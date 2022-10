La Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) ha reclamado la habilitación de ayudas coyunturales para la industria electrointensiva, al igual que ya se está haciendo en otros países europeos vecinos. La organización advierte de que el continuado auge de los precios de gas, la electricidad y el combustible en las empresas está teniendo graves consecuencias en sectores como el textil, el químico, el cerámico, el de los curtidos o, incluso, el del transporte marítimo.

El comité ejecutivo y la junta directiva de la CEV, reunidos en CaixaForum València, han denunciado la complicada situación que atraviesan la industria y otros sectores de la economía valenciana a causa de la crisis energética. Ha sido en el transcurso de una reunión de la comisión de energía de la confederación, presidida por Vicente Nomdedeu, donde se ha dejado constancia de que la falta de ayudas directas que permitan atravesar esta coyuntura temporal y excepcional está comprometiendo muy seriamente la supervivencia y viabilidad de las empresas.

Según se destaca desde la organización, los sectores industriales, pero también los hoteleros, hosteleros, transporte, ciclo integral del agua o agrícolas, que ya partían de una situación previa a la crisis energética de márgenes de rentabilidad prácticamente inexistentes, están atravesando momentos muy complicados por el alza desmesurada de los costes energéticos.

Tras hacer seguimiento de las ayudas que las industrias gasintensivas han recibido por el momento, la CEV constata que todavía existe un número importante de empresas a la espera de recibirlas. De ahí que se pida mayor celeridad y que el Gobierno central despliegue de forma urgente ayudas excepcionales de mayor calado y a un nivel similar al que están habilitando los países europeos vecinos.

Por lo que respecta a las ayudas regionales incluidas en el Plan Reactiva de la Generalitat Valenciana para las empresas consumidoras de gas, se ha puesto de manifiesto la necesidad de que el Consell ponga en marcha los apoyos que habían planteado antes del pasado verano y complementen los ofrecidos por el Gobierno central, al considerarlos del todo insuficientes.

Adicionalmente, indican, se precisa de un mayor apoyo financiero a través de créditos blandos e intermediación con la banca para el circulante, que permita garantizar la operación de las empresas afectadas por el incremento de los precios, en una doble vía. Por un lado, la puesta a disposición de mayores líneas de circulante, y, por otro, aumentar el nivel de riesgo aprobado para las empresas debido a los incrementos de precios, que están agotando el límite aprobado años atrás.

Desde la CEV se insiste en que las ayudas reclamadas no son de carácter estructural, sino coyuntural, ya que el origen de su problemática es totalmente externo y que por ello una vez los precios del gas vuelvan a una senda de normalidad, estas ayudas ya no serán necesarias. Sin embargo, se corre el riesgo de que, si no se habilitan con urgencia y suficiente contundencia, sea demasiado tarde.

Nuevas incorporaciones

Asimismo, comité y junta han aprobado la incorporación a la CEV de tres nuevos socios, como son Dymsa Ingeniería, ComplyNow y Grupo Alacant.

Por último, tras la reunión de los órganos de gobierno, ha tenido lugar la intervención del economista jefe de CaixaBank, Enric Fernández, con una ponencia sobre “Perspectivas económicas en tiempos de inflación e incertidumbre”, que ha sido seguida también por los directivos de las empresas directamente asociadas a la CEV.