Practicar deporte, disfrutar de la naturaleza y conocer gente nueva con la que compartir gustos y aficiones es la esencia de las excursiones organizadas por la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de El Campello a través de sus Escuelas Deportivas. La entidad prepara una vez al mes una ruta de senderismo por las sierras de la provincia de Alicante, una jornada en la que disfrutar al aire libre con familia o amigos, un ambiente sano y el compañerismo que tanto definen el espíritu montañero. «La excursión es muy amena porque se hacen paradas para reponer energía, además el guía va explicando la geografía que se atraviesa y curiosidades del recorrido. Es una actividad que gusta mucho y la gente acaba muy contenta», nos cuenta Luis De Frutos, coordinador de las Escuelas Deportivas.

«El objetivo de las Escuelas Deportivas municipales es ofertar una amplia variedad de actividad física a toda la población. Es súper interesante poder ofertar un programa de senderismo como este y poder ofrecer un repertorio más amplio de actividades, más allá del fútbol sala o el pilates», indica De Frutos. En definitiva, promover el deporte para todos con distintas actividades, con el fin de incentivar una población sana, al tiempo que se disfruta de la naturaleza.

Preparados para la cima

Es importante señalar que las salidas están dirigidas a personas mayores de 18 años, excepto las familiares. «Hay que tener un mínimo de condición física, ya que son salidas de unos 10 km con desnivel, no es dar un paseo por el monte. Si hay gente que tiene poquito nivel o una condición física reducida alguno de los monitores se queda con ellos y se esperan en un punto hasta que el resto del grupo baje de la cima. Pero no puede venir alguien que no esté habituado a caminar y hacer ejercicio», explica el coordinador.

Las rutas están abiertas a toda la población, sea o no de El Campello, por un precio de 5 euros por persona. «El precio es súper reducido para que nunca se quede nadie fuera por no poder pagarlo, e incluye el viaje en autobús, un técnico deportivo de montaña titulado, monitores de refuerzo, seguro de responsabilidad civil y seguro de accidentes», matiza De Frutos.

La hora y lugar de salida del autobús para todas las excursiones es a las 8:00h. desde las oficinas deportivas municipales (C/ Alcalde Oncina Giner s/n). Los interesados en participar deben tener en cuenta que el número máximo de plazas son 50 y han de inscribirse el lunes de dos semanas antes de la salida enviando un email a escuelasdeportivas@elcampello.org.

Las tres últimas rutas de la temporada

La temporada, que se reanudará en octubre, culmina con tres rutas espectaculares. La próxima salida se realizará el 27 de marzo, una ruta familiar a los acantilados de Benitatxell, cuya duración será de cuatro horas. La siguiente será el 24 de abril, de nivel medio, a la Aitana, con una duración de cinco horas. Y para terminar la temporada en lo más alto, la última salida será al Cabeçó d’Or el 29 de mayo, con un nivel alto y una duración de cinco horas.

Cada edición se va cambiando el programa de rutas, aprovechando que Alicante es la segunda provincia más montañosa de España. Ejemplo de ello son las sierras del Maigmó, la Font Roja o el Montgó, siendo estas algunas de las que han formado parte de los recorridos de este año.