargo del departamento de formación y, casi de inmediato, de la demarcación de la Costera y la Canal de Navarrés. Después ya pasó a formar parte de la dirección de las Comarcas Centrale Valencianas junto a Manuela Pascual, a la que ahora sustituye.