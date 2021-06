Aiju desarrolla pautas de diseño para juguetes inclusivos

Este proyecto, que finaliza este mes, ha tenido una duración de 18 meses y ha sido apoyado por el Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) y cofinanciado por los fondos FEDER, dentro del Programa Operativo de la Comunitat Valenciana 2014-2020 con número de expediente IMDEA/2020/58 con un importe de 249.385,73 €. Y en él han participado cuatro empresas.

Estas pautas han quedado reflejadas dentro de la Guía de Buenas Prácticas con pautas generales de diseño inclusivo por cada tipo de diversidad funcional tratada (auditiva, visual y motora de tronco superior) así como pautas específicas en muñecas, accesorios y escenarios, juegos de construcción, juguetes de imitación y entorno, vehículos, rideons y juegos de mesa, entre otros.

Este desarrollo ha sido posible gracias al estudio internacional llevado a cabo por Aiju entre 1.000 familias europeas con niños en edad escolar de 0 a 11 años que ha sentado las bases para poder definir las necesidades de los consumidores sobre juguetes inclusivos y su percepción en la sociedad. Así como el análisis de la presencia de juguetes inclusivos en hogares y la preocupación por la oferta con la que cuentan en las tiendas.

Sólo el 39% de familias sabe reconocer un juguete inclusivo

El estudio revela que la mayoría de las familias europeas no reconoce un juguete inclusivo, ya que solo un 39% sabe identificarlo. En cuanto a datos por países, España, Alemania y UK, 46%, 41% y 41%, respectivamente son los que afirman tener mayor conocimiento sobre juguetes inclusivos.

Respecto a la posesión de juguetes inclusivos, sólo 1 de cada 10 familias afirma tener algún juguete inclusivo y 1 de cada 5 familias no sabe con seguridad si los tiene. Así, la preocupación por la oferta de juguete inclusivo destaca en Italia (38%), ya que el resto de países se mantiene en niveles de preocupación en torno al 10%.

Dentro del proyecto INCLUTOYS se ha realizado otro estudio donde se han analizado las barreras que afrontan las personas con diversidad funcional a la hora de jugar. En él destacan las barreras sociales y físicas. Y se demuestra la necesidad de continuar con las tendencias de apoyo a la diversidad y la inclusión para conseguir juguetes para todos.

Así, AIJU ha analizado una muestra de más de 300 juguetes y su adecuación al juego para niños con diversidad funcional auditiva, visual y motora de tronco superior aplicando la herramienta de evaluación europea TUET.

Sólo el 49% de juguetes pueden considerarse inclusivos

De este análisis se destaca que sólo el 49% de los juguetes analizados pueden considerarse inclusivos. Y se ha definido como juguete inclusivo aquel que presenta una adecuación para mínimo 2 tipos de discapacidad, o bien son adecuados para un tipo de discapacidad y son adaptables para otra.

De este modo, tras el análisis por tipo de discapacidad destaca que el 83% de los juguetes analizados son adecuados a la diversidad auditiva y el 50% adecuados a la diversidad visual, y un 2% podrían adaptarse. Y en relación a los juguetes para niños con diversidad funcional motora de miembros superiores, su adecuación se sitúa en el 13% aunque podría alcanzar el 21% tras adaptarse.

En cuanto a la tipología por juguete, las categorías de juguete más inclusivas son peluches (67%), primera infancia (56% pudiendo llegar al 61% con adaptaciones), imitación hogar y entorno (54%, pudiendo llegar al 66%con adaptaciones), muñecas, accesorios y escenarios (52%, pudiendo llegar al 55% con adaptaciones) y figuras de acción, accesorios y escenarios (51%, pudiendo llegar al 55% con adaptaciones). Las menos inclusivas son construcciones, puzles y montajes (62% no adecuados), juegos de mesa y sociedad (51% no adecuados) manualidades y artísticos (47% no adecuados).

Para demostrar el potencial de aplicar requerimientos de diseño inclusivo, dentro del proyecto INCLUTOYS se han desarrollado 3 prototipos de juguete inclusivo entre más de 15 conceptos. El primero consiste en un muñeco portable que permite la personalización de forma fácil y con diferentes texturas y sonidos. El segundo es la reintepretación del tradicional juego de mesa de la oca con tablero con texturas y colores contrastados, y un dado sonoro y grande para su fácil manejo. Y en tercer lugar un coleccionable de anillas con efectos ópticos que se generan al hacerlos girar.

Según la coordinadora del proyecto INCLUTOYS en AIJU, Clara Blasco el objetivo principal del proyecto “es proporcionar a las empresas jugueteras de la Comunidad requerimientos de diseño universal para poder aplicarlos en las fases iniciales del diseño de juguetes”.

Así, explica que “para asegurar la fácil transferencia de estos hallazgos a las empresas del sector se ha elaborado un Toolkit consistente en un taller práctico donde las claves de diseño plasmadas en la Guía de Buenas Prácticas se reconocen a través de la manipulación y observación de juguetes de diferentes categorías”.

Sobre AIJU

El Instituto Tecnológico de producto infantil y de ocio–AIJU- se fundó en junio de 1985, en la localidad alicantina de Ibi. Actualmente cuenta con 586 empresas asociadas, de distintos sectores, entre los que se encuentran el sector médico y el educativo.

AIJU ofrece actualmente servicios en las áreas de I+D para el Desarrollo de Producto, Materiales Innovadores, Additive Manufacturing, Nuevas tecnologías digitales e inmersivas, Seguridad y Ensayos, Sostenibilidad, Consumidor Infantil, y Formación.