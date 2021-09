Araceli Císcar gana la fase territorial de los Premios Mujer Empresaria CaixaBank de la Comunidad Valenciana

Araceli Císcar García, consejera ejecutiva de Dacsa Group, empresa dedicada al sector de la alimentación, ha sido seleccionada por su trayectoria, visión estratégica, capacidad de innovación y liderazgo transformador como la ganadora de la Dirección Territorial de la Comunidad Valenciana de los “Premios Mujer Empresaria CaixaBank 2021”, que reconocen el talento y la excelencia profesional de empresarias en España; y fomentan las redes de contactos entre empresarias líderes en el mundo.

La directiva de Dacsa Group, que tiene una gran faceta de emprendimiento e innovación, forma parte del patronato de la Cátedra de Cultura Empresarial de la Universitat de València, que impulsa las habilidades en dirección de empresas para estudiantes de posgrado.

Araceli Císcar es alumna del Instituto Negocios San Telmo, donde ha realizado el Máster en Dirección de Empresas Alimentarias (DEA) y de Alta Dirección de Empresas de la Cadena Alimentaria (ADECA). Inició su carrera profesional en Banco de Valencia en 1979. Posteriormente, en 1986, entró a formar parte de la compañía Dacsa, empresa familiar fundada por su padre D. Ricardo Císcar en 1968 y dedicada a la molinería de maíz y de arroz. Se hizo cargo de la dirección del área de maíz, impulsando y promoviendo el crecimiento y la expansión internacional de la compañía en toda el área de maíz, así como la creación de la división de Soluciones Alimentarias, donde radica toda la innovación del grupo y que está también internacionalizada.

Según sus palabras, “tener visión, asumir riesgos y mantener firme el tesón y el rumbo es absolutamente imprescindible siempre y más en momento como el actual. Este gesto que CaixaBank tiene conmigo, me permite pensar que voy, que vamos por el camino correcto. Pero no puedo agradecerlo sin antes decir que esto es el resultado de muchos esfuerzos compartidos, de equipos excelentes que trabajan codo con codo y que me permiten seguir creando, creciendo y hacer realidad mis ilusiones y objetivos”.

Dacsa Group es un grupo industrial dedicado al desarrollo de ingredientes alimentarios y cuenta con tres áreas de negocio: molienda de arroz, molienda de maíz y soluciones alimentarias. Es líder en Europa en la molienda seca de maíz en todos sus sectores y distinguido productor de arroz en España y Portugal. Internacionalizada en Portugal, Polonia, Ucrania y Reino Unido. Araceli Císcar, por su condición de ganadora territorial, formará parte de la nueva “Comunidad Mujer Empresaria CaixaBank” en LinkedIn, que reúne a las empresarias premiadas en todas las ediciones de los “Premios Mujer Empresaria CaixaBank” y las pone en contacto con otras redes de mujeres empresarias a nivel nacional e internacional como IWEC, International Women’s Forum, Vital Voices o EJE&CON.

Para Xicu Costa, director territorial de CaixaBank en la Comunidad Valenciana, "un año más, CaixaBank reconoce la trayectoria de mujeres líderes en nuestro país a través de sus “Premios Mujer Empresaria CaixaBank”. Es nuestra manera de impulsar nuestro compromiso con la diversidad, la meritocracia, la igualdad de oportunidades y el reconocimiento del talento, pilares de la cultura corporativa de CaixaBank”.

Tras la fase territorial, un jurado formado por el comité de Diversidad de CaixaBank, compuesto por directivos miembros del comité de dirección y por diferentes líderes de los proyectos de diversidad, escogerá, de entre las 14 ganadoras territoriales, a la ganadora nacional, que será una de las representantes españolas en los IWEC Awards 2021 de la International Women's Entrepreneurial Challenge, la red mundial de mujeres empresarias líderes de todo el mundo que cooperan a nivel global, que se celebrará el próximo mes de noviembre.

Wengage, el compromiso de CaixaBank con la igualdad

La diversidad, la meritocracia, la igualdad de oportunidades y el reconocimiento del talento son algunos de los pilares de la cultura corporativa de CaixaBank. Bajo estas premisas trabaja con el compromiso de ser un referente para sus empleados, fomentando la inclusión y la participación e impulsando proyectos que promuevan la igualdad tanto en la compañía como en el conjunto de la sociedad.

