Es un fijo para Unai Emery. A excepción del primer partido de Liga contra el Huesca, en el que fue suplente y salió en la segunda parte, en los otros diez ha sido titular y acumula 902 minutos esta temporada con la camiseta amarilla. El futbolista noveldense tendrá la oportunidad el domingo de enfrentarse a un equipo de su tierra. No se fía del Elche y a sus 30 años sueña con lograr un título con el Villarreal, ve difícil, aunque no le descarta, volver a la selección española y no vería con malos ojos poder retirarse en el conjunto ilicitano, al que desea que esté muchos años en Primera División.

¿Cómo afronta el Villarreal el partido del domingo contra el Elche?

Sabiendo que va a ser de mucha exigencia, pero con mucha ilusión de volver a ganar. Después de dos empates frente a dos rivales duros y difíciles, como la Real Sociedad y el Real Madrid, queremos volver a sumar de tres en tres.

¿Qué conoce del Elche?

La verdad es que conozco bastante, prácticamente todo, porque soy de la zona y lo he estado siguiendo ya desde la temporada pasada que consiguió el ascenso y esta campaña ha empezado muy bien.

¿Qué Elche espera el domingo, el de los primeros partidos que jugaba con tres centrales y dos carrileros esperando atrás e intentando sorprender a la contra o el de los últimos encuentros con cuatro defensas y siendo más ofensivo?

Es verdad que al principio jugó con tres centrales, pero tampoco creo que fuera un equipo defensivo. Espero al mejor Elche, como el que jugó contra el Valencia, que lo hizo muy bien. Va a ser un partido difícil, porque es un rival peligroso.

¿Le sorprendió su ascenso?

Bueno, el ascenso yo creo que sorprendió un poco a todos. Fue una alegría tremenda para toda la ciudad y la provincia, porque todos sabemos lo que conllevaba tener un equipo en Primera División. Desde la lejanía yo también lo celebré con gran alegría.

¿Y que haya empezado tan bien, a pesar de ser un recién ascendido?

A veces suele pasar porque los equipos vienen con la inercia positiva del ascenso. Aunque ha tenido muchos cambios en la plantilla y ha llegado un nuevo entrenador, se ha adaptado muy bien a la categoría y está haciendo muy bien las cosas.

El Villarreal también ha empezado muy bien, tercero en la clasificación y el mejor equipo como local...

Sí, hemos empezado muy bien, estamos jugando bien y tenemos la ilusión de seguir ganando, hacer una buena temporada y estar arriba en la clasificación.

¿Hasta dónde puede llegar este Villarreal?

No se sabe, la temporada, prácticamente, acaba de empezar. Este año el calendario es muy apretado por la pandemia, estamos jugando también la Europa League. Lo importante es hacer las cosas bien cada partido y aspirar a lo máximo. Luego, veremos hasta dónde podemos llegar.

Lleva muchos años en el Villarreal y le falta poner la guinda con un título, que se les está resistiendo...

Sería increíble poder ganar un título con el Villarreal. Hemos estado varias veces cerca, llegando a las semifinales de la Copa y lejos en la Europa League. De conseguirlo sería maravilloso.

Ha sido tres veces internacional absoluto con España, ha marcado dos goles con La Roja, uno de ellos magnífico en el Rico Pérez de Alicante. ¿Se resigna ya a no volver a la selección?

Al final, ir a la selección va en función de la temporada que hagas. Cuando haces buenos años, tienes más posibilidades. Yo estoy contento de haber sido internacional absoluto, fue un sueño cumplido del que estoy muy orgulloso. Fue brutal jugar en casa con España y marcar un gol ante mi gente. Estoy centrado en el Villarreal y en intentar hacer las cosas bien en mi club. Luego, si viene poder ir a la selección, bienvenido sea. Pero estoy muy contento de haber participado en varios partidos. Fue una gran alegría.

Tiene 30 años y contrato con el Villarreal hasta 2023. ¿Hasta cuándo se ve Mario Gaspar jugando en la élite?

Eso me gustaría saber a mí. Estoy contento con lo que estoy haciendo, pero tener contrato no te garantiza nada porque el fútbol es muy exigente y tienes que estar bien año a año. De momento estoy centrado en intentar hacer las cosas mejor cada día.

En caso de cumplir su contrato con el Villarreal, terminaría con 33 años. Nunca ha estado en un equipo de la provincia. ¿Le gustaría acabar su carrera haciéndolo? ¿Sería el Elche sería una buena opción?

La verdad es que nunca he jugado en equipos de la provincia. Me fui a Albacete en edad infantil, estuve allí tres años y luego ya me vine para Villarreal y continúo aquí. La verdad es que no he pensado esa posibilidad porque estoy centrado en el día a día. Pero el Elche es un gran club. Ojalá pueda estar muchos años en Primera División. La verdad que no me importaría, es un club de la provincia y estaría cerca de casa. Pero ahora veo eso un poco lejos.