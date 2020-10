La guerra sobre la celebración de partidos los viernes y los lunes, que mantienen la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y LaLiga, o lo que es lo mismo, entre Luis Rubiales y Javier Tebas, dejan, por el momento, en el aire la fecha fijada para el encuentro entre el Elche y el Valencia, marcado para este viernes (21 horas), en el estadio Martínez Valero.

Ayer, el magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid, Andrés Sánchez Magro, desestimó íntegramente la solicitud de LaLiga para que se mantuvieran las medidas cautelares adoptadas por la Audiencia Provincial de Madrid, el pasado 27 de mayo, lo que permitiría celebrar partidos de fútbol de Primera y Segunda División al margen del calendario oficial de sábados y domingos, y emplazó a la Patronal de Clubes y a la Federación a coordinarse «de buena fe» para la celebración de encuentros los viernes y los lunes.

Horas más tarde, LaLiga emitió un comunicado en el que manifestó «su absoluta disconformidad» ante el fallo emitido por el juez, y recordó la sentencia dictada el pasado mayo, que señalaba que es atribución legal del Consejo Superior de Deportes (CSD) la resolución de los conflictos de competencias, y recuerda que el CSD aceptó que se puedan disputar partidos en viernes y lunes.

El cruce de «disparos» en plena guerra continuó y, según informó Onda Cero a nivel nacional, la Real Federación Española de Fútbol no reconocerá la resolución del CSD y acatará la decisión del juez, que pide que haya acuerdo entre las partes, por lo que volverá a elevar el conflicto ante la jueza de Competición que, con casi total seguridad, no autorizará que haya partidos ni viernes ni lunes, lo que provocaría el cambio de fechas de los encuentros Elche-Valencia y Levante-Celta, que pasarían a disputarse entre el sábado y el domingo.

El club ilicitano está a la espera

En medio de esta guerra se encuentra el club ilicitano, que a través de su directora general, Patricia Rodríguez, señaló ayer a este diario que «de momento, a todos los efectos, el partido está programado para el viernes».

La dirigente franjiverde indicó que no tenían conocimiento de ninguna otra noticia oficial, más allá de las que habían salido en los medios de comunicación y del comunicado emitido por LaLiga. No obstante, Patricia Rodríguez, no quiso descartar nada porque en otras jornadas ya se han producido cambios de fechas de encuentros a pocas horas del horario programado inicialmente.

El técnico del Elche, Jorge Almirón, sigue preparando el partido contra el Valencia con la idea de que se vaya a disputar viernes. Por ello, esta semana no ha concedido ningún día de descanso a sus futbolistas y su intención es dar asueto el sábado y domingo tras jugar el encuentro.