Escriche rebaja la presión en su reencuentro con el Elche

El exfranjiverde, ahora delantero del Huesca, Dani Escriche, aseguró ayer que trabajan para el partido ante el Elche “sin presión”. El jugador que el año pasado fuera uno de los protagonistas del ascenso del Elche afirmaba que "todavía quedan muchos partidos", y que no hay que dejar que la situación reste. “Trabajamos como una semana cualquiera. Son tres puntos y vamos a jugar como siempre. Vamos a por todas y sin que nos afecte ninguna presión”, dijo el delantero tras el entrenamiento en El Alcoraz, según la información facilitada por el club oscense.

El Huesca afrontaba la semana con positividad tras ganarle al Levante en la jornada 29. “En esta categoría tan difícil, cuando vienes de ganar, siempre es muy gratificante para el grupo, y es cierto que vas con otra alegría toda la semana”, explicó Escriche. No obstante, la mentalidad del grupo es clara, la de ser cautos y seguir en la línea de esfuerzo para afrontar el partido con garantías: “Si miras la clasificación, puedes decir que son más de tres puntos, pero nosotros vamos a jugar como si fuera un partido más”, apuntó. “Vamos a seguir remando, a seguir luchando y a seguir trabajando para conseguir el objetivo. Si nos paramos ahora, estamos muertos. Al final quedan nueve jornadas más, después del viernes nos quedaran ocho, y el objetivo sigue estando allí y hasta que no lo consigamos, no habrá nada cerrado”.

Escriche jugará contra el que fuera su equipo en la segunda parte de la temporada pasada. “Allí, conseguí el ascenso, que es lo más bonito que puedes vivir en el fútbol. Es un partido bonito, pero vamos con la idea de intentar ganarle”.