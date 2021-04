Escribá no quiere alarmismos tras la derrota ante el Huesca y pide no sacar mas lecturas negativas que vayan más allá del encuentro del viernes por la noche. Lo que tiene claro el entrenador del Elche es que el equipo cayó más por errores propios que por aciertos del conjunto de Pacheta. «No estoy satisfecho. Cometimos errores que no deberíamos haber cometido. Perdimos más por errores que por acierto rival. Los tres goles fueron errores nuestros.

Con las situaciones del VAR, hay que defender con los brazos más pegados posible. Los dos primeros goles fueron fallos nuestros. Reaccionamos muy rápido al primer gol, pero el segundo fue un fallo imperdonable y nos hizo daño», señaló Escribá, que siguió analizando el partido:

«El Huesca se hizo más fuerte con dos líneas de cuatro y nos costaba en profundidad. Apenas sacamos situaciones peligrosas en centros. Ellos tienen gente fuerte al juego aéreo. El 3-1 acabó de matar el partido».

Igualmente destacó que la derrota ante el conjunto oscense no les debe pasar factura: «El daño es haber perdido contra un rival directo y entrar en descenso, pero debemos analizar lo que hemos hecho y ya pensar en el siguiente partido». « Si quieres hacer una lectura más negativa, entras en descenso. Pero no voy a permitir una lectura más negativa. Además, a este equipo no le pega. Me niego a hacer una lectura más negativa. Quedan ocho partidos y quedan por tener victorias, empates y derrotas», añadió Escribá.

El técnico explicó que su equipo estaba «decepcionado» por la derrota pero que quedan aún ocho partidos y que necesitan enlazar dos partidos con victoria como ha hecho el Huesca.

«Ahora debemos levantarnos y pensar ya en el siguiente partido. Es parte del deporte perder. Esta jornada, habrá resultados de todo tipo. Necesitamos enlazar dos victorias para verlo de otro color. No puede haber más lectura más allá del partido. No vamos a permitir que el daño sea más que la derrota». Sobre las lesiones de Barragán y Guido Carrillo, el técnico se mostró preocupado: «La lesión de Barragán es un gran golpe, pero no creo que sea importante. Pero Guido puede ser que se pierda algún partido, porque es algo muscular. Es más doloroso».

Sobre los árbitros apenas quiso hacer mención. «Soy de los que prefieren no hablar. Me guste o no me guste, la labor arbitral hay que obviarla porque no la controlo yo», señaló.

Por su parte, Pacheta señaló que hacía mucho tiempo que no veía una emoción en su vestuario como al final del partido y que, por eso, estaba «muy contento».

El técnico burgalés explicado que en el primer tiempo habían concedido demasiados centros, algo que habían corregido tras el descanso porque habían estado sólidos y eso les había hecho «crecer». «Vamos a estar muy alegres y con más confianza con la victoria fortaleciendo la conexión del equipo aunque los resultados son muy caprichosos», ha comentado.

Pacheta elogió de su equipo que a pesar de haber recibido el gol del Elche nada más marcar y de que le fuera anulado un penalti no hubiera perdido la concentración y que hubiera estado «muy firme».

A este respecto ha recordado que para partidos venideros deben seguir con la solidez defensiva que están mostrando en las últimas jornadas.

Igualmente ha apuntado que en la próxima jornada tienen que ir a Vitoria «a ganar» y que su discurso no va a cambiar por haber salido del descenso.

«Cuando tenemos que estar fuera es el 23 de mayo. Si lo logramos antes cojonudo pero creo que vamos a sufrir hasta el final. Estamos en buen momento e iremos a Vitoria a ganar y a intentar agravar el mal momento de los rivales», destacó.

El técnico del conjunto oscense resaltó que no guarda ningún rencor al propietario del Elche por su decisión de no darle continuidad tras haber logrado el ascenso la pasada temporada.

«Al Elche, todo mi cariño, le deseo lo mejor porque ya lo dije el día que me fui, que me había dejado un trozo de mi corazón. El dueño fue claro conmigo y otra cosa es que me doliera más o menos», apostilló.

Guti, optimista: «Este equipo otra cosa no, pero siempre se levanta»

El centrocampista del Elche Raúl Guti aseguró que el equipo ilicitano, a pesar de la dura derrota ante el Huesca y el regreso a la zona de descenso, se recuperará y competirá hasta el final del campeonato para lograr la permanencia. «Este equipo otra cosa no, pero siempre se levanta», afirmó el zaragozano, quien admitió que perder en Huesca fue una derrota «muy dura» para el Elche, que confiaba en dar un paso importante hacia la permanencia ante un rival directo. El jugador aragonés afirmó que el vestuario sigue creyendo en sus posibilidades «porque sabemos de lo que somos capaces» y abogó por comenzar ya a pensar en el próximo partido ante Osasuna.

«Quedan ocho partidos que son ocho finales para nosotros. Tenemos que estar como hasta ahora y pensar que el domingo en la primera final», explicó Raúl Guti, quien pidió «confianza y tranquilidad» a la afición ilicitana.

«Sabemos que la situación es dura. Sabemos que detrás de un campo sin gente están ellos alentándonos y apoyándonos. Seguro que conseguimos el objetivo por y para ellos», concluyó el futbolista maño, convencido de que el equipo se levantará rápidamente y logrará el objetivo de la permanencia.

El Alavés recorta un punto y el Eibar pierde

El Alavés le recortó ayer un punto al Elche tras su empate ante el Athletic (0-0) mientras que el Eibar es el nuevo colista tras caer ante el Levante (0-1). El Athletic Club se estrelló con un extraordinario Fernando Pacheco y no pasó del empate sin goles frente a un Deportivo Alavés que sumó un valioso punto en el debut de Javi Calleja en el banquillo vitoriano que le permite por ahora abandonar la posición de colista de LaLiga. El equipo rojiblanco, por su parte, sigue sin salir de la depresión en la que cayó tras la derrota en la final de Copa.