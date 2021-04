«Tuvimos muchos días para estudiarles; venimos a ganar»

El entrenador del Real Valladolid, Sergio González, ha estudiado bien al Elche -ha tenido 10 días para ello- y lo define como un equipo que «utiliza muchísimo las bandas, muy punzantes; Boyé es la base de ese ataque, cuentan con dos pivotes que trabajan muy bien y recorren muchos kilómetros, laterales que se incorporan al ataque, y balón parado».

El técnico alaba la figura de Boyé, al que destaca como la «referencia a nivel de juego para bajar balones y jugar por fuera». También dijo de él que es un jugador «técnicamente bueno». El míster viene a Elche preparado para «saber dónde podemos hacerles daño y lo que podemos hacer para que no nos lo hagan. Hemos tenido muchos días para estudiarles». El responsable técnico del club pucelano cree que el Elche reservó a varios jugadores en su último encuentro ante Osasuna pensando en este partido. Dijo que Fran Escribá «está claro que de reojo estaba mirando» el partido contra el Valladolid. Y puso como ejemplo el hecho de que no saliera «Gonzalo Verdú; es un futbolista habitual que no fue de la partida».

Sobre el entrenador franjiverde aseguró que sentía un «gran respeto. En mi época como entrenador del Espanyol, él estaba en el Elche. Cuando me preguntaron, dije que había sido el mejor entrenador de la temporada. Hace las cosas muy bien y tengo muy buena relación con él».

El técnico ha dado la trascendencia que tiene al choque aunque ha reconocido que de aquí al final todos van a ser así, resaltando que es relevante el golaveraje frente al conjunto ilicitano, ya que otros años se han salvado del descenso gracias a ello. «Vamos a Elche a conseguir la victoria», sentencia.