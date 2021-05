El Elche gana en Cádiz y sigue vivo (1-3)

Con el Alavés y el Getafe ya salvados, el Eibar descendido; el Valladolid, con 31, necesita vencer al Atlético de Madrid, que se juega la Liga; por lo que la única plaza que, todo apunta que queda, se la disputarán los ilicitanos y los oscenses de Pacheta, que ha perdido en el Benito Villamarín (1-0). Ambos equipos están empatados a 33 puntos, el golaveraje particular favorece al Huesca, por lo que a los franjiverdes no le queda otra que vencer al Athletic y que los oscenses no lo hagan. Incluso, con un empate del Elche y una derrota del Huesca, también habría permanencia.

Escribá sorprendió con el once inicial y con un planteamiento al estilo Almirón. Por primera vez desde su llegada apostó por una defensa de tres centrales, con Barragán, Gonzalo Verdú y Diego González y con Josan y Fidel de carrileros. En el centro del campo, dejó a Iván Marcone en el banquillo y formó con Nuke Mfulu y Raúl Guti de mediocentros. Piatti y Pere Milla actuaron de enganche y Lucas Boyé como referencia ofensiva.

La apuesta comenzó con buenas sensaciones y un conjunto franjiverde que salió decididamente a por la victoria, que era el único resultado que le valía. Ya en el primer minuto, Pere Milla estuvo a punto de marcar con un remate de cabeza que se estrelló en el larguero. En el tres fue Piatti quien se aprovechó un pase al hueco y su disparo, solo ante de David Gil, lo detuvo el portero del Cádiz.

Sin embargo, toda esa buena en escena del Elche cambió en el minuto 12, un centro al área lo despejó con la mano Gonzalo Verdú. El árbitro no la señaló en un primer momento, pero tras ser avisado y consultar con el VAR decretó penalti. José Mari engañó a Gazzaniga y puso por delante a los gaditanos.

A partir de ahí, fue un quiero y no poder de los ilicitanos, que tenían el dominio del balón, pero no hacía daño a un Cádiz con buena disposición defensiva. Lucas Boyé lo intentó en un golpe franco que se estrelló en la barrera. Fidel, que intercambió su posición con Josan en la recta final del primer tiempo, centro al segundo palo, pero Pere Milla no llegó al remate. Y cuando estaba a punto de finalizar el primer tiempo, otro centro de Fidel lo tocó de cabeza Pere Milla en el área pequeña, pero quiso dejar la pelota a un compañero en vez de rematar al encontrarse en posición forzada. Al descanso, 1-0 y el Elche estaba, provisionalmente, en Segunda División.

En la segunda parte, todo cambió por completo y los franjiverdes obtuvieron el premio a su mejor juego. Primero fue anulado un gol a Pere Milla, tras consultar el árbitro, de nuevo con el VAR. Por milímetros, el delantero catalán estaba en fuera de juego.

La mala suerte parecía que se cebaba con los ilicitanos. Sin embargo, en seis minutos, el equipo de Escribá le dio la vuelta al marcador. Pere Milla, el mejor del Elche, fue de nuevo talismán y empató en el 57 tras una gran jugada en la que se fue de Fali y batió a David Gil. Y en el 63 llegó la locura. Un saque de esquina termina con un pase de Pere Milla hacia atrás, el disparo de Raúl Guti, desde la frontal del área, se estrelló en el poste, y el rechace le cayó a Diego González, que libre de marca, estableció el 1-2. Por fin una jugada afortunada para los franjiverdes.

Quedaba media hora de mucho sufrimiento por delante. Pero el Elche supo aguantar la ventaja. Guido Carrillo estrelló otra pelota en el poste. Y en el 87, Fidel, en una gran jugada personal, marcó el 1-3 definitivo. Los ilicitanos rompieron una racha de siete meses sin ganar a domicilio -no lo hacía desde octubre en Vitoria-, remontaron un partido, marcaron tres goles a domicilio. Pero lo más importante es que sigue con vida y se la jugará en una última jornada de infarto.

FICHA TÉCNICA:

CÁDIZ: David Gil, Álex Martín, Fali, Marcos Mauro, Espino (Jairo, m. 60), Jonsson (Alcalá, m. 60), José Mari (Augusto, m. 72), Iván Alejo (Rubén Sobrino, m. 72), Choco Lozano, Malbasic y Sapojnic (Negredo, m. 72).

ELCHE: Gazzaniga, Barragán, Gonzalo Verdú, Diego González, Josan (Cifu, m. 76), Fidel, Nuke Mfulu (Iván Marcone, m. 76), Raúl Guti, Piatti (Guido Carrillo, m. 58), Pere Milla y Lucas Boyé (Helibelton Palacios, m. 83).

GOLES: 1-0 m. 15, José Mari, de penalti. 1-1 m. 57, Pere Milla. 1-2 m. 63, Diego González. 1-3 m. 87, Fidel.

ÁRBITRO: Soto Grado, del colejio riojano. Mostró tarjetas amarillas a Gonzalo Verdú (m.14), Josan (m. 52), Fidel (m. 72), Diego González (m. 75), Choco Lozano (m. 90) y a Fali (m. 93).

ESTADIO: Ramón de Carranza. Sin público.