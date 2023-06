"Obviamente no estamos en crisis —en España—, sino todo lo contrario. Estamos en un año relativamente bueno para los empresas, en general, salvando los casos particulares". Así lo aseguró este martes en Zaragoza Josep Oliu Creus, uno de los principales banqueros del país. El presidente del Sabadell puso de relieve que en 2023 se esperaba que el factor de crecimiento "fuera peor", pero "nos hemos sorprendido" y las previsiones del país se han ido actualizado al alza, del 0,9% al inicial al 2%. "La demanda ha tirado más de lo que podíamos esperar", subrayó.

Oliu fue el protagonista de una tertulia económica celebrada en la sede de la CEOE Aragón, organizada conjuntamente por el Colegio de Economistas de Aragón y la confederación empresarial. Bajo el título Ante un nuevo paradigma bancario, expuso en su intervención una radiografía de la situación económica de España y se mostró optimista a pesar de las dificultades actuales y tras tres años marcados por los "hocks de oferta" que se ha producido en Europa, muy especialmente en España.

Este periodo de turbulencias comenzó con el covid, que "ya se ha superado", en gran medida, apuntó, gracias al apoyo público desplegado con medidas como los ertes. Aunque la crisis sanitaria dejó sus "posos" en algunos sectores como el turismo y la hostelería, que se vieron duramente golpeados con la pandemia, estos son ahora los "que más está creciendo".

La inflación y la caja de Pandora

Sobre la espiral inflacionista, dijo el "primer pulso" fue provocado por la crisis de las cadenas de suministro y el segundo por la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania. Ante esta situación, aseveró, "poca cosa puede hacer los bancos centrales". "La política monetaria está ahí pero la inflación es como la caja de Pandora, es fácil que se genere pero muy difícil devolver a la bruja a la caja, cuesta tiempo", explicó.

Desde el punto de vista bancario, dijo, "afortunadamente se ha terminado la etapa de los tipos de interés negativos y no sé si van a volver. De ocurrir, sería como consecuencia de una gran crisis que no se vislumbra". No obstante, recordó que esta "abrupta" y "rápida" subida de los tipos han generado problemas por «un shock de expectativas».

"Hay un cierto miedo a tomar determinadas decisiones de inversión", agregó, como la compra una vivienda, a la espera de que se produzca un abaratamiento del precio del dinero. En este sentido, confió en que "a medida que se afiance un nuevo suelo" de los tipos de interés, se reactive el flujo de inversiones «que ahora está contenido», algo que espera que ocurra en el año 2024.

También se mostró confiado en que se consiga contener la inflación, ya que los dos primeros elementos que hicieron que se descontrolara (materias primas y energía) "se han moderado bastante". Otro tendencia que, a su juicio, se ha logrado resolver es la pérdida de poder adquisitivo que se registró con carácter general en 2022 por la brecha que se produjo entre precios y salarios, algo que no cree que vaya a ocurrir en 2023.

En este punto, ensalzó el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) 2023–2025 alcanzado hace un mes entre las organizaciones empresariales y los sindicatos. "Se hizo muy buen pacto", remarcó, al generar un marco "estable" para los próximos tres años.

Sobre su visita a Zaragoza, el banquero catalán llamó la atención sobre el hecho de que pasa por la capital aragonesa "dos veces a la semana" en trenes con destino a Madrid o Barcelona, "pero no me paro". "Es algo que hay que corregir, de vez en cuando hay que hacer con los trenes se paren", afirmó. "Esta es una buena ciudad, donde tenemos grandes clientes, una zona en la que creemos por su dinamismo de cara al futuro", aseveró.