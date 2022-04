Problemas informáticos, muchas dudas y algunas gasolineras cerradas en el arranque del descuento de 20 céntimos en la provincia

Los problemas informáticos que han registrado algunas cadenas, como Repsol, y la mayor afluencia de clientes han marcado la puesta en marcha del descuento de 20 céntimos por litro de carburante en las estaciones de servicio de la provincia, donde la imposibilidad de actualizar a tiempo el software ha llevado a algunos pequeños empresarios a mantener cerrados sus surtidores. Eso sí, la cifra de gasolineras que han permanecido sin servicio ha sido reducida, según ha apuntado el presidente de la Asociación Provincial de Estaciones de Servicio, Emilio Córcoles.

Aún así, los empresarios han mostrado su disgusto por la "improvisación" con la que se ha puesto en marcha la medida, dirigida a atenuar la escalada de precios que han sufrido los combustibles en los últimos meses y, especialmente, desde le estallido de la guerra. Así, desde la patronal autonómica del ramo, Fedmes, hablaban de "caos" por la rapidez con la que han tenido que adaptarse.

A pie de calle, lo más llamativo ha sido la mayor afluencia de clientes que se ha registrado, en parte porque muchos conductores han apurado los depósitos a la espera de que entrara en vigor el descuento. Así, las distintas gasolineras consultadas en el entorno de la ciudad de Alicante cifraban en una media del 30% el aumento de los repostajes, lo que ha provocado colas puntuales a primera hora de la mañana en algunas instalaciones.

Aunque el principal temor de los empresarios era la falta de liquidez que podía ocasionar la obligación de adelantar a los clientes el descuento de los 20 céntimos y luego esperar a que el Gobierno reembolsara el dinero, el anuncio del Ministerio de Hacienda de que facilitaría anticipos y que empezaría a abonarlos la próxima semana parece haber tranquilizado al sector, que, no obstante, mantiene sus recelos de que los fondos lleguen en el plazo prometido.

De esta forma, el principal problema este viernes han sido los fallos informáticos, que han llevado a que algunos pequeños surtidores hayan optado por permanecer cerrados hasta poder actualizar sus sistemas. Además, en el caso de Repsol, la compañía ha sufrido caída de su sistema a lo largo de la mañana, lo que ha obligado a los trabajadores de sus estaciones de servicio a improvisar o, directemente, no aplicar los descuentos. "Me han dicho que no iba el sistema y que no me podían hacer ahora el descuento y no voy a pagar el litro a 1,9", apuntaba Nacho Ruesco, a la salida de la estación de esta compañía en la avenida de Novelda, en la ciudad de Alicante.

En declaraciones a EFE, desde la compañía han atribuido los problemas a la avalancha de peticiones de descuentos que ha registrado el sistema, y han señalado que se irá normalizando la situación a lo largo del día.

Dudas en las "low cost"

Frente a la gasolinera de Repsol de la avenida de Novelda, en las instalaciones de la cadena "low cost" VCC el problema eran las dudas de los clientes. "Como no nos dejan poner el precio con el descuento en el poste, la gente cree que no lo estamos aplicando y tenemos que estar explicando a todos los clientes cómo funciona", apuntaba este mediodía Marina Villar, la empleada que atendía a los clientes.

En este tipo de gasolineras de autoservicio, el cliente marca un importe máximo y, para aplicar el descuento, lo que hace el sistema es permitir que se supere ese límite en el surtidor, hasta alcanzar el equivalente al descuento que le correspondería. Por ejemplo, si se marcan 20 euros de máximo, el descuento permitirá seguir repostando hasta los 22 euros o la cantidad que resulte de aplicar los 20 céntimos adicionales por litro. El problema es que la mayoría de clientes no lo sabe y piensa que le van a cobrar de más.

Por su parte, la mayoría de clientes ve con buenos ojos la medida, pero también apuntan que resulta insuficiente. "Todo lo que sea una rebaja es bueno, pero los precios han subido mucho más de 20 céntimos", apuntaba Pepa Sánchez, mientras repostaba en una estación de la avenida de la Universidad de Alicante.

Por su parte, el malestar de los empresarios ha quedado patente a través de una carta abierta del presidente de la Federación Mediterránea de Estaciones de Servicio, que engloba a las asociaciones de la Comunidad, Juan José Sánchez. "A primera hora del miércoles, hace 48 horas, se publicaba en el BOE el Real Decreto Ley 6/2022, de 29 de marzo, que entraba en vigor a las 00.01 horas de hoy viernes. Empezaba nuestra travesía por el infierno. Semanas atrás se anunciaban las ayudas. Días atrás se anunciaba que las bonificaciones al combustible se ampliaban a todos los consumidores. En ningún momento el Gobierno de España pensó que, tal vez, sería una buena idea hablar con el sector que iba a encargarse de trasladar esas ayudas al consumidor para ver cuál era le mejor forma de llevarlo a cabo", ha reprochado el empresario.

Esto ha provocado, agrega la misiva pública, que actualmente "hay estaciones de servicio que no han podido abrir, otras que siguen trabajando contrarreloj para poder ofrecer servicio cuanto antes y otras que lo han hecho sin saber si están aplicando de forma correcta (o no) el descuento, y si, por tanto, tendrán derecho (o no) a su devolución".