El turismo.

José Francisco Perles Ribes

Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas de la Universidad de Alicante

Doctor en Economía por el Departamento de Análisis Económico Aplicado de la Universidad de Alicante, Jefe del área de Promoción Económica del Ayuntamiento de Calp e investigador en el Departamento de Análisis Económico Aplicado y el Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas de la Universidad de Alicante. Ha publicado artículos científicos en materia de competitividad turística, turismo residencial, innovación, determinación de precios y educación en turismo. Ha sido galardonado con los premio Thea Sinclair Award for Journal Article Exellence y Literati Award for Excellence for the Highly Commended Paper.