«Desesperado no estoy», aseguraba ayer en rueda de Prensa el entrenador del Elche, Jorge Almirón, pero también decía: «Tenemos que seguir buscando en el mercado para mejorar, para redondear el plantel y ser más competitivos». En concreto, el técnico hablaba de «cuatro, cinco o seis fichajes» en el mercado de invierno, «pero que sean refuerzos», señalaba. Además, «necesito que se recuperen pronto los lesionados», añadía.

La lista de bajas es amplia ahora mismo. «Tete y Fidel tienen para unos días más, no estarán esta próxima semana», concretaba el entrenador. «Diego y Boyé están más cerca de poder recuperarse para jugar contra el Valladolid. También tenemos buenas expectativas con Carrillo, puede que esté para el martes en un partido muy importante y los jugadores quieren recuperarse para estar», concretaba Almirón.

Recuperar a los lesionados

Sobre las bajas y altas de los próximos días, el preparador franjiverde fue claro: «No he hablado aún con los jugadores» que no interesan al club. «Tenemos por delante partidos muy importantes. Ellos son profesionales y tienen contrato. No lo comunicaremos hasta tener la certeza de que no van a seguir con nosotros», apuntó Almirón, quien no descartó que alguno de los jugadores que puede abandonar la entidad sea titular hoy en la Copa ante el Rayo. También dijo que «seré directo» con los profesionales con los que no cuenta para su proyecto deportivo. En concreto, el técnico se refirió al futuro de Jony. «Es un jugador muy importante para mi, con el que hablo mucho de juego y con mucho futuro. Mañana va a jugar. Normalmente no lo está haciendo por la delicada situación en la que está el equipo, en puestos de descenso, por lo que elijo a jugadores con más experiencia, pero es un jugador que me gusta mucho».

La obsesión del preparador de Buenos Aires es «que se recuperen cuanto antes los lesionados y poder empezar la segunda ronda de la Liga en las mejores condiciones posibles para competir», aseguraba ayer en una rueda de Prensa en la que se habló poco de fútbol y sí mucho más sobre nombres concretos, los de los lesionados, los de las posibles bajas y los de las futuras incorporaciones. En este último asunto, Almirón recordó que «aún disponemos de varios días por delante» en el mercado de invierno que concretamente se cierra el próximo 31 de enero en Inglaterra y el 1 de febrero en España y otros países como Alemania, Francia o Italia.

Presupuesto

«El tema económico también es importante», afirmaba el entrenador quien, preguntado por sus necesidades daba como cifra máxima los seis fichajes y como mínima cuatro. Según Almirón, la actual plantilla es «competitiva» y «también tenemos a muchos jóvenes» de la cantera que llegan pisando fuerte, pero «si es posible debemos reforzarnos».

Almirón no ocultó que los dirigentes del club y el cuerpo técnico están «buscando alternativas» en el mercado «por si se puede mejorar lo que tenemos».

La prioridad de Almirón y del Elche está en laLiga y concretamente en el partido del martes ante un Valladolid que es rival directo en la lucha por la permanencia. De ahí que ayer el técnico asegurara que hoy reservaría a los titulares pese a que el pase a cuartos en la Copa es una gesta factible para el conjunto ilicitano, que esta temporada ha demostrado que puede competir con todos.