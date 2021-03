Carrillo: "La ventaja con el descenso es muy ajustada y necesitamos ganar al Betis"

El delantero del Elche Guido Carrillo es el jugador de la plantilla con más experiencia a la hora de luchar por la permanencia en Primera División. En las dos últimas temporadas ha tenido que pasar por ese «mal trago» con el Leganés con resultados diferentes. En la campaña 2018-2019 quedó décimo tercero y logró una salvación cómoda, con ocho puntos de ventaja sobre los tres últimos clasificados. Sin embargo, la temporada pasada no pudo evitar el descenso por solo un punto. En el cuadro madrileño también vivió una situación similar a la actual en el conjunto ilicitano. El Leganés llegó al final de la primera vuelta en puestos de descenso con Asier Garitano en el banquillo y tras la llegada del mexicano Javier Aguirre reaccionó, pero se quedaron a las puertas de salvarse.

El futbolista argentino avisa de que en las últimas jornadas «pueden pasar muchas cosas y hay equipos que se caen y otros que se levantan. Me ha tocado vivirlo y sé lo complicado que es». Esa experiencia le dice que «hay que entregarse hasta el final. La temporada pasada con el Leganés no nos salvamos por una jugada», recuerda.

El atacante franjiverde está convencido de que el Elche lo va a conseguir y su principal argumento es el buen momento que atraviesa el equipo y la mejoría que ha experimentado con Fran Escribá. «Más allá de los resultados y la buena dinámica, en los último partidos se está demostrando que somos un equipo sólido y difícil, al que nadie se quiere enfrentar. Estamos creciendo y, ahora, queremos seguir sumando para salir de abajo».

Carrillo destaca la importancia de tener dos puntos con las posiciones de descenso y haber llegado al parón fuera de las tres últimas posiciones. Pero al mismo tiempo advierte de que «es una ventaja pequeña y en dos partidos las cosas pueden cambiar y estar más arriba o más abajo. Llegar al parón fuera del descenso ha sido muy positivo, porque nos ha permitido trabajar con más tranquilidad. El domingo contra el Betis esperamos conseguir un resultado positivo, que nos permita despegarnos todavía más de los tres últimos clasificados y ampliar esa ventaja tan ajustada».

Forma de jugar diferente

El delantero argentino admite que con Escribá «la forma de jugar es otra. El equipo se siente cómodo con dos puntas arriba, con más juego directo y sin tratar de llegar con un fútbol tan asociativo», y destaca que «hemos encontrado una solidez defensiva que nos genera tranquilidad y, a partir de ahí, intentamos crecer. Además, hemos logrado resultados importantes. Escribá también está identificado con el club y conoce la Liga y eso nos trasmite tranquilidad y ha venido muy bien al grupo».

De cara al partido del Betis, Guido Carrillo será la referencia ofensiva ante la baja de su compatriota Lucas Boyé, con quien ha venido jugando en los últimos encuentros. «Su ausencia se va a notar, porque Lucas venía haciéndolo muy bien y para el equipo es una referencia. A nivel personal me estaba sintiendo muy bien con él y haciéndolo bien. Los dos nos alternábamos a la hora de quedar uno más arriba y el otro bajar un poco más a recibir. Si me toca jugar cambiaremos esa alternancia y seré más la referencia arriba. En la plantilla hay jugadores para remplazarlo y Pere Milla ya jugó y marcó un gol muy importante en Getafe. Sus características no son las mismas que las de Lucas, pero seguro que nos adaptaremos bien».