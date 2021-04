El Elche, obligado a levantarse

Un Elche mermado -tiene cuatro bajas- y dolido por el empate ante el Valladolid en los últimos minutos recibe hoy (14 horas) al Levante en la jornada 32 de LaLiga Santander. El Martínez Valero vivirá una nueva cita a vida o muerte, en la que su equipo está obligado a levantarse para afrontar con posibilidades firmes los cinco últimos encuentros de la temporada. Solo la victoria podría sacar a los de Escribá de las posiciones de descenso, aunque siempre dependiendo de sus rivales directos. Y enfrente, el Levante. Un equipo situado en la undécima posición, a once puntos del descenso y a los mismos de los puestos europeos. Virtualmente salvado, el conjunto de Paco López acude molesto tras sus dos últimas derrotas y quiere certificar su permanencia.

Ahondando en las dinámicas, el Elche llega arrastrando un pésimo registro: lleva siete partidos sin ganar, empatando frente a Valladolid, Betis y Getafe, y perdiendo ante Osasuna, Huesca, Sevilla y Real Madrid. Como contrapunto, cabe destacar que como local el Elche no ha perdido en sus últimos cinco partidos jugados (2 victorias y 3 empates). En el último choque, los franjiverdes no solo perdieron dos puntos en los postreros instantes. Tres jugadores apercibidos (Gonzalo Verdú, Rigoni y Pere Milla) vieron la amarilla y se pierden el partido de hoy. Por lesión tampoco estará Guido Carrillo. «No queremos correr ningún riesgo y una recaída podría ser el fin de la temporada para él. Estará, seguro, para jugar ante el Atlético», señalaba ayer Escribá. Cuatro bajas que conllevan una necesaria recomposición del once titular del Elche. El técnico tendrá que echar mano de futbolistas menos habituales y en rueda de Prensa, el técnico, no dio pistas sobre qué equipo formará de inicio.

Las dudas empiezan en la portería. Gazzaniga lleva dos partidos y ha gustado al entrenador, con paradas realmente espectaculares. Pero Edgar Badia llevaba una temporada fantástica hasta el fallo ante Osasuna. Es una incógnita, pero es probable que Escribá apueste por el argentino.

En la defensa no podrá estar el omnipresente Gonzalo Verdú en el centro de la zaga. Josema está «perfecto», según el técnico, pese a que se retiró con molestias el miércoles al inicio del segundo tiempo. Por el cartagenero entrará, como en Pamplona, Diego González. Dani Calvo estará a su lado. A la derecha pueden jugar Barragán o Helibelton Palacios. A la izquierda lo hará muy probablemente Johan Mojica, atendiendo a la idea de Escribá de proteger a los «tocados», en este caso a Josema.

El centro del campo estará formado por los habituales Marcone, Raúl Guti y Fidel. Ante la ausencia de Pere Milla arriba, el técnico podría dar entrada en su lugar a Tete Morente, normalmente más retrasado. Acompañaría a Lucas Boyé en detrimento de Nino, el único delantero nato disponible que le queda a Escribá en la plantilla. Parece que el técnico no piensa en la leyenda franjiverde de inicio. Así lo dejaba entrever ayer ante la prensa.

El técnico franjiverde también puede optar por un mediapunta como sustituto de Pere Milla. En ese puesto podrían ubicarse Piatti o Víctor, como ocurrió en la recta final ante el Valladolid, o incluso centrar a Morente y que juegue como segundo delantero y apostar por Josan y Fidel en las bandas.

Al Elche le va la vida en este partido. Después, llegará el líder, el Atlético de Madrid, visitará a la Real Sociedad, recibirá a Alavés, jugará en casa del Cádiz y cerrará la temporada contra el Athletic Club en Elche.

El Levante jugará mucho más cómodo. Nadie piensa que aún pueda caer al descenso. En cuanto a la alineación, tendrá las bajas de Campaña, por lesión, y de Rochina por sanción, así como las dudas de Radoja, Vukcevic y Jorge Miramón. El técnico granota utiliza, como el franjiverde, el 1-4-4-2. Podría formar con Dani Cárdenas en la puerta. En defensa, de izquierda a derecha, con Clerc, Postigo, Duarte y Coke. El mediocampo podría estar compuesto por Bardhi, Melero, Malsa y De Frutos. Delante, Morales y Roger.

Diez victorias, diez empates y seis derrotas ante los granotas en casa

El vaso medio lleno. El total de visitas granotas al Martínez Valero se salda con 10 victorias franjiverdes, 10 empates y 6 derrotas. El vaso medio vacío. En los últimos seis partidos solo hay un triunfo local ilicitano, dos en los últimos doce. Según el optimismo o pesimismo con el que el lector se enfrente a este texto, podrá ser más o menos positivo ante la gran final que el Elche afronta hoy. Puestos a creer, hay más datos que invitan a pensar que la gesta es posible: El Elche está invicto ante el Levante en Primera División. Además, ha habido pocas victorias en la última docena de choques, pero una fue con Fran Escribá como técnico (1-0, gol de Jonathas en la temporada 2014/15, la de la permanencia deportiva y descenso administrativo). En la campaña anterior, también en la máxima categoría, el Levante se llevó un empate a uno de Elche.

Por otro lado, el árbitro del encuentro será David Medié Jiménez, del Colegio catalán. Tiene 36 años y ha arbitrado al Elche durante esta temporada tres veces, dos de ellas en Copa del Rey. En total, ha pitado al conjunto franjiverde en nueve ocasiones. Las otras seis veces fue en Segunda División. El balance de estos partidos ha sido de cinco victorias para los ilicitanos y cuatro derrotas. Por su parte, el Levante ha vencido en sus dos compromisos con el catalán: 3-0 contra el Getafe y 1-2 frente al Madrid.