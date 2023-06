En un esfuerzo por brindar a las personas conocimientos actualizados sobre finanzas personales y ayudarles a tomar decisiones informadas en su vida cotidiana, economía familiar, ahorros e inversiones, INFORMACIÓN y Banco Sabadell se han vuelto a unir en una nueva edición de «Finanzas Fáciles para la Economía Doméstica».

Este programa consta de cuatro ciclos de foros digitales que se celebrarán a lo largo del año y que cuentan con la participación de destacados expertos de los diferentes sectores del Banco Sabadell. ¿El objetivo? Proporcionar herramientas prácticas y valiosas que ayuden a las personas a gestionar sus finanzas de la forma más eficiente posible.

El primer ciclo de estos foros digitales, titulado «Banca Privada», se retransmitió ayer a través de la web de INFORMACIÓN y atrajo a una audiencia ávida de conocer los secretos y oportunidades que ofrece este segmento.

Para este encuentro, presentado por Toni Cabot, director del Club INFORMACIÓN, se contó con la participación de Óscar Pérez, director de Banca Privada de la Territorial Este del Banco Sabadell, quien respondió a una serie de preguntas clave que arrojaron luz sobre el nuevo modelo de banca privada de la entidad, y compartió información valiosa sobre los desafíos, retos y las perspectivas futuras del mercado financiero.

Renovación del modelo

Óscar Pérez comenzó su intervención hablando sobre la renovación del modelo de banca privada en Banco Sabadell. Según el experto, la revisión de este segmento se llevó a cabo con el objetivo de mejorar la propuesta de valor para los clientes en el nuevo contexto macroeconómico que se ha presentado desde finales del año pasado.

En términos concretos, se tomaron los 300.000 clientes que formaban parte del segmento de banca personal y se seleccionaron aproximadamente 60.000 de ellos que mostraban interés en recibir asesoramiento para sus ahorros y patrimonio. Estos clientes fueron integrados en la banca privada, lo que representa un cambio significativo tanto en términos cuantitativos como cualitativos para este segmento. «Con esta acción, el número de clientes de banca privada se sitúa en alrededor de 93.000», señaló.

Asimismo, dentro de la banca privada, «se realizó una subsegmentación considerando aquellos clientes que tienen un patrimonio superior a un millón de euros». Esta distinción se basa en la necesidad de acceder a ciertos productos y servicios que requieren un mínimo de patrimonio, y tiene el fin de proporcionar a cada grupo de clientes una oferta adaptada a sus necesidades y posibilidades.

En cuanto a la organización del nuevo modelo de banca privada, Óscar Pérez explicó que «se han aprovechado las seis direcciones territoriales existentes en el banco, lo que ha permitido integrar al personal comercial de banca privada en cada una de estas direcciones». Según el experto, esta estructura proporciona claridad dentro de la organización y permite ofrecer la mejor oferta de valor posible a los clientes.

Asimismo, destacó como una de las fortalezas que se han identificado, y que se busca aprovechar, la relación entre la empresa y el empresario. «De esta manera, se trabaja estrechamente con la dirección de red comercial, donde se encuentran los autónomos y pequeños empresarios; así como con el segmento de grandes empresas, donde se encuentran los grandes empresarios y altos directivos. Esta relación, sin duda, es un motor de crecimiento para todas las partes involucradas», afirmó.

Crecimiento orgánico y formación

Ante la pregunta sobre el crecimiento vía compras o fichajes, Óscar Pérez mencionó que Banco Sabadell no considera ahora mismo crecer mediante compras, «ya que actualmente no hay ninguna operación corporativa sobre la mesa y no se espera ninguna en el corto plazo». Y en cuanto a los fichajes, indicó que el segmento de banca privada no tiene previsto realizar grandes contrataciones: «pensamos que tenemos una plantilla con profesionales altamente capacitados, y no sólo en banca privada, sino en todas las áreas del banco».

Respecto a la formación de los banqueros de la red, el director de Banca Privada de la Territorial Este de Banco Sabadell destacó que prácticamente toda la plantilla comercial cuenta con la certificación MIFID legalmente requerida para asesorar. Además, el experto señaló que, en el caso de las personas integradas en banca privada, destaca que un porcentaje superior al 90% no sólo ha adquirido la formación legalmente necesaria, sino que también cuenta con un grado mayor de cualificación.

Asimismo, Pérez expuso que durante los últimos tiempos, se ha continuado avanzando en esta línea de formación, proporcionando a la plantilla capacitación adicional en áreas como IDD y LCCI, entre otros aspectos financieros relacionados con el mundo de los seguros y las hipotecas.

Acuerdo con Amundi

Óscar Pérez también realizó una valoración del acuerdo entre Banco Sabadell y Amundi durante el foro digital. Destacó tanto la satisfacción cualitativa como los datos cuantitativos que respaldan el éxito de la alianza.

