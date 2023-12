David Devesa es socio fundador y CEO de Devesa & Calvo, firma legal de origen alicantino y ámbito nacional especializada en abogacía de los negocios. Devesa fundó su despacho en 2007, tras unos años como letrado mercantilista en la multinacional norteamericana PWC, y su firma cuenta en la actualidad con oficinas en Alicante, Madrid y Valencia, así como con un equipo de más de 26 profesionales, estando en continua expansión.

Licenciado en Derecho por la UA y Máster en Asesoría Jurídica de Empresa por el IE de Madrid, Devesa es también consejero de administración independiente en la cotizada Facephi, en la constructora Llorca Group y en Chocolates Marcos Tonda. Dos años atrás puso en marcha Dentol Capital, su family office, desde la que invierte o co-invierte en distintas compañías a las que ayuda a crecer y financiarse gracias a sus acuerdos con numerosos fondos de inversión. Entre sus participadas más significativas destacan Laminar Pharma, Marsi Bionics u Hoteles Poseidón, entre otras. Distinguido con el título de “Alumni ilustre” por la Universidad de Alicante en 2022, acaba de ser también premiado por el directorio internacional Best Lawyers con el reconocimiento Lawyer of the Year (abogado del año) en Derecho de la Empresa Familiar.

Enhorabuena por su reciente galardón como abogado del año en Derecho de la Empresa Familiar por Best Lawyers. ¿Cuándo se considera que una empresa tiene carácter familiar?

Muchas gracias. Lo más gratificante de este reconocimiento de Best Lawyer, es que somos los propios abogados los que, mediante votación anónima, escogemos a los premiados en cada categoría; de modo que estoy muy agradecido a todos los compañeros que me han votado, todo un honor.

Respecto a qué se entiende por empresa familiar, es aquella en la que los titulares de la mayor parte de los derechos de voto, del capital social, están controlados por una familia que además participa activamente en la gestión o gobierno de la compañía con alguno de sus miembros. El requisito de control accionarial, cuando la sociedad está cotizada, se establece en el 25% del capital social. Esta es la definición que defiende el Instituto de la Empresa Familiar y la que inspira toda la legislación europea en la materia.

Estas compañías, ¿tienen problemas o retos específicos diferentes a las empresas no familiares?

Desde luego. La confluencia y convivencia de familia y empresa conlleva toda una serie de desafíos diferentes a las empresas no familiares. Gestión, propiedad y familia son tres ángulos de la organización que hay que saber conjugar bien para evitar rupturas y conflictos societarios. En ese sentido, es básico contar con un protocolo de empresa familiar diseñado a medida y con un Consejo de Familia, órgano encargado de velar y arbitrar las relaciones entre familia y empresa.

¿Cuál es la mayor dificultad a la que se enfrenta una empresa de este tipo a lo largo de su vida?

Los momentos de relevo generacional son especialmente críticos, apenas 7 de cada 100 empresas llega a la tercera generación en España. El nudo gordiano de la empresa familiar es la sucesión, y la técnica para desatarlo se llama planificación. Una de las cuestiones fundamentales que debe resolver el protocolo de familia es precisamente cómo afrontar la sucesión de la empresa. Y un factor clave para que las cosas vayan bien es que la generación saliente participe activamente junto a la entrante; para no hacer traumático el momento sucesorio, para calmar los ánimos y también para dotar al proceso de mayor legitimidad.

También destacaría como otro de los grandes caballos de batalla de la empresa familiar, la necesidad de que en el acceso de familiares al Consejo de Administración y a los puestos de dirección, primen criterios de mérito y trayectoria validada sobre los puramente afectivos o de lazos familiares. Mezclar propiedad con gestión sin criterio, dar los mandos de la nave a personas no capacitadas objetivamente para ello, deriva en consecuencias catastróficas para la empresa familiar. Es importante que todos los miembros de la familia empresaria hagan un ejercicio de humildad y de responsabilidad, para no asumir cargos a los que por experiencia y/o habilidades no llegarían en una empresa distinta a la de su familia; no pueden primar los egos y los intereses individuales sobre lo que es mejor para el interés general de la compañía y su futuro.

Ha mencionado en varias ocasiones el protocolo de empresa familiar. ¿Qué aspectos básicos debe regular?

Cada familia empresaria es un mundo y aquí no vale el café para todos ni los “corta-pegas”, porque si no el protocolo de empresa familiar será inútil. Pero no es menos cierto que hay una serie de cuestiones básicas que todo buen protocolo de empresa familiar debe contener: la constitución y funcionamiento del Consejo de Familia, los requisitos y procesos de incorporación de familiares a puestos de trabajo en la empresa así como para su cese, la manera de abordar la sucesión de la que ya hemos hablado, la valoración de las acciones o participaciones en caso de salida, la posición de la empresa con respecto a la entrada o no de terceros en el accionariado y otra serie de cuestiones básicas.

¿Cuándo es el mejor momento para abordar este protocolo?

La suscripción de un protocolo de empresa familiar es un proceso largo que requiere de mucha comunicación entre los miembros de la familia empresaria; supone trabajar duro para llegar a consensos en las cuestiones clave para el presente y futuro de la empresa. Por eso el mejor momento para ponerse manos a la obra es cuando las relaciones entre los miembros de la familia empresaria son amigables y fluidas. Si las cosas están mal, si el conflicto societario ya ha escalado, normalmente ya es tarde para el protocolo de empresa familiar y hay que buscar otros mecanismos de salida total o parcial de socios. El protocolo de empresa familiar es un medio de prevención de conflictos, pero cuando éstos ya se han descontrolado, suele ser demasiado tarde para que funcione.

Más información: Devesa & Calvo Abogados

Telf: 96 529 61 80