El Gobierno prevé el aval inminente de Bruselas para extender el tope al gas hasta final de año

El Gobierno prevé recibir el aval inminente de Bruselas para extender el tope al gas hasta final de año. Después de meses de negociaciones entre España y Portugal con la Comisión Europea, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, espera recibir previsiblemente este martes la conformidad de la Comisión Europea para extender el mecanismo ibérico que caduca el próximo 31 de mayo, según ha podido saber El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica, de fuentes del Gobierno.

La vicepresidenta Teresa Ribera se encuentra, de hecho, en la capital europea para asistir al Consejo de Energía de los Veintisiete que se celebra este martes, donde se espera obtener el visto bueno para alargar el tope al gas. También es previsible que, en Madrid, el Gobierno español aborde el tema este mismo martes y apruebe alguna decisión al respecto en la reunión semanal del Consejo de Ministros.

En vigor desde el pasado 15 de junio, el mecanismo apodado por el Gobierno español como ‘excepción ibérica’ ha supuesto un ahorro acumulado para los consumidores de 5.100 millones de euros, según las cifras del Ministerio para la Transición Energética. Su funcionamiento se basa en poner un límite máximo en la generación de electricidad con gas (ciclos combinados, carbón y algunas cogeneraciones). Entre junio y diciembre de 2022 el tope fue de 40 euros por megavatio hora (MWh); desde enero, este tope se incrementa a razón de 5 euros más cada mes hasta el mes de mayo.

Ribera ya anunció a principios de enero su intención de pedir extender este mecanismo a Bruselas “al menos hasta final de 2024”. A partir de ahí se sucedieron las reuniones políticas y técnicas entre España, Portugal y el departamento de Competencia de la Comisión Europea que lidera Margrethe Vestager. En una de ellas, celebrada a finales de enero, Vestager planteó a sus interlocutores que a lo sumo, la prórroga podría extenderse hasta diciembre de 2023 ya que el marco temporal de las medidas de apoyo a la guerra de Ucrania dura hasta esa fecha.

Hace unas semanas, fuentes de la Comisión Europea interpeladas por este medio explicaban que la Comisión es “muy consciente de las dificultades causadas por la actual crisis energética resultante del ataque injustificado de Rusia contra Ucrania y está dispuesta a evaluar con urgencia la compatibilidad de las medidas de emergencia en este contexto”. La necesidad de prorrogar el mecanismo del tope al gas también formó parte de las conversaciones entre el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y su homólogo portugués, Antonio Costa, durante la cumbre bilateral entre ambos países celebrada hace dos semanas en Lanzarote, según fuentes del Gobierno español.

Sin efectos

El visto bueno a la prórroga de la 'excepción ibérica' llega en un momento en el que el mecanismo no está logrando efectos prácticos, pues desde mediados de febrero el precio del gas se ha mantenido prácticamente a diario por debajo del tope que en marzo alcanza los 55 euros por MWh. Sin embargo puede que esta relativa tranquilidad del mercado del gas no se duradera. En la actualidad, el precio del gas se sitúa en el entorno de los 40 euros por MWh, el doble de lo que era habitual antes de la guerra en Ucrania, pero lejos de los 300 euros a los que llegó este verano. Pero la guerra de Ucrania sigue en marcha y no se puede descartar que dentro de unas semanas la volatilidad vuelva a dominar los mercados de la energía.

En un evento organizado por El Español este lunes, los primeros espadas de las compañías energéticas coincidieron en que los precios pueden volver a incrementarse en los próximos meses en función de lo que ocurra con el gas ruso que todavía llega a Europa, la recuperación de la demanda China y las temperaturas de los próximos meses. Sin ir más lejos, la consejera delegada de Engie en España, Loreto Ordoñez, declaró que los precios de la electricidad no volverán a sus niveles previos a la guerra hasta 2026.