En cuanto a la satisfacción cualitativa, el experto aseguró que la alianza con Amundi ha aportado un expertise y una calidad que, probablemente, antes no se tenía. «Se ha notado una mejora significativa en la oferta de fondos, ya que durante los dos últimos años, el 70% de los fondos se ha situado en el primer y segundo cuartil. Además, en el año 2022, este porcentaje aumentó hasta el 84%. Esto indica que la mayoría de los partícipes que invierten en los fondos de Amundi obtienen mejores resultados en comparación con otras opciones de inversión», explicó.

En términos de datos patrimoniales y producción, Óscar Pérez compartió cifras impresionantes. En el año 2021, la producción neta en fondos de inversión alcanzó los 3.000 millones de euros, con otros 1.000 millones aportados por el mercado.

«Esto significa que el mercado creció en 4.000 millones, de los cuales 3.000 millones correspondieron a dinero nuevo aportado por los partícipes. A pesar de que el año 2022 fue atípico y los mercados experimentaron caídas significativas, la producción se mantuvo en 1.000 millones de euros». Por tanto, a pesar de las adversidades, Banco Sabadell logró crecer gracias a la alianza con Amundi y se muestran muy satisfechos con esta unión.

Asset Allocation

El director de Banca Privada de la Territorial Este de Banco Sabadell explicó en el encuentro cómo establecen su Asset Allocation (asignación de activos) desde la entidad: partiendo de un modelo cuantitativo y estadístico típico, pero también incorporando la opinión del banco en el proceso. Es decir, combinando el modelo «matemáticamente perfecto» con la visión y perspectiva que el banco tiene sobre los diferentes mercados.

Posteriormente, toda esa información se traduce en una recomendación concreta para cada cliente, teniendo en cuenta su perfil de riesgo. Es decir, «tenemos un modelo que comienza en lo teórico pero que se adapta de manera práctica y personalizada a las necesidades y características específicas de cada cliente».

Digitalización

Por último, el experto trató uno de los temas más relevantes del encuentro: cómo la digitalización afecta a la banca privada y los desarrollos que se realizarán en 2023. Banco Sabadell aborda la digitalización en este segmento desde dos perspectivas.

En primer lugar, la entidad busca ofrecer el mejor servicio posible al cliente, lo cual implica que el trabajo del banquero sea más fácil, rápido y con menor margen de error gracias a la digitalización. Y en segundo lugar, este proceso también se enfoca en mejorar la experiencia del cliente, para que «si quiere tomar decisiones y considera que no necesita el asesoramiento de su banquero, las pueda tomar en régimen de autoservicio, es decir, que tenga un sistema ágil y fácil, tanto para acceder a su información y realizar consultas, como para ejecutar acciones por sí mismo».

Por último, el experto concluyó su intervención afirmando que el cambio de escala realizado en el negocio de banca privada les está permitiendo aspirar a inversiones significativas en el ámbito de la digitalización y mejorar una gran cantidad de procesos.

Riesgos y perspectivas de los mercados financieros

En el reciente encuentro sobre «Banca Privada» del ciclo «Finanzas Fáciles para la Economía Doméstica», Óscar Pérez, director de Banca Privada de la Territorial Este del Banco Sabadell, analizó los riesgos y perspectivas que se vislumbran para el presente año 2023. Aunque aclaró que predecir el futuro en los mercados financieros es incierto, identificó dos riesgos principales: la inflación y el crecimiento.

En relación a la inflación, el experto señaló que existe el riesgo de que resulte complicado controlarla y llevarla a niveles deseados por los bancos centrales. Esto podría alterar el panorama macroeconómico y requerir incrementos en las tasas de interés superiores o más prolongados de lo esperado en la actualidad.

El segundo riesgo, en parte impulsado por las acciones de los bancos centrales, es que el aumento de las tasas de interés pueda desencadenar una recesión o una depresión más pronunciada de lo anticipado. Aunque se espera una leve recesión en Estados Unidos con alta probabilidad y en Europa con menor grado de certeza, Pérez considera que no es motivo de preocupación, pero existe el riesgo de que la situación se desvíe hacia un escenario desfavorable.

En cuanto a las perspectivas para los mercados, Pérez indicó que, en general, se espera un buen desempeño. Se prevén rentabilidades positivas tanto en renta fija como en renta variable, pero actualmente se considera que la renta fija presenta mayores oportunidades.

Y es que, tras un periodo prolongado con tipos de interés bajos e incluso negativos, donde los inversores obtenían menos dinero del que invertían, el experto destacó que el aumento reciente de las tasas de interés ha generado oportunidades interesantes en el mercado de renta fija.

Según su opinión, ahora mismo es posible obtener una cartera diversificada de bonos con un riesgo moderado-bajo y una expectativa de rentabilidad en torno al 4%. Esto permitiría superar la inflación esperada para los próximos 3-4 años, una situación que ha sido poco común en la última década.

En cuanto a la bolsa, se espera un buen rendimiento, pero el experto sugiere esperar a un momento más avanzado del año para realizar apuestas más decididas.