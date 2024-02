Agua y tecnología: más eficiencia y la mejor alianza frente al cambio climático

Todos los participantes en el proyecto DigitAmed, creado para la digitalización de los sistemas de agua potable y alcantarillado en siete municipios del litoral mediterráneo, elogiaron la importancia de la colaboración de los sectores público y privado para la consecución de logros como es, en este caso, la gestión integral del agua. El Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del agua (Perte) está dirigido por el Grupo Global Omnium, que gestionará los fondos europeos de 7,9 millones de euros adjudicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Es, precisamente, la labor conjunta entre Global Omnium y los ayuntamientos implicados la clave, en este caso, de un éxito garantizado. Así lo aseguran todas las partes, encantadas por una colaboración que redunda en eficiencia y calidad para dar un servicio público ‘premium’.

Los concurrentes en el proyecto DigitAmed, que se realiza en tres fases, se dieron cita en un encuentro organizado por Levante-EMV y moderado por el director de Levante TV, Juanma Romero. A la mesa de encuentro que se celebró en las instalaciones de la Empresa Mixta Valenciana de Aguas S.A. (Emivasa), asistieron el CEO de Global Omnium, Dionisio García Comín; el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo; el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto; el concejal de Aguas de Sagunt, Javier Raro; la alcaldesa de Calp, Ana Sala; la alcaldesa de Miramar, María Pilar Peiró; el alcalde de la Pobla de Farnals, Enric Palanca; el alcalde de Altea, Diego Zaragozí; y el consejero delegado d’Aigües d’Altafulla, Marc Pifarré.

El desarrollo del proyecto DigitAmed, una referencia internacional en la digitalización del ciclo integral del agua, comenzó con el inicio del 2024, y permitirá la implantación de sensores en las redes de agua potable y el alcantarillado y se ejecutará en un plazo de 24 meses. En su ejecución participarán más de 100 trabajadores para beneficiar a una población total de más de 400.000 usuarios.

«Los municipios que participan en el proyecto son alumnos aventajados porque ya tienen mucho hecho en digitalización. Son municipios con características comunes: poblaciones que fluctúan en verano e invierno, de un marcado carácter turístico y donde las lluvias torrenciales afectan al alcantarillado. Con la implantación de estos sistemas de digitalización, estos municipios van a contar con más datos y así poder tomar decisiones más objetivas tanto de la red del agua potable como la del alcantarillado», dijo durante la presentación Dionisio García Comín, CEO de Global Omnium. Efectivamente, el proyecto permitirá ahorrar agua y energía, así como mejorar la comunicación para detectar cualquier incidencia en las redes del agua.

Desde la CHJ, su presidente, Miguel Polo, recurrió a un ejemplo histórico para valorar el trabajo de digitalización que lidera Global Omnium. «Cuando se rompió la presa de Tous (1982), no había datos, no se sabía lo que estaba pasando. Apartir de ahí, se instaló un sistema de monitorización y eso permitió controlar cuándo hay episodios de lluvias y tomar decisiones», explicó.

La alcaldesa de Calp, Ana Sala, abrió el turno de participación municipal: «Es una revolución tecnológica importantísima. No tengo la menor duda de que esto va a salir bien, porque Global Omnium tiene muchos medios. Alos ayuntamientos nos faltan recursos para cubrir proyectos de este calado, y con Global Omnium es mucho más fácil. La gestión del agua no la concibo sin este modelo de gestión, que en este caso es empresa mixta. Lo fimaría donde hiciera falta. Es lo que apostaría siempre. Es una empresa que lleva gestionando el ciclo del agua en Calp unos 20 años y lo ha hecho de forma ejemplar. Se anticipan a todo. No hay forma de gestionar esto a este nivel sin colaboración pública-privada», afirmó.

«Es evidente que cuando acabe este proceso, seremos más agiles para resolver problemas y más respetuosos con el medio ambiente», dijo a su vez el alcalde de Altea, Diego Zaragozí. «De camino hacia aquí, nos han llamado de Global Omnium para decirnos que había una fuga de agua en una piscina. Todo gracias a la digitalización. Estamos hablando también de atención ciudadana». La alcaldesa de Miramar, María Pilar Peiró, añadió: «Al ver las instalaciones de Global Omnium y ver el mapa de nuestro municipio, me dije ‘está todo controladísimo’», dijo.

