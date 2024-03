Leonardo DiCaprio invierte en la 'startup' catalana de placas solares SolarMente

El interés inversor de Leonardo DiCaprio en empresas que incidan de algún modo en combatir el cambio climático salpica, por primera vez, a España. El actor se acaba de convertir en socio capitalista de SolarMente, una plataforma cuya propuesta se basa en la "suscripción" a las placas solares para que el desembolso necesario para adoptar este sistema energético no sea una barrera para las familias. Esta empresa con sede en Barcelona, que cerró el año pasado un acuerdo con GNE Finance para instalar 10.000 conjuntos de placas solares en España, prevé que esta asociación con tintes 'hollywoodienses' sea la primera operación de una nueva ronda de financiación y que le abra cuantas más puertas mejor.

La 'startup' no especifica cuánto ha invertido DiCaprio en ellos, ni qué proporción de la empresa se queda a cambio, solo que lo consideran un gran logro, teniendo en cuenta que su objetivo era encontrar "un embajador con una red muy potente y que estuviera alineado con el espíritu de la empresa", cuenta el cofundador y consejero delegado de SolarMente, Wouter Draijer, quien confiesa que sencillamente escribió un correo electrónico al equipo de inversores en torno al actor y que estuvo, después, 4 meses negociando con ellos. "Somos parte de YCombinator -confiesa el emprendedor-. Es una aceleradora muy respetada y que te ayuda a tener contacto con casi cualquier fundador del negocio tecnológico".

"SolarMente facilita la accesibilidad a la energía solar, lo que convierte mi apoyo como inversor en una elección responsable y estratégica hacia un futuro más limpio", justifica, por su lado, Leonardo DiCaprio según el comunicado que difunde este martes SolarMente.

El portal especializado 'Crunchbase' le atribuye al artista 26 inversiones en jóvenes empresas de base tecnológica (27, con SolarMente). A modo de referencia, las últimas cuatro son una marca de relojes de lujo fabricados con material reciclado (ID Genève), una compañía mexicana también de instalación de placas solares a pagar en mensualidades (Bright), una empresa que está desarrollando una constelación de satélites para mapear la tierra (Nuview) y una productora de pigmentos y colorantes a partir de madera desechada (Nature Coatings). También figura en esta lista Diamond Foundry, una firma estadounidense que está construyendo una planta de fabricación de diamantes en Trujillo (Cáceres) y, a partir de ahora, SolarMente.

Salvar la inversión inicial

"Queríamos crecer y hacerlo con alguien que tuviera confianza en el 'software', porque, al final, somos una empresa de 'software'", reflexiona Draijer. "El hecho de que Leonardo DiCaprio haya querido ser parte de esto, casi me hizo llorar: he trabajado en esto [la empresa] 7 días a la semana durante varios años, y he recibido más de 100 'no'". El sí del actor se relaciona, en buena medida, con el potencial de este negocio en un mercado como España, un país que, según este empresario, va a vivir una completa revolución en este campo en los próximos tres años. "Estoy muy orgullosos de haber montado un equipo que vaya a participar de ella", remata.

La propuesta de SolarMente parte de la base de que uno de los principales frenos de las familias a la hora de decidir instalar placas solares, es la inversión inicial. Su planteamiento es financiar ellos esta instalación y que el cliente se lo devuelva con una cuota mensual que incluye el mantenimiento y un seguro.

En paralelo, la compañía desarrolla soluciones tecnológicas que puedan complementar esta propuesta. Su último lanzamiento, por ejemplo, es un servicio de batería virtual que permite a los usuarios almacenar los excesos de energía solar para usarla en otros momentos o compartirla con otros hogares y empresas. Y ahora están ultimando un sistema de gestión de energía a través de inteligencia artificial que automatice la compra, venta y almacenamiento de energía en base a los precios de mercado.