Ambas partes reconocen que las posturas están muy próximas, pero ni por esas. El último intento de acuerdo en el convenio provincial del transporte entre la patronal y los sindicatos se ha cerrado este viernes con un sonoro fracaso, los que ha llevado a CC OO y UGT a ratificar la huelga a la que están llamados diez mil trabajadores los días 23 y 24 de este mismo mes. Y es que ni la mediación de la Dirección Territorial de Trabajo ha sido suficiente para limar asperezas y que se haya logrado un pacto en materia salarial. La esperanza reside ahora en intentar el acuerdo antes del 6 y 7 de febrero, fechas en las que están programados nuevos paros.

El conflicto en la negociación colectiva ya dura siete meses. Fue en ese momento cuando los sindicatos alcanzaron el principio de acuerdo con la Federación Provincial de Transportes de Alicante (Fetrama) que nunca ha llegado a hacerse efectivo. Allí se establecía una subida salarial retroactiva del 3% para 2021, del 3,5% con actualización del IPC de hasta un 2% más para 2022, otra del 2,5% con actualización de hasta el 1% para 2023, y una final del 2% con la misma actualización para 2024. De igual forma, se había pactado que a 31 de diciembre de este último año se procedería a actualizar las tablas tomando como referencia los incrementos acordados y la inflación real.

Pues bien, transcurrido todo este tiempo sin avance alguno, y ya con la convocatoria de huelga encima de la mesa, ambas partes se volvían a reunir el pasado miércoles ante el Tribunal de Arbitraje Laboral, mostrándose los sindicatos dispuestos a renunciar a la última actualización del IPC prevista a final de 2024, siempre y cuando se compensara en parte con las revisiones para el resto de anualidades. Tampoco hubo acuerdo.

Así que todas las esperanzas quedaron depositadas en un encuentro convocado este viernes a última hora y casi por sorpresa en la Dirección Territorial de Trabajo, que concluyó con idénticos resultados. El responsable de la Federación de Transporte de UGT en la provincia de Alicante, Adrián Castell, muestra su contrariedad con la patronal, a la que acusa de "poner nuevas trabas a las negociaciones. Cuando parecía que estábamos cerca con los aumentos salariales, se descuelgan con exigencias como reducir la duración del convenio".

En parecidos términos se expresa el responsable de la negociación colectiva en la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO-PV, Francisco Gimeno, quien acusa a los empresarios de "no tener capacidad de negociación ni de representatividad. Cada vez que nos aproximamos se inventan nuevas excusas".

Por su parte, el secretario general de Fetrama, Francisco Ortiz, reconoce que "hemos estado muy cerca, pero al final no hemos podido llegar a un acuerdo, porque cada parte tiene marcadas unas líneas que no puede traspasar". En este sentido, aboga por, después de las dos primeras jornadas de huelga, hacer todo lo posible por firmar el convenio. "Insisto en que la diferencia es mínima", apunta. Respecto a los paros previstos para el lunes y el martes, Ortiz señala que han contactado con la Subdelegación del Gobierno "para que aquellos que no quieran secundar la movilización, puedan trabajar sin problemas", manifiesta.