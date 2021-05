Una permanencia a la valenciana

El Elche necesita una carambola a la valenciana para continuar en Primera División. El conjunto franjiverde no depende de sí mismo para conseguir la permanencia y necesita que el Valencia le ayude y logre puntuar en Huesca. Si el cuadro che es capaz de empatar o ganar en El Alcoraz, un triunfo ilicitano frente al Athletic Club de Bilbao sería suficiente para seguir en la Liga de las Estrellas.

Además, si el Elche consigue la salvación permitiría que la Comunidad Valenciana continuase la próxima temporada con cuatro equipos (Villarreal, Levante, Valencia y Elche) en la máxima categoría del fútbol español y las tres provincias estarían representadas. Algo que también recibirían con agrado los cuatro clubes, porque podrían disputarse numerosos derbis autonómicos y la cercanías entre las cuatro ciudades también fomentaría la presencia de las distintas aficiones, con los ingresos extras que eso siempre significa.

Los seguidores franjiverdes y valencianistas han tenido históricamente una buena relación y la rivalidad que ha existido ha sido, principalmente, con el Hércules. Prueba de ello es que a lo largo de esta semana numerosos aficionados y peñas del Valencia han mostrado su deseo porque su equipo consiga una victoria el sábado en Huesca y pueda ayudar al conjunto ilicitano a continuar en Primera División.

Por si fueran pocos los lazos comunes entre Elche y Valencia, los entrenadores de ambos equipos son valencianos y tienen una edad parecida, con solo tres años de diferencia. Salvador González «Voro» nació en L’Alcudia (9-10-1963) y Fran Escribá en València (3-5-1965). Ambos se formaron en la cantera valencianista, aunque Voro llegó mucho más lejos en su carrera como futbolista profesional.

Escribá no pone en duda la honradez del Valencia y está convencido de que hará todo los posible por lograr un resultado positivo en Huesca. El entrenador del Elche, cuando, después de la victoria en Cádiz, se le preguntó sobre las posibilidades de recibir la ayuda del conjunto che en la última jornada, señaló que «todo depende de nosotros, que debemos ganar. Luego, no tengo dudas de ningún equipo. Conozco al entrenador del Valencia y a parte de su plantilla y querrán ganar en Huesca, igual que el Cádiz, aunque no se jugaba nada, quiso ganarnos a nosotros. Esa parte de honradez profesional la tienen todos los equipos de Primera División», comentó totalmente convencido Escribá.

A pesar de la buena voluntad valencianista, el problema para el Elche es que tiene muy poco en juego y el Huesca está mucho más necesitado. Pero lo mismo va a ocurrir en el partido del Martínez Valero con Athletic Club de Bilbao, que tampoco se juega nada.

Mejoría valencianista

Una cuestión que puede beneficiar los intereses ilicitanos es la mejoría que ha experimentado el Valencia desde que llegó Voro al banquillo como sustituto de Javi Gracia. Los tres partidos con el nuevo técnico se han saldado con dos victorias contundentes en Mestalla, frente al Valladolid (3-0) y el pasado domingo contra el Eibar (4-1) y la única derrota la cosechó en el siempre difícil Sánchez Pizjuán de Sevilla, donde perdieron por la mínima (1-0) y estuvieron plantando cara al equipo de Lopetegui hasta el final del encuentro.

La mejoría valencianista con Voro también se ha trasladado a alguno de sus jugadores más importantes, como es el caso de Gonzalo Guedes, que está terminando de forma magnífica la temporada. Eso también ayuda a las esperanzas franjiverdes.

Pero más allá de la ayuda externa que pueda ofrecer el Valencia, lo primordial para el Elche es su partido contra el Athletic Club, porque todo lo que no sea puntuar, independientemente de lo que haga el Valencia, no servirá de nada. La permanencia a la valenciana se puede dar, pero primero hay que hacer los deberes.

Hoy finaliza el plazo para las entradas preferentes de los socios

Los aficionados del Elche con carnet de socio, que es distinto al de abonado, porque esta temporada no ha habido campaña de abonos; tienen hasta esta tarde (20 horas) para poder adquirir las entradas para el partido del sábado que el club ilicitano ha puesto de forma preferente a su disposición. Las reservas han sido constantes en los dos últimos días y, prácticamente, todos los socios han rellanado el formulario y han obtenido la localidad que le pertenecía de forma gratuita. Una vez que esta tarde termine el plazo, la entidad franjiverde contabilizará las entradas sobrantes y las pondrá a la venta a partir de mañana jueves.

De las cinco mil disponibles, se espera que puedan ser unas dos mil, porque, como ya informó este diario, hay una buena cantidad de localidades que también están reservadas para los seguidores que pagaron sus palcos vips y para compromisos de patrocinadores que ayudaron al club a principio de temporada pagando un soporte publicitario. Los jugadores también dispondrán de unas pocas entradas. Al club y a sus directivos les están lloviendo las peticiones, pero el margen es muy pequeño, porque solo hay cinco mil.