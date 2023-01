Cuando vas a Lidl seguro que te quedas mirando la sección de chocolates (enorme si tienes en cuenta el tamaño de los supermercados), en la que hay una variedad considerable de la que disfrutas mucho si eres goloso.

Mercadona sabe que esta cadena de tiendas alemana es uno de sus principales rivales, de manera que poco a poco va introduciendo nuevos productos, como un chocolate que está haciendo furor en las redes.

Chocolate suizo por 0,80 la tableta

Si miras las redes sociales te darás cuenta de que el supermercado levantino ha dado en el clavo con su nuevo chocolate cremoso fabricado en Suiza, que puedes comprar por 0,80 euros la tableta de 150 gramos, por lo que casi es un regalo.

Es una novedad, de manera que, si no la tienes en tu tienda no tardará en llegar. Los comentarios no pueden ser más positivos, pues viene con leche y sin gluten, lo que te facilitará mucho la vida si eres celíaco o en casa hay alguien que lo es.

Ya se está convirtiendo en un top ventas, así que lo mejor es que vayas a por ella cuanto antes o te encontrarás con los estantes vacíos, ya que por ese precio no hay nada igual en ningún supermercado, más si tienes en cuenta que el chocolate con leche suele ser más caro.

Las redes sociales ya se están encargando de dar publicidad al chocolate, tanto en las propias de Mercadona como en las de sus seguidores, y es que una de las cosas que ha hecho bien esta marca (y son muchas) ha sido el conseguir una base de personas fieles que están atentas a todos los productos nuevos que salen al mercado.

Lidl no tiene nada igual en su catálogo, por lo que no sería extraño que hiciese algún movimiento en este aspecto, pues los alemanes no paran de ganar cuota de mercado y se han convertido en los competidores más duros que tiene la cadena española.