Samsung ha sido víctima de un importante ciberataque que le ha robado una gran cantidad de datos confidenciales internos de la empresa. Así lo ha confirmado este lunes la multinacional tecnológica coreana, que ha asegurado que entre la información comprometida también hay el código fuente de sus dispositivos móviles Galaxy.

El portal 'Bleeping Computer' señaló el pasado viernes que los piratas informáticos habrían robado hasta 190 GB de datos, entre los que habría el código utilizado para el cifrado y bloqueo biométrico de los Galaxy, una información no confirmada por Samsung. Los agresores publicaron una captura de pantalla del código fuente sustraído que podrían haberse enviado a los directivos de la compañía como chantaje para solicitar el pago de un rescate económico.

La semana pasada el grupo de piratas informáticos Lapsus$ se atribuyó la responsabilidad del ataque contra Samsung. Ese mismo grupo ha sido protagonista en las últimas semanas por haber perpetrado otro ciberataque contra la multinacional tecnológica estadounidense Nvidia que provocó interrupciones en sus sistemas internos.

En la nota publicada este lunes, Samsung tampoco confirma la supuesta autoría de este ataque informático, aunque sí ha matizado que no se han sustraído datos personales de sus empleados ni de sus clientes. "De acuerdo con nuestro análisis inicial, la violación involucra algunos códigos fuente relacionados con el funcionamiento de los dispositivos Galaxy, pero no incluye la información personal de nuestros consumidores o empleados", reza el texto. "Actualmente, no prevemos ningún impacto para nuestro negocio o clientes. Hemos puesto en marcha medidas para evitar nuevos incidentes de este tipo y seguiremos prestando servicio a nuestros clientes sin interrupciones."