Familia y voluntarios critican las batidas realizadas en el caso del desaparecido de El Campello

Qué pudo fallar, qué se hizo mal o qué no se hizo. Esas son algunas de las cuestiones que se plantean quienes participaron este fin de semana en la búsqueda de Félix José Esquerdo, el auxiliar de farmacia de Alicante cuyo rastro se perdió en 2020. Hasta este sábado. Su cuerpo, a falta de que lo confirme la autopsia, fue encontrado a las pocas horas de iniciarse un operativo que se realizó por el entorno del Pueblo Acantilado, en el norte del término municipal de El Campello, a 250 metros de donde hace cuatro años apareció su moto.

"Cualquiera que hubiera tenido un poco de picardía policial...", señala José Cabrera, presidente de la asociación Guardias Civiles Solidarios, que lamenta el periodo de cuatro años que ha hecho falta para dar con el paradero del hijo de Isabel. La mujer, cuyo dolor es difícil de describir, recuerda como si fuera ayer el día en que su hijo salió de casa, "la mochila con hilos rojos" que llevaba, la llamada en la que le dijo, con un sonoro silencio de fondo, que estaba desayunando con unas personas que había conocido por internet y con quienes, según mencionó, se fue a pasar el día a la montaña.

Lo que la afectada tampoco olvidará son los "8.000 euros que le sacó" ("300 euros diarios") un detective que le aseguró que su hijo estaba en Islandia, donde, según las informaciones recabadas, había ido a suicidarse a una cueva, cuya entrada tapó con una piedra. "Tenía fuerza, pero no tanta", comenta la mujer, que detalla que este supuesto profesional basó su hipótesis en que el joven había publicado días antes una bandera del país nórdico en internet.

"No hizo nada, no me dio ni el informe de lo que había hecho", afirma Isabel, que exige a este investigador, a quien ya puso una denuncia, "dar la cara, aunque no me dé el dinero". El asunto ya está en manos de su abogada, indica la mujer, que tras haber "buscado lo que no está escrito" para dar con su hijo, tampoco descansará ahora para que paguen los responsable de lo que considera una "neligencia" e incluso, un "crimen".

Con esta dura palabra define "lo que han hecho con mi hijo", en referencia a las batidas que efectuó la Policía cuando la moto fue hallada por la zona. "Por allí no vayas que eso está trillado", es lo que, según cuenta, le dijeron algunos agentes. "Estaba trillado y casi lo pisamos", clama con rabia la afectada, que subraya la distancia con respecto al vehículo a la que fue encontrada el cuerpo ("250 metros") y el tiempo que hizo falta para ello ("menos de hora y media").

Su relato coincide con el de Jorge Granada, presidente de la plataforma Adonay y que estuvo presente en el operativo. "Deja mucho que desear las batidas que han hecho", expresa el máximo representante de la asociación que carga las tintas en la "investigación de la Policía Nacional", cuyos miembros "decían que sí, que estaba más que trillado".

En la misma dirección se pronuncia José Cabrera, que ve claro que "el dispositivo de búsqueda falló". El responsable de Guardias Civiles Solidarios remarca que el cadáver fue hallado "a 50 metros de un parque público", aunque también matiza que cuando se produjeron los hechos "era la época covid, no había poder de movilización y no se podía hacer una batida con voluntarios".

En cualquier caso, Cabrera destaca que "Félix tenía que andar más cerca que lejos" debido a que la moto estaba "puesta como aposta para ser localizada" y que dentro "había un montón de blíster de pastillas". Estas pistas, recogidas tras estudiar el informe de un investigador contratado por Isabel que sí cumplió con su labor y que accedió a darles todo, les condujo a solicitar toda la documentación necesaria para organizar la batida de este fin de semana que acabó dando resultado. Pese a ello, el director de la plataforma no entiende "cómo ha pasado tanto tiempo y nadie ha reactivado la búsqueda. No es normal".