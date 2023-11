El conocido directorio norteamericano Best Lawyers, que reconoce a los mejores abogados de todo el mundo en distintas categorías, ha vuelto a incluir a numerosos profesionales y bufetes alicantinos en su edición de 2023. Entre ellos están los reputados despachos de Devesa & Calvo, Sánchez Butrón y la oficina de Garrigues en Alicante, según han informado este jueves las propias firmas.

En el caso de Devesa & Calvo, firma especializada en abogacía de los negocios y con sedes en Alicante, Madrid y Valencia, ha conseguido así la inclusión de diez de sus letrados en el directorio. Destaca la designación de Lawyer of the Year o abogado del año, a David Devesa, socio fundador y CEO del despacho, en la categoría de Family Business Law (Derecho de la Empresa Familiar) para la región del directorio que incluye las provincias de Alicante y Murcia. Dicho reconocimiento es único en cada una de las categorías y regiones valoradas por el directorio legal internacional.

Como en años anteriores, entre los letrados distinguidos en esta edición por Best Lawyers constan José María García Guirao, socio director del área Fiscal; Sebastián Crespo, abogado socio del área de Litigación y Concursal; José Luis Valverde, socio director del área de Laboral; Miguel Calvo, socio del área Fiscal; así como Horacio Alonso, of counsel en el área de Derecho Administrativo.

También constan, una vez más, entre los abogados reconocidos por Best Lawyers, para su categoría Ones to Wacht, María Roldán, letrada asociada del Área mercantil, y Guiomar Díaz, letrada y economista asociada del Área fiscal. Como nueva incorporación en esta categoría, se han incluido a los abogados Pablo Miralles, letrado del área Laboral y Judith Torregrosa, letrada del área de Litigación.

Sánchez Butrón

Por su parte, Sánchez Butrón Abogados ha situado a nueve de sus letrados en el directorio norteamericano, en 16 áreas de práctica distinta. Asi, el propio CEO de la firma Cayetano Sánchez es reconocido en el área de Urbanismo; Pedro Zapata, en Urbanismo, Inmobiliario y Derecho Administrativo; María Ángeles Fernández, en Litigios y Derecho Penal; José Manuel Moreno, en Derecho Inmobiliario, Derecho de la UE y Arbitraje Internacional; Doménico Guarneri, en Derecho Bancario y Financiero, Arbitraje Internacional y Extranjería; María Meléndez-Valdés, en Litigios; Pepe Sellés, en Derecho Bancario y Financiero; y Luis Monzó, en Derecho Administrativo.

Además, la letrada y socia del despacho Gloria Pareja obtiene un galardón en la categoría especial Lawyer of the Year en materia de Litigios, máximo reconocimiento individual que otorga este directorio.

Igualmente, desde el despacho informan de su inclusión en otro directorio, el Leaders League, por cuarto año consecutivo, como una de las mejores firmas de España en las áreas de urbanismo e inmobiliario, fiscal y reestructuraciones e insolvencias empresariales. Se sitúa así en el 'top 40' de los despachos del país, según recalcan desde el bufete.

Garrigues

En el caso de la delegación de Garrigues en Alicante, Best Lawyers ha reconocido a 13 de sus abogados de Garrigues en Alicante en su nueva edición, además de otros ocho en la categoría llamada Ones to Watch, donde aparecen aquellos abogados que, de manera temprana en sus carreras (entre 5 y 9 años de experiencia), son reconocidos como profesionales excepcionales. En total son 21, lo que hace que Garrigues sea el despacho con más profesionales distinguidos por Best Lawyers en Alicante, según señala la propia firma.

Concretamente, Best Lawyers destaca en Alicante a Álvaro Bertrán, Antonio Ruiz, Jaime Escrivá, Juan Antonio Pacheco y Miguel Ángel Castejón, del Departamento Tributario; Gonzalo Martín Gullón y Ramón Jareño, del Departamento Mercantil; Ignacio Pérez Valero, Inés Abad, Jesús Campo, Pablo de la Vega y Miriam Ferrándiz, del Departamento de Litigación y Arbitraje; y Rubén Navarro, del Departamento de Derecho Administrativo.

En la categoría Ones to Watch destaca a Nicasio Abellán, del Departamento Laboral; Luis Bañó, Sara López y Borja Martín de la Leona, del Departamento Tributario; Patricio Aranega, Ainhoa Fernández, Marta Kachmar, del Departamento de Litigación y Arbitraje; y Nuria García Sempere del Departamento de Derecho Administrativo.