A solo tres días de la celebración de la junta de accionistas de Ferrovial, que debe decidir este jueves, día 13, sobre la propuesta del consejo de administración de trasladar a Países Bajos la sede de la multinacional de origen español, el Ministerio de Economía ha remitido una carta a la compañía que preside Rafael del Pino advirtiendo de que "no existen razones económicas" para esta decisión, según ha adelantado El País y ha confirmado EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica.

La carta, a la que ha tenido acceso El País, está firmada por el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, y va dirigida al consejero delegado de Ferrovial, Ignacio Madridejos. En ella se transmite que en contra de lo sostenido por la propia compañía, de los análisis de Bolsas y Mercados Españoles (BME), la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el propio Ministerio de Economía no se deduce que sea necesario ese traslado de sede para que una empresa española cotice directamente en la Bolsa de Nueva York. El objeto de la misiva, según se explica en la propia carta, es "poder informar adecuadamente a su Junta General sobre las distintas opciones en este ámbito, así como sobre sus posibles riesgos o contingencias”.

Doble cotización

Tal como explican fuentes del departamento que dirige Nadia Calviño, el propósito de la carta es subrayar que no existe ningún tipo de obstáculo para cotizar a la vez en España y en EEUU, como tampoco existe en ningún país de la Unión Europea, según estas fuentes. Subrayan la inexistencia de trabas legislativas, regulatorias, supervisoras u operativas para esta doble cotización. A través de esta misiva, Economía también quiere hacer llegar un mensaje a Ferrovial y a cualquier otra compañía que se pueda plantear acceder al mercado bursátil de Nueva York para subrayar el compromiso de las instituciones españolas para "facilitar e impulsar" esa doble cotización (en España y en EEUU).

“Como hemos señalado reiteradamente, tanto el Ministerio como CNMV y BME estamos comprometidos y dispuestos a facilitar, con las acciones que sean oportunas, que las empresas españolas tengan acceso a dichos mercados. De hecho, BME ya está en contacto con distintos 'transfer agent' estadounidenses para explorar la vía de un posible 'Dual Listing' [cotización en dos mercados de valores simultáneamente] de una empresa cotizada española desde nuestro país", afirma García de Andrés en la misiva a la que ha tenido acceso El País.

Al menos de momento, Economía no avanza en las posibles consecuencias que se podrían derivar del hecho de no reconocer la existencia de una "motivación económica" para el traslado de sede de la multinacional de origen español. La carta solo presenta sus argumentos y ofrece colaboración a la empresa para que no se marche. En todo caso, si la administración española llegara a determinar que, en el fondo, lo que existe tras la decisión del traslado es una motivación fiscal (para ahorrar el pago de impuestos) -cuestión que niega de forma rotunda la compañía- sí se podrían derivar consecuencias para la compañía, pues no podría aprovechar las ventajas de tributación que ofrece el régimen de fusiones en el impuesto sobre sociedades.