La unión hace la fuerza

El concejal de Aguas de Sagunt, Javier Raro, subrayó la trascedencia de la mejora de un servicio público como el del agua. «Aunque no se ve, los ciudadanos cada vez valoran más la gestión del agua potable. Nosotros tenemos un rendimiento del 80 %. La digitalización es una parte fundamental y vamos a seguir mejorando. Es muy bueno que nos hayamos unido para este proyecto. Nosotros llevamos invertidos 11 millones de euros digitalizando, y esto nos va a permitir seguir avanzando», dijo.

Sobre la relevancia de tener más control sobre las redes habló, primero, el representante de Aigües d’Altafulla, municipio de Tarragona que participa en el proyecto, Marc Pifarré. «Si no tenemos datos, no podemos gestionar mejor lo que tenemos, y esto es la solución para mejorar la eficiencia».

Juanma Romero modera la ‘mesa’ en las instalaciones de Emivasa. / F. BUSTAMANTE

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, destacó la importancia del trabajo de los ayuntamientos. «Sabemos que la mejor fórmula es cooperar con el sector privado. La buena gestión del agua es un principio fundamental de una administración pública que quiere la calidad de su ciudad y la sostenibilidad», afirmó. «El nivel tecnológico de la gestión del agua no puede ser el mismo de los años 60. Todo esto es mucho más ágil con la empresa privada», aportó Enric Palanca.

El alcalde de la Pobla de Farnals sintetizó en una frase la labor de Global Omnium en el proyecto: «DigitAmed no es un semáforo en verde para ir a una calle donde no quieres ir. Es el vehículo para llegar a una situación en la que todos estamos de acuerdo, que es mejorar servicios y ser responsables».

«Este Perte es un ejemplo. Ojalá hubiese más Pertes, más oportunidades de poder invertir en la excelencia en nuestros servicios públicos, en poder seguir avanzando en definitiva. Estoy convencido de que como los resultados del Perte serán tan buenos, seguiremos prestando ese irreprochable servicio del agua potable. El lideraje de las ciudades se mide por muchas cosas. Nosotros somos capital de comarca de oportunidades y las oportunidades se garantizan manteniendo ese liderazgo, que en el caso del agua potable se consigue con innovación y sostenibilidad», afirmó Prieto.

El alcalde de Altea, Diego Zaragozí, recalcó la relevancia de que el proyecto DigitAmed sea un trabajo en equipo: «Es una ventaja en lo económico, en lo eficiente y en lo medioambiental. Es un proyecto que pueblo por pueblo nos habría costado mucho de hacer. Nos tenemos que felicitar por este Perte», dijo.

«Bienvenido Perte»

En ese sentido, la alcaldesa de Calp se mostró entusiasmada. «Bienvenido sea este Perte. No tengo la más mínima duda de que se van a cumplir todos los objetivos».

Marc Pifarré, consejero delegado d’Aigües d’ Altafulla, se mostró encantado por participar en este proyecto de participación mixta: «Para nosotros es una oportunidad de sumarnos a esta tecnología del lideraje del agua. Somos la única localidad de Tarragona que participa en un proyecto Perte y no podemos estar más contentos por todo lo que supone».

El CEO de Global Omnium radiografió la importancia de la colaboración entre sectores: «Los ayuntamientos son los propietarios de la red. El agua es pública, lo que pasa es que los mecanismos que tienen los ayuntamientos son muchas veces más lentos que los que tiene la empresa privada. Se trata de combinar. Dar un servicio que es público de una forma más ágil. En el fondo somos corredores de maratón. Tenemos un gran proyecto por delante, sabemos a dónde tenemos que ir, unos más rápido y otros más despacio, pero todos en el mismo camino», dijo García Comín.

De esa eficiencia necesaria que va a ser cada vez más próxima al cien por cien, y de todo lo que conlleva, insistió también la alcaldesa de Miramar, María Pilar Peiró: «Mejorar la calidad del agua es esencial para proteger la salud pública, así como garantizar la seguridad alimentaria y conservar el medio ambiente para conseguir un desarrollo sostenible. Este Perte nos ayudará a garantizar un suministro seguro, eficiente y sostenible ante el crecimiento de la población y el cambio climático», dijo.

El responsable de Aguas de Sagunt fue en el mismo camino: «La fórmula perfecta para estos servicios públicos es la cooperación entre el sector público y el privado. Y la buena gestión del agua es un requisito fundamental de un municipio».

Un momento de la jornada, con los participantes y parte del público. / .

