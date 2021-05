Comienza la resiembra del césped del Martínez Valero

Sin tiempo que perder, la empresa Servi-Césped, que es la encargada del mantenimiento de los terrenos de juego tanto del estadio Martínez Valero como del campo Díez Iborra de la Ciudad Deportiva Juan Ángel Romero, donde habitualmente entrena el Elche, se ha puesto manos a la obra para que ambas instalaciones estén en perfectas condiciones para el comienzo de la pretemporada a principios del mes de julio.

El pasado lunes, tan solo dos días después del último partido de Liga frente al Athletic Club de Bilbao, comenzó la resiembra del Martínez Valero. Según explica Antonio Esclapez, gerente de Servi-Césped «se está procediendo a la transición de raigrás, que es la hierba de invierno, a la bermuda híbrida, que es la de verano».

Para ello, se está llevando a cabo la escarificación y aireación del terreno de juego. Posteriormente, se sembrará de bermuda híbrida y se cubrirá de arena blanca. Una vez que la semilla vaya creciendo, se irá abonando y preparando el terreno de juego para que el Elche lo pueda utilizar en sus entrenamientos y partidos de pretemporada.

A principio de esta campaña, el césped del Martínez Valero no estaba en buenas condiciones, aunque conforme ha ido avanzando la Liga se ha ido recuperando. Antonio Esclapez señala que el motivo fue «porque el año pasado no pudimos hacer los trabajos que estamos haciendo ahora. Con la pandemia, la Liga terminó más tarde de lo previsto y luego se tuvo que jugar el play-off. El último partido fue ya a mediados de agosto y no se pudo cambiar la hierba de invierno a la verano».

Sin embargo, este año hay suficiente tiempo para poder preparar el terreno de juego y que presente un gran aspecto para el comienzo de la nueva temporada, en la que el Elche va a continuar en Primera División. «Para la primera semana de julio ya estará perfectamente para poder ser utilizado», comenta el gerente de Servi-Césped.

Ciudad Deportiva

Antes de comenzar a preparar el Martínez Valero, la semana pasada se realizaron las mismas labores en el campo Díez Iborra de la Ciudad Deportiva Juan Ángel Romero. Por ello, el conjunto de Fran Escribá realizó todos sus entrenamientos en el estadio. El jueves acabó la resiembra y para principios de julio estará preparado para entrenar.

Los primeros entrenamientos de pretemporada se llevarán a cabo en esta instalación municipal, que está utilizando el Elche gracias al convenio que firmó con el Ayuntamiento. El club ilicitano se encargará de su mejora y de su mantenimiento, como ha ocurrido esta temporada.

El césped del Díez Iborra también ha terminado en unas condiciones inmejorables, algo que han agradecido los jugadores y el cuerpo técnico.

La temporada pasada, además de no disponer de mucho tiempo, el Elche tuvo que peregrinar por distintos campos como fue el de Algorfa Golf o el stage de pretemporada que realizó el conjunto franjiverde en Pinatar Arena.

De esta forma, de cara a la próxima campaña y a diferencia de la anterior, el Elche tendrá suficiente margen de maniobra para configurar la plantilla y también dispondrá de dos terrenos de juego para comenzar a entrenar. Luego, será el cuerpo técnico y el club los que decidan si quieren realizar alguna concentración fuera de la ciudad.