De hecho, CaixaBank cuenta con un 41,6% de mujeres en posiciones directivas (cierre 2020) y con el compromiso público que alcanzar el 43% en 2021. También tiene un 40% de mujeres en el Consejo de Administración, uno de los porcentajes más altos del sector. CaixaBank cuenta con el programa de diversidad Wengage, un proyecto transversal desarrollado por personas de todos los ámbitos de CaixaBank basado en la meritocracia y en la promoción en igualdad de oportunidades, que trabaja para fomentar y visualizar la diversidad de género, funcional y generacional. Wengage incluye medidas internas para fomentar la flexibilidad y la conciliación, para visibilizar la diversidad y para reforzar el rol de la mujer, con programas de formación o los planes de mentoring femenino, mediante los cuales directivas de la entidad asesoran a otras profesionales en el desarrollo de su carrera profesional.

Wengage también desarrolla iniciativas a nivel externo para los clientes y la sociedad, basándose impulsar la diversidad e igualdad de oportunidades en 3 ámbitos de actuación: liderazgo y emprendimiento, innovación y educación, y deporte. Además, CaixaBank cuenta, desde enero de 2020, con un Plan de Igualdad para fomentar los principios de igualdad de oportunidades y diversidad de los equipos de trabajo, potenciar la presencia de mujeres en posiciones directivas y reforzar las medidas de conciliación de la vida personal y profesional. Incluye, por ejemplo, la perspectiva de género en los programas de desarrollo directivo y en los procesos de selección y formación, fomenta el teletrabajo y la flexibilidad.

Además, desde 2018, CaixaBank está adherida al Código de EJE&CON de Buenas Prácticas para la Gestión del Talento y la Mejora de la Competitividad de la Empresa, comprometiéndose a fomentar la presencia de la mujer en puestos directivos, y trabaja de manera activa para impulsar su difusión internacional. También es parte de la Alianza STEAM por el talento femenino “Niñas en pie de ciencia”, una iniciativa liderada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional para impulsar las vocaciones STEAM en las niñas y las jóvenes. También participa en el programa internacional Target Gender Equality y al Women’s Empowerment Principles, de Naciones Unidas; o al Charter de la Diversidad, para fomentar la igualdad de oportunidades y las medidas antidiscriminatorias.

Reconocimientos a la diversidad

Gracias a este compromiso, CaixaBank ha sido reconocida como la entidad #1 del mundo en igualdad de género según el índice internacional de Bloomberg 2021, y ocupa la primera posición a nivel español en el Índice de Diversidad de Género EWoB. Además, cuenta con otras distinciones en este ámbito como el Distintivo de Igualdad en la Empresa (DIE), gestionado por el Instituto de la Mujer y ha sido reconocida por la Fundación Másfamilia con la Certificación EFR siendo la primera entidad española en obtener el nivel de excelencia A (Empresa Familiarmente Responsable).

A estos reconocimientos se suman el Premio 25 aniversario de FEDEPE (Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias) o la distinción al programa Wengage, como “Mejor práctica de una gran empresa 2020” de la Fundación para la Diversidad. Los Premios IWEC La International Women’s Entrepreneurial Challenge (IWEC) es una red mundial de mujeres empresarias líderes de todo el mundo, que sustentan la propiedad de las compañías, y que cooperan a nivel global con el objetivo de ayudar a crear y distribuir la riqueza en el mundo empresarial.

Cada año, en el marco de su Conferencia Anual se entregan los prestigiosos premios IWEC con el fin de reconocer y apoyar a las mujeres empresarias de todo el mundo. Entre otros aspectos, los premios IWEC pretenden incrementar la visibilidad, credibilidad y responsabilidad de la mujer empresaria, para que pueda representar una parte importante y decisiva en el desarrollo de la economía global del siglo XXI. Desde su constitución en 2007, la Conferencia International Women’s Entrepreneurial Challenge (IWEC) ha premiado a 384 empresarias con presencia en 42 países. Las compañías lideradas por estas empresarias generan 268.516 empleos y presentan una facturación agregada superior a los 35.000 millones de dólares.