Referencia mundial

García Comín, por su parte, recordó el estudio que hizo en su día la Sindicatura de Comptes para conocer cómo estaban los municipios de la Comunitat Valenciana en cuanto a rendimiento y desarrollo tecnológico. Y los lugares donde había colaboración pública-privada «estaban los primeros en la tabla». «Este Perte permite que sigamos siendo cabeza de león y un ejemplo y referencia mundial. Esto va a reforzar la gestión entre los sectores público y privado para hacer una gestión muy eficiente que al final conlleva lo mejor para el ciudadano».

«Aunque suena a utopía, el reto es llegar al 100 % de eficiencia hidráulica»

El proyecto DigitAmed que dirige Global Omnium servirá para que los siete municipios que participan se acerquen al 100 % de eficiencia hidráulica, tanto en la red de agua potable como en el de las aguas residuales, entendamos por esto los vertidos de aguas sobrantes como los fluviales, cada vez más frecuentes por las consecuencias del cambio climático. Los alcaldes dieron una especial importancia, en el encuentro organizado por Levante-EMV y moderado por Juanma Romero, a este asunto cada vez más capital. Sobre todo, aquellas urbes más costeras y con un carácter turístico.

«El cambio climático nos presenta nuevos retos. Tenemos que abordar el futuro con anticipación. Somos la administración que con mayores criterios de eficiencia y más rapidez atendemos a las necesidades del ciudadano, porque somos responsables de todo para el ciudadano, al fin y al cabo. Y con Global Omnium atendemos un servicio público fundamental», explicó el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto.

El alcalde de Altea, Diego Zaragozí, recordó cómo ha cambiado la gestión del agua, ahora mucho más eficiente gracias a ‘ayudas’ como la de Global Omnium. «Ahora tenemos todos un problema común con las aguas residuales, que para nosotros es un problema turístico», dijo. «Además, es importante tener un control de cantidad y de la calidad. Nosotros fuimos pioneros en la depuración de aguas. Dentro de las inversiones que hay que hacer, que te vengan en forma de ayuda y que en dos años esté acabada, es muy importante. Nos tenemos que congratular», dijo.

Enric Palanca, alcalde de la Pobla de Farnals, habló de la importancia de tener controlada cualquier fuga, cualquier pérdida que antes no podía detectarse: «Cuando sabes que hay un deficit en la red hidráulica, o una pérdida, es un gran problema. Desde que asumí la alcaldía, en 2015, es fundamental tener un plan director. Vamos descubriendo nuevos problemas que con pocos recursos no se pueden solucionar. Se convierte en una prioridad cuando antes no lo era. Es fundamental la profesionalidad de Global Omnium para dar respuesta a todo esto», manifestó en su turno de palabra.

Sobre las fugas, el CEO de Global Omnium, Dionisio García Comín, apuntó: «La digitalización nos aporta información de cara al ciudadano. Si tiene una fuga en casa, con estos sistemas se detecta rápidamente. Es muy importante tener toda la algoritmia para actuar con celeridad. Cuando tengamos más información (con la instalación de los nuevos sensores), ganamos otra ventaja muy grande», dijo.

El origen de los vertidos

«Hacemos mucho hincapié en los vertidos: Tenemos acequias con vertidos de otras zonas, y tener digitalizada la red de alcantarillado para nosotros supone una gran tranquilidad. Tener datos y poder prevenir todo esto es un reto al que nos vamos acercando con proyectos como DigitAmed. Es una herramienta que nos va a valer mucho. El gran reto, aunque suene a utopía, es llegar, entre el agua potable y el alcantarillado, a una eficiencia 100 %. Ahora estamos en el 54 %», añadió la alcaldesa de Miramar, María Pilar Peiró.

En este sentido, Ana Alcalá, alcaldesa de Calp, puntualizó sobre el tramo final del Perte: «Luego tendremos que ver qué decisiones tomar cuando lleguemos a la fase 3, cómo prevenir sequías, inundaciones y estar preparados para los retos del cambio climático que ya tenemos»

El concejal de Aguas de Sagunt, Javier Raro, habló de la nueva situación tras años de inversiones, que aún será mucho mejor con la ayuda de Global Omnium. «Sagunt es industrial y los vertidos son una preocupación. Respecto a los fluviales, tenemos cien puntos de vertido y vamos a tenerlo más controlados», explicó, más allá de la gestión del agua potable, que va a ser mucho más eficiente con DigitAmed.

Según el consejero delegado d’Aigües d’Altafulla, Marc Pifarré. , «el entorno climático nos condiciona mucho. Vendran más ‘danas’, no estamos ya en un régimen de de lluvias normales, sino intensas, además de los problemas de sequía como los que sufre gran parte de Cataluña. Tenemos retos de cómo gestionarmejor todo esto».