MIÉRCOLES, 11 DE MAYO

17:30 h. Sala Ramón Llull, Biblioteca. Cuentacuentos. «Cuentos que llaman a tu puerta», a cargo de Alberto Celdrán. A partir de 3 años. Inscripción previa 965632124.

VIERNES, 13 DE MAYO

20:30 h. Teatro-Auditorio Pedro Vaello. Teatro. «Alicia en el país de las maravillas». TAE Primaria, Almadraba Teatro. Nuestros pequeños actores se adentrarán en el mundo mágico de Alicia, el conejo blanco y la reina de corazones. Entrada libre limitada al aforo de la sala.

SÀBADO, 14 DE MAYO

19:30 h. Teatro-Auditorio Pedro Vaello. Música. «David Pastor Film Sessions». Film Sessions transforma las melodías de bandas sonoras que forman parte de la memoria cinematográfica colectiva para ofrecer un espectáculo en el que la audiencia conecta con la esencia de la música a través del cambio. El cuarteto internacional, liderado por el trompetista David Pastor, recrea ambientes que conservamos en la retina con una propuesta sonora moderna en la que el diálogo y la creación improvisada envuelven de novedad las reconocibles bandas sonoras del cine de siempre. Entrada 10€.

DOMINGO, 15 DE MAYO

19:00 h. Teatro-Auditorio Pedro Vaello. «Larraix». Música. Concierto de Primavera de la Colla de Dolçainers i Tabaleters Larraix acompañados de la Colleta de Larraix. Entrada libre limitada al aforo de la sala.

MIÉRCOLES, 18 DE MAYO

17:30 h. Sala Ramón Llull, Bibioteca. Club de Lectura. Club de lectura a cargo de Concepción Agüero. Esta sesión girará en torno al libro «El olvido que seremos», de Héctor Abad Faciolince, que estará presente en dicho encuentro. Inscripción previa 965 632124.

VIERNES, 20 DE MAYO

20:30 h. Teatro-Auditorio Pedro Vaello. Teatro. «El curioso incidente del perro a medianoche». TAE Adultos. Almadraba Teatro. Wrllington, el perro de la Sra. Shears, aparece asesinado en el jardín. Chris decide encontrar al asesino, pero en su investigación descubrirá muchas otras cosas. Entrada libre limitada al aforo de la sala.

21 DE SÁBADO, 21 DE MAYO

19:30 h. Teatro-Auditorio Pedro Vaello. Musical. «Trash», Yllana Töthem. Trash! Es un espectáculo vital y energético sobre las posibilidades del reciclaje a través de la percusión, el movimiento y el humor. Se desarrolla en un centro de reciclaje de basura, donde 4 imaginativos operarios dan nuevos usos a todo tipo de desecos que llegan al lugar, haciéndonos reflexionar sobre el exceso de consumismo de nuestra sociedad. Entrada 10€.

JUEVES, 26 DE MAYO

20:30 h. Teatro-Auditorio Pedro Vaello. Teatro. «Balas sobre Broadway», TAE Adultos, Almadraba Teatro. Una comedia sobre el teatro, los artistas y cómo perderse en el camino hacia el éxito. Entrada libre limitada al aforo de la sala.

VIERNES, 27 DE MAYO

20:00 h. Teatro-Auditorio Pedro Vaello. Teatro. «Balas sobre Broadway», TAE Adultos, Almadraba Teatro. Una comedia sobre el teatro, los artistas y cómo perderse en el camino hacia el éxito. Entrada libre limitada al aforo de la sala.

SÁBADO, 28 DE MAYO

19:30 h. Teatro-Auditorio Pedro Vaello. Teatro. «¿Estás ahí?», Off Compañía. Una pareja acaba de mudarse con la idea de comenzar a vivir juntos. El piso es muy pequeño e incómodo, reina el caos, las cajas de mudanza atiborran el lugar, hay problemas con la calefacción y con los vecinos del piso de abajo. Pero esto no es nada: el piso cuenta con la presencia de un fantasma que no acepta de muy buena gana la llegada de la nueva pareja. Entrada 10€.

DOMINGO, 29 DE MAYO

19:00 h. Teatro-Auditorio Pedro Vaello. Música. Concierto Batiste Mut. 37º Festival de Orquestas «Villa de Campello» Rondalla de Gata - Orquesta Batiste Mut. Festival de ámbito nacional que organiza la Orquesta Batiste Mut en colaboración con el Ayuntamiento de El Campello desde el año 1984.

VIERNES, 3 DE JUNIO

20:30 h. Teatro-Auditorio Pedro Vaello. Teatro. «Cuento de Navidad», Almadraba Teatro, TAE 3ª Edad. Esta historia clásica de fantasmas nos habla de los males de la avaricia y de la importancia de compartir. Entrada limitada al aforo de la sala.

SÁBADO, 4 DE JUNIO

19:30 h. Teatro-Auditorio Pedro Vaello. Teatro. «La bambolla de Júlia», Maquinant Teatre. Espectáculo en valenciano. Edad recomendada a partir de 6 años. Júlia es una niña que se esconde dentro de una burbuja de silencio, que sufre por cómo la tratan sus compañeros en la escuela, por sentirse diferente, por ser tratada de una manera que no llega a entender. Pero Júlia también sueña, sueña y pinta. Y es en el arte de la pintura donde encontrará la salida y la palabra que necesita para poder ser libre y encontrar su lugar. Entrada 5€.

DOMINGO, 5 DE JUNIO

19:30 h. Teatro-Auditorio Pedro Vaello. Gala Benéfica. «VI Gala Benéfica Manos Unidas». Con la participación de Escola de Dansa Lorena Moll, Juanjo Soto «Bollo» y Els Romàntics. Donativo 5€ .Entrada libre limitada al aforo de la sala.

VIERNES, 10 DE JUNIO

19:30 h. Teatro-Auditorio Pedro Vaello. Danza. «Gala de Danza». Alumnado del Conservatorio Profesional de Danza José Espadero. Actuación del Conservatorio Profesional de Danza José Espadero, en la que se mostrarán especialidades de danza española, contemporánea y clásica. Entrada libre limitada al aforo de la sala.

SÁBADO, 11 DE JUNIO

20:30 h. Teatro-Auditorio Pedro Vaello. Teatro. «Lo nunca visto», La Estampida. A un mes del cierre por impagos de su estudio, una decrépita profesora de danza y teatro para niñas, decide que es el momento del «ahora o nunca» y realizar un espectáculo que revolucione el arte contemporáneo: «Lo nunca visto». Sin talento, sin dinero y ya sin alumnas en sus clases, se lanza a reclutar a «artistas comprometidos» para su causa. Sólo acudirán a su llamada dos de sus ex alumnas; una yonki gallega y un ama de casa recién fugada. Entrada 10€.

DOMINGO, 12 DE JUNIO

19:00 h. Teatro-Auditorio Pedro Vaello. Música. «Música als pobles», Asociación Musical L’Avanç. Entrada libre limitada al aforo de la sala.