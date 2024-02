Días antes de la fecha oficial de las manifestaciones agrarias, que arrancaban este jueves 8 de febrero en Salamanca, Ciudad Real, Huesca y Ávila, el Whatsapp de cientos de trabajadores del sector primario era un hervidero. Un primer grupo nació en la Comunidad Valenciana y de ahí la llamada saltó al resto de regiones. En él se instaba a los agricultores y ganaderos españoles a salir a la calle, a adelantarse a las convocatorias de las tres principales organizaciones agrarias (Asaja, COAG y UPA) y a mostrar su descontento por las "falsas políticas verdes" que atentan contra su modelo de negocio. Tractores de toda España inundaron las carreteras de todo el país y paralizaron incluso el puerto de Málaga movilizados por un denominador común: la Plataforma 6-F. Es la misma asociación que ha bloqueado el centro de Barcelona y que aspira a llevar sus protestas este sábado 10 de febrero ante la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid. ¿Quién está detrás de este nombre surgido de la nada?

Cuando se pregunta por las personas que lideran el fenómeno que ha atascado accesos a capitales de provincia, se dice que "no hay absolutamente nadie detrás" y que "no hay partidos políticos que impulsen las protestas". "Es un movimiento donde lo importante no es quién esté detrás porque además son desconocidos", apuntan fuentes cercanas a la plataforma. Sin embargo, otras apuntan a una vinculación con fuerzas de la ultraderecha. Sin ir más lejos, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha recalcado esta mañana que es "evidente" la manipulación por parte de partidos políticos como Vox. Aun así, es palpable que más allá de afiliaciones políticas, el movimiento ha conseguido canalizar el malestar del sector. Es una organización que pretende mover a los trabajadores del sector primario sin caras visibles y sin portavoces. Aunque sí hay nombres propios. Lola Guzmán, nacida hace 52 años en Riba-roja (Comunidad Valenciana), es la artífice de este movimiento. Esta ganadera valenciana y nieta de agricultores es también socia de la Associació de Llauradors Independents de Vila-real (ALIV) y ha canalizado el descontento de los agricultores y ganaderos desde Instagram. En vídeos colgados por ella misma reconoce que estuvo afiliada a Vox, si bien ahora critica la formación de Santiago Abascal, y no ve con buenos ojos la acción del resto de organizaciones, incluida SOS Rural. "No hay partidos políticos detrás de la plataforma, los animales no entienden de política", afirma Guzmán. Explica que la plataforma "está coordinada con otras en Portugal e Italia" y que el objetivo es "bloquear los puertos de los tres países", además de llegar a Madrid el próximo sábado.

Aunque Guzmán es quien aparece de cara al público, hay otra cara, esta vez conocida, que también responde ante el movimiento. El abogado Xaime da Pena Gutiérrez, perteneciente al despacho DP Abogados, es también el representante legal de la Plataforma 6-F y quien publicó el manifiesto de la plataforma en Change.org cuatro días antes de la primera movilización. Saltó a la palestra el pasado verano por pagar 40.000 euros para instalar la lona de Desokupa en el centro de Madrid. Su nombre también se hizo conocido hace pocos meses, cuando se mostró dispuesto a defender al hombre que increpó al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en un trayecto de AVE. Desde la cuenta de Instagram de su despacho de abogados anima a los agricultores y ganaderos a unirse a las protestas en la calle, a veces incluso junto a Lola Guzmán. Las reivindicaciones incluidas en el manifiesto de la plataforma proceden de Víctor Viciedo, presidente de ALIV que reitera la necesidad de desvincular las dos organizaciones.

Derogación de las leyes "verdes"

En el manifiesto de Plataforma 6-F se desgrana con detalle a nivel nacional y europeo las reivindicaciones del sector primario español, aunque se podría resumir como la derogación de toda legislación promulgada en los últimos años relacionada con las políticas verdes procedentes de la Unión Europea, de aquí que las califiquen como "falsas políticas verdes". "No queremos limosnas ni dulcificar la Política Agraria Común (PAC), tampoco mejorar la Ley de Cadena Alimentaria o las cláusulas espejo tan recordadas estos días", sentencia Viciedo. Según este agricultor, la pérdida de la tierra cultivada llegará al 40% por las leyes verdes.

Así, están en contra del Pacto Verde, del paquete de medidas europeo De la granja a la mesa, de los ecorregímenes incluidos en la PAC, la ley que regula los fertilizantes (recién paralizada por la Comisión Europea como respuesta a las protestas del sector en distintos Estados miembro), la ley de biodiversidad, la del bienestar animal, el cuaderno digital y de la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRES). Exigen también "eliminar toda subvención y financiación pública a las organizaciones agrarias", ya que la única afiliación "debe de ser la cota de sus afiliados". "Cuando lo hagan, los agricultores se afiliarán a ellas. Con subvenciones no pueden pedir derogar leyes", apunta Viciedo. Con organizaciones agrarias se refieren también a Unión de Uniones, que siempre ha reivindicado su independencia en el sector.

Dentro de sus reivindicaciones aparece la de no limitar a los agricultores a cultivar en tierras que se declaren zonas protegidas por Red Natura 2000 y "un plan hidrológico nacional con las obras hidráulicas necesarias para que no falte el agua de riego", así como el freno de los acuerdos de libre comercio, como Mercosur. "Con las importaciones, si entra la distorsión de precios, no servirá de nada", agrega el presidente de ALIV.

Mapa de cortes de tráfico provocados por las protestas de agricultores en carreteras