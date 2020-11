Fidel Chaves, salvo cambio radical de última hora, no estará disponible para el encuentro del sábado (14 horas) frente al Cádiz. El futbolista onubense todavía no está recuperado de la microrrotura en el sóleo que sufrió en el encuentro frente al Celta. El extremo franjiverde no tiene buenas sensaciones cuando fuerza la zona con ejercicios de exigencia.

Ante esta situación, tanto el cuerpo técnico como los médicos van a optar por la cautela y esperar una semana más para que cicatrice mejor la pequeña rotura. Además, este tipo de lesiones requieren un mínimo de tres semanas para recuperarse y se trata de una zona que, en caso de no curarse bien, puede provocar una recaída y una rotura mayor, que le obligaría a estar mucho más tiempo de baja.

Otro de los motivos que llevan a no forzar es el duro calendario que tiene por delante el Elche en el mes de diciembre, en el que disputará cinco partidos. Frente al Villarreal, Granada, Atlético de Madrid y Real Madrid en Liga y contra el Buñol en la Copa del Rey. La intención es que Fidel se pueda recuperar bien teniendo en cuenta que van a ser encuentros muy exigentes, ante rivales de la zona alta de la clasificación y en los que Almirón podría decidir volver al sistema de tres centrales y dos carrileros y, en ese caso, el futbolista onubense se presenta como un hombre fundamental para ocupar el carril izquierdo.

En principio, Fidel será baja contra el Cádiz y se espera que ya pueda estar en buenas condiciones para el encuentro que el conjunto franjiverde disputará el domingo 6 de diciembre (18 horas), en el estadio de La Cerámica contra el Villarreal.

Pendientes de Sánchez Miño

Por su parte, el argentino Juan Sánchez Miño, que arrastra una contractura también en el gemelo, que le impidió entrar en la convocatoria en el último partido frente al Levante, evoluciona mejor que Fidel y está respondiendo bien a los ejercicios de esfuerzo a los que le están sometiendo los recuperadores.

En principio, se espera que pueda llegar a tiempo para el choque ante el Cádiz, pero, en estos momentos, continúa siendo duda.

Con el argentino tampoco se quieren correr riesgos, máxime sabiendo que no es un jugador titular y que para el lateral izquierdo hay futbolistas disponibles. Josema cumplió en el encuentro ante el Levante y Youssouf Koné está entrenando con normalidad esta semana después de regresar el pasado viernes de la concentración con la selección de Mali.

Rigoni, baja indefinida

Quien va a tardar más tiempo en regresar a los terrenos de juego de juego es Emi Rigoni. El mediapunta argentino sigue convaleciente de la lesión en el hombro que se provocó en una caída durante el encuentro frente al Celta. De momento se ha descartado la operación y el cuerpo médico del club ilicitano que encabeza el doctor César Quesada ha optado por un tratamiento conservador para intentar acortar plazos.

Rigoni está totalmente descartado para el encuentro del sábado ante el Cádiz y, como mínimo, deberá estar un par de semanas más en el dique seco. Se espera que pueda jugar antes de final de año y el partido del Copa frente al Buñol del 16 de diciembre es una de las fechas que se manejan para que pueda probarse y evaluar si está bien recuperado.

En caso contrario, tendría que esperar hasta el mes de enero. De todas formas, todo va a depender de cómo vaya evolucionando, de las sensaciones que tenga el jugador y del posible miedo a una posible caída que le pueda dañar de nuevo el hombro.