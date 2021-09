«Contribuir a un futuro mucho más justo e igualitario». Con estas palabras, el director territorial Este de BBVA, David Conde, inició su intervención el pasado martes en el Club INFORMACIÓN durante la entrega a las asociaciones ganadores este año de la tercera edición de los Premios BBVA Futuro Sostenible con presencia en la provincia. Estos premios forman parte de una iniciativa del banco para colaborar con la sociedad mediante la entrega de donaciones a aquellos proyectos solidarios que ayudan a construir un futuro mejor.

«Las ONG’s trabajan todos los días por un mundo mejor y lo que esperan los clientes de BBVA es algo más que crear valor para los accionistas», destacó el responsable de la entidad financiera, quien puso en valor esta iniciativa solidaria del banco para «crear un impacto positivo en los lugares donde estamos presentes, involucrándonos en la sociedad y poniendo al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era».

En esta tercera edición, Fundación Salud Infantil de Elche, Fundación Lukas de San Juan y Fundación Francisco Luzón han sido las tres asociaciones reconocidas por este este galardón. En toda España, los Premios BBVA Futuro Sostenible han entregado un millón de euros a las 23 ONGs seleccionadas entre las 214 organizaciones que se han presentado para poder impulsar unos proyectos solidarios que contribuyan al crecimiento inclusivo de la sociedad.

Esta ayuda económica es posible gracias a BBVA Asset Management, la unidad del Grupo BBVA que engloba las gestoras de fondos de inversión y pensiones a nivel global, con el lanzamiento de la Convocatoria Solidaria BBVA Futuro Sostenible ISR con la que la gestora dona anualmente una parte de la comisión de gestión cobrada en el fondo solidario BBVA Futuro Sostenible ISR.

Luis Vadillo, director de Negocio de BBVA Asset Management, puso en valor este fondo de inversión al demostrar que tanto la entidad financiera como los clientes pueden aportar y ayudar a la sociedad. «Muchas veces parece que estamos en torres de cristal y no estamos pegados a la sociedad. Y no es así. Con estas acciones y estos premios trabajamos para que nadie se quede atrás, ayudando a las ONGs en sus objetivos».

Desde su punto de vista, la finalidad del fondo y del banco no es solo conseguir una rentabilidad financiera sino también una rentabilidad social. «Y esto es algo que piden cada vez más los clientes», enfatizó, tal y como demuestra el hecho de que el fondo BBVA Futuro Sostenible ISR es el segundo más solicitado de la entidad con más de 1.800 millones de euros. «La sostenibilidad es una disrupción que ha venido a cambiar muchas cosas», apuntó el director de Negocio de BBVA Asset Management, quien también auguró que pronto lanzarán más soluciones de inversión en el mundo sostenible y solidario.

El ejemplo de la Fundación Iniciativa Social Educación y Familia

El acto contó también con la participación de Joaquín Lleó Sapena, director ejecutivo de la Fundación Iniciativa Social Educación y Familia, una de las ganadoras de los Premios de 2020 por el proyecto «Despierta Sonrisas» con el que la entidad ofrece mayores oportunidades educativas a los niños para tener más posibilidades «sin depender de su origen social o económico», señaló.

Sobre el premio recibido, Joaquín Lleó explicó algunas de las iniciativas que han podido afrontar gracias a la cantidad económica aportada por el BBVA en un año como el del 2020 marcado por la pandemia. «Promovimos e hicimos actividades para paliar el cierre escolar, haciendo especial hincapié en el apoyo emocional y educacional», indicó. Además, crearon un área virtual de recursos con juegos, manualidades,... y se elaboraron cuadernillos que se repartieron casa a casa en los barrios donde trabajan.

Al respecto, recordó que este apoyo anímico para los estudiantes era más solicitado por parte de los directores de los centros que el del propio material. La Fundación también llevó a cabo actividades más allá de las escolares, como una campaña de captación de fondos para la recogida de alimentos con la que combatir situaciones de emergencia alimentaria en «familias que comen con lo que ingresan al día». El reparto de alimentos se hizo con la colaboración de la Asociación de Vecinos de Colonia-Requena.

Después del confinamiento se realizaron actividades de apoyo escolar fuera de los centros, según las normativas sanitarias, para ayudarles a hacer tareas cotidianas, compensando y paliando el retraso que se había producido en varios jóvenes por el cierre de las aulas y la brecha digital existente. Asimismo, también han podido contratar a una persona para movilizar y conseguir más voluntarios y captar más personas capaces de hacer las actividades «extra» que la pandemia ha generado.

Fundación Salud Infantil de Elche

David Conde fue el encargado de entregar el reconocimiento a Jéssica Piñero, directora de la Fundación Salud Infantil de Elche. Según explicó la representante de la ONG, los 35.000 euros del premio les ha permitido poner en marcha el proyecto «Irisbond» y comprar los dispositivos electrónicos con los que los usuarios pueden comunicarse a través del movimiento de los ojos de manera sencilla y precisa gracias a las pantallas interactivas y ordenadores para las terapias de los jóvenes de 0 a 16 años con diversidad funcional y problemas de desarrollo.

En palabras de la directora, «estos dispositivos posibilitan la plena inclusión, y la ayuda del BBVA es un empujón en la calidad de los servicios de Atención Temprana que ofrecemos a la sociedad en general».

Fundación Lukas de San Juan

Alejandro Haligua, nuevo director de zona en Alicante de BBVA, entregó el galardón a Lisette de Leeuw, patrona de la Fundación Lukas de San Juan, quien destacó que el premio HA permitido retomar el programa de Respiro Familiar. En concreto, los responsables han podido crear una caseta en el exterior y acondicionar parte de sus instalaciones, dotándolos de recursos para el ocio y el tiempo libre de las personas con discapacidad, superando las restricciones de distancia social y espacios cerrados que la pandemia ha traído.

La responsable anunció que la caseta estará instalada el próximo 4 de octubre y puso en valor la ayuda económica para recuperar uno de los programas más valorados, y que permiten a los usuarios hacer actividades, como el uso de bicis o la experimentación sensorial en el jardín, con otras personas de su edad mientras que los familiares obtienen tiempo para asuntos propios.

Fundación Francisco Luzón

May Escobar, directora general de la Fundación Francisco Luzón, recibió de manos de Luis Vadillo, director de Negocio de BBVA Asset Management, el premio. La organización destinará al proyecto «Respiro para la ELA» de terapia respiratoria la cuantía del galardón, lo que que beneficiará a pacientes de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Según destacó May Escobar, «mantener activos los músculos respiratorios es algo fundamental. Gracias a este proyecto damos a los pacientes días, semanas o meses de ser autónomos y de no estar enganchados a una máquina». Además, valoró el galardón recibido y el importe económico porque «estos premios nos hacen más grandes» permitiéndoles ayudar a más personas.

BBVA lanzará en enero la cuarta edición solidaria del fondo Futuro Sostenible, ISR

BBVA Asset Management lanzará en enero, por cuarto año consecutivo, la Convocatoria Solidaria BBVA Futuro Sostenible ISR con la que la gestora de activos volverá a colaborar con la sociedad mediante la entrega de donaciones a aquellos proyectos solidarios que aspiren a construir un futuro mejor.

Luis Vadillo, director de Negocio de BBVA Asset Management, animó a todas las organizaciones a participar, independientemente del tamaño de la asociación y de los proyectos que llevan en marcha. Hasta el momento, esta iniciativa solidaria ha repartido 2,2 millones de euros dentro de su compromiso por generar un impacto positivo en la sociedad.

Los proyectos que se presenten deberán estar enmarcados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y en tres ámbitos de actuación específicos: Inclusión social; dependencia, mayores y salud; y medio ambiente. De estos, «las candidaturas que más recibimos son las relacionadas con Inclusión social y Dependencia», explicó el director de Negocio de BBVA Asset Management.