El Elche va a poner punto y final a un mes de noviembre en el que no ha sido capaz de conseguir ninguna victoria y los tres empates que ha sumado de forma consecutiva ha permitido que los rivales de la zona de descenso hayan reducido la distancia a tres puntos, tras la victoria (3-1) del Celta ayer ante el Granada.

El conjunto franjjiverde comenzó perdiendo en Sevilla frente al Betis (3-1) y, posteriormente, solo ha podido empate frente a Celta (1-1), Levante (1-1) y Cádiz (1-1). Son pequeños pasos que, de momento, son suficientes para mantener una cómoda posición en la clasificación, pero la clasificación cada vez se comprime y el cuadro ilicitano necesita cuanto antes una zancada de tres puntos.

La Primera División de esta temporada se está caracterizando por ser una carrera de fondo que se está disputando a un ritmo lento y al que a todos los equipos, incluidos el Real Madrid y el Barcelona les cuesta ganar. Tan solo la Real Sociedad y el Atlético de Madrid y, en menor medida, el Sevilla, mantienen la velocidad de crucero. Y por la zona de abajo, que es la que le interesa al Elche, pocos, salvo el Alavés esta semana dando la sorpresa ante el Real Madrid y el Celta, nadie ha sido capaz de vencer.

MUCHOS EMPATES

Hasta diez equipos no superan los tres triunfos franjiverdes

El empate es el resultado que más se está prodigando en la presente Liga. Si el Elche no pudo conseguir la victoria el pasado sábado frente al Cádiz, sus rivales por la permanencia, que actualmente se encuentran en puestos de descenso, salvo Alavés y el Celta tampoco lo hicieron. Valladolid y Levante empataron el viernes y el Huesca perdió en su feudo con el Sevilla (0-1). El conjunto de Almirón ha sumado tres triunfos en la presente campaña, un registro que no han sido capaces de mejorar hasta diez equipos. El Huesca aún no sabe lo que es ganar, el Levante lo ha hecho en una ocasión y el Celta y Valladolid, en dos, al igual que el Eibar, que juega hoy ante el Betis. Osasuna, Getafe, Alavés, incluso el Valencia, suman tres, al igual que los franjiverdes.

ANTECEDENTES

La temporada pasada el Celta consiguió la permanencia con menos de 40 puntos

Habitualmente se ha cifrado en 40 puntos la cantidad necesaria para lograr la permanencia. Pero la temporada pasada, el Celta se libró del descenso con 37 y bajaron Leganés (36), Mallorca (33) y Espanyol (25). Está campaña, viendo los resultados que se están dando en el primer tercio de competición, todo hace indicar que la situación va a ser similar, por lo que, si no cambia la dinámica, los empates que está consiguiendo el Elche y más siendo ante rivales directos son importantes, pero son pasos muy cortos.

Los ilicitanos no se pueden fían y necesitan más triunfos porque hace dos temporadas, en la 2018-2019, el Valladolid fue el primer equipo que se salvó y logró 41 puntos. Descendieron Girona (37), Huesca (33) y Rayo Vallecano (32). Y en la campaña 2017-2018, el Leganés sumó 43. Esa Liga los tres equipos que bajaron se hundieron muy pronto y no llegaron ni a los 30 puntos. El Deportivo de la Coruña solo consiguió 29, Las Palmas, 22, y el Málaga, 20. Los tres quedaron sentenciados con mucha antelación y eso provocó que la lucha por el descenso no fuera tan enconada en la últimas jornadas, como suele ser habitual, en la que los equipos que tratan de salvarse suman puntos que parecen imposibles.

PRIMEROS NUEVE PARTIDOS

Los ilicitanos llevan una media que superaría los 50 puntos

En sus nueve primeros encuentros, el Elche ha sumado 13 puntos, merced a tres victorias (Eibar, Alavés y Valencia), cuatro empates (Huesca, Celta, Levante y Cádiz) y solo dos derrotas (Betis y Real Sociedad). Si los ilicitanos logran mantener ese ritmo, no tendrían ningún problema para conseguir su objetivo de la permanencia, porque superaría con creces los 50 puntos. Incluso, el equipo de Almirón cuenta con dos partidos menos que la mayoría de su rivales. Aunque los encuentros aplazados son ante el Barcelona y el Sevilla, esta campaña también se está demostrando que no hay ningún equipo inaccesible. Prueba de ello es el Real Madrid, que ha perdido con el Cádiz y el Alavés, dos conjunto llamados, a priori, a estar luchando por salvarse.

CALENDARIO COMPLICADO

Diciembre pondrá a prueba la verdadera capacidad del Elche

El Elche está aprobando con nota el primer parcial del curso, pero ahora le llegan por delante exámenes complicados, que pueden aclarar mucho el futuro y que van a ser la verdadera prueba de fuego para conocer la capacidad de los franjiverdes. Hasta ahora, las dos únicas derrotas han llegado ante equipos llamados a estar en la zona alta: Real Sociedad y Betis. El próximo domingo toca visitar al Villarreal, otro de la parte noble y antes de final de año, los ilicitanos también se medirán al Atlético de Madrid, en el Metropolitano, y al Real Madrid, en el Martínez Valero. Entre medias toca recibir al Granada y a Osasuna. Si el Elche consigue llegar a Navidad en una situación similar a la actual o no pierde muchos puntos del colchón de puntos que tiene en estos momentos con el descenso, habrá dado un paso de gigante para poder continuar la próxima temporada en Primera División y seguir disfrutando de la Liga de las Estrellas.