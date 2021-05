Bragarnik quiere que Benedetto sea uno de los fichajes estrella del Elche

Bragarnik y el futbolista mantienen una relación especial. El jugador no solo pertenece a la agencia de representación del dueño de la entidad franjiverde. También forma parte y aportó dinero a la empresa Score Club 2010, que fue la que fue la que compró la mayoría del paquete accionarial a Sepulcre. El propio inversor argentino ha reconocido que tanto Benedetto como Gustavo Bou, que está jugando en la MSL de Estados Unidos, forman parte del proyecto societario en el club ilicitano.

Pero ahora, Christian Bragarnik quiere ir más allá y pretende que el delantero se una también al proyecto deportivo. En un principio parecía complicado que el atacante argentino recalará en el Elche después de que hace dos años el Olimpique de Marsella pagara 14 millones a Boca Juniors por su traspaso, en una operación que llevó a cabo personalmente Bragarnik. Pero después de dos temporadas en el conjunto francés su situación ha cambiado.

El «Pipa»Benedetto, que esta temporada ha disputado 32 partidos en la Ligue-1 francesa y seis en la Champions, no tiene la continuidad deseada y no es titular indiscutible. Por ello, estaría dispuesto a cambiar de aires. El Marsella no vería con malos ojos un traspaso -tiene contrato hasta 2023- y recuperar parte del dinero invertido. Se está hablando de una cantidad entorno a los cinco millones de euros para facilitar su salida. Una cifra que el Elche podría asumir después de conseguir la permanencia en Primera División.

Boca Juniors también suspira por su regreso. Incluso, medios argentinos señalan la posibilidad de un trueque con el Olimpique con el portero Esteban Andrada o con el delantero Cristian Pavón.

Si su situación en Francia no cambia, al atacante argentino le agrada la posibilidad de jugar en LaLiga española antes de regresar a su país. Además de darse la circunstancia de que es accionista del club ilicitano, también se