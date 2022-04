Texto íntegro de la carta de Marta Ortega a la plantilla de Inditex

Este es el texto íntegro de la carta enviada por Marta Ortega a los trabajadores de Inditex, para presentarse al asumir la presidencia de la multinacional coruñesa:

"Queridos compañeros y compañeras:

Como quizás sabréis, a partir de hoy se hace efectivo mi nombramiento como presidenta de esta maravillosa compañía.

Empiezo esta etapa con un enorme agradecimiento por la confianza depositada en mí, un profundo sentimiento de responsabilidad y, sobre todo, muchísimo orgullo de hacerlo como parte de un equipo humano insuperable, que es el corazón y la clave del éxito de esta empresa.

Al señor Ortega, que creó esta extraordinaria familia, le quiero agradecer que haya puesto todo su esfuerzo a lo largo de tantos años para hacerla crecer y perdurar, y que haya estado siempre al frente de este gran proyecto haciendo que todos lo sintamos como algo nuestro.

Al señor Isla le agradezco profundamente los 17 años de dedicación para hacer de Inditex una empresa aún más sólida y preparada para el futuro.

Y a todos y cada uno de vosotros os agradezco que hayáis hecho posible este sueño con vuestra valiosa contribución, sin la cual esto no sería posible.

He nacido y crecido en Inditex, y no ha habido un solo momento de mi aún corta carrera en el que no me haya sentido abrumada por la involucración, profesionalidad, espíritu de superación y sobre todo humanidad de cada uno de vosotros. Os pido vuestro apoyo y paciencia mientras sigo aprendiendo de todos cada día y que, con el mismo entusiasmo y exigencia de siempre, mantengamos vivos los valores de tolerancia, respeto y humildad que nos han caracterizado hasta ahora.

El verdadero éxito se hace realidad cuando se comparte y así confío que haremos para superar todos los retos que nos depara el futuro, que no serán pocos. En esta nueva etapa, con Óscar García Maceiras como consejero delegado, seguiremos siendo un equipo que trabaja siempre unido en nuestro incansable esfuerzo por mejorar y hacer realidad un futuro prometedor.

Con admiración, respeto y mucho cariño".