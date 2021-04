Escribá: «Nos duele mucho el empate en un córner que no debimos conceder»

Empate en los últimos minutos, como en Valladolid. Y, otra vez, el Elche se quedó con «cara de tonto». Así lo reconocía el capitán franjiverde, Gonzalo Verdú. Todos los análisis al término del encuentro coincidieron. El Elche mereció más, pero el fútbol es así. El propio técnico rival, Sergio González, asumía el «mal partido» de su equipo y reconocía la injusticia del empate: «Hoy nos llevamos un punto que no merecíamos, aunque también es cierto que en otros partidos merecíamos incluso más y no lo logramos».

El análisis del entrenador del Elche, Fran Escribá, incidió en una clave: «Nos ha dolido mucho el empate, sobre todo por la forma en la que se ha producido. Concedimos un córner que no debíamos conceder y podía ocurrir, como ocurrió, un accidente puntual. Estamos dolidos, pero no nos tiene que doler más allá de lo que es».

Escribá entiende que «fuimos superiores. Si alguien mereció ganar, en un partido igualado, eso sí, fue el Elche, pero aunque pienses que es injusto y que eran dos puntos para salir del descenso, ya hay que mirar al próximo rival, el Levante». En este sentido, dijo que teme más los efectos físicos del partido ante el Valladolid, «ya que para la recuperación tenemos mucho menos de 72 horas», que los psicológicos. «A nivel anímico no estoy preocupado. Sé que el grupo se repondrá, pero físicamente tenemos muy poco tiempo y también contaremos con varias bajas por amarillas. Pese a todo, pese al cansancio, el sábado debemos hacer ver frente al Levante que si hay alguien que se juega mucho en el partido es el Elche». Cuestionado por si sigue considerando que la permanencia es posible, el técnico valenciano no dudó en afirmar que «sinceramente sí, lo digo desde el convencimiento, pero también dije, desde que llegué, que iba a ser muy difícil y que seguramente no se decida hasta la última o última jornada. Debemos ser positivos. El cuerpo técnico y la plantilla lo somos. Confío en los jugadores y en que lo vamos a sacar». Escribá también fue preguntado por la elección de Gazzaniga, pero el preparador franjiverde quiso restar importancia a este hecho. «Los dos porteros entrenan muy bien y estamos contentos con los dos. Ahora juega uno de ellos pero siempre estoy abierto a cambiar en cualquier momento», señaló.

Por su parte, Gonzalo Verdú mostró su decepción tras el encuentro: «Es un empate que sin duda sabe a derrota por el trabajo que ha hecho el equipo y que llega por una jugada aislada que creo que podríamos haber defendido mejor. Se te queda cara de tonto». El capitán reconocía que «nos iba la vida en el partido y no ha podido ser. Pero no hay que lamentarse, hay que seguir, el sábado tenemos otra final y hay que intentar hacer bueno este punto que ahora mismo es insuficiente. Pasamos de una final a otra en tres días. Este grupo siempre se ha repuesto. Ahora mismo estamos muy muy jodidos pero tenemos que estar ya pensando en ganar sí o sí al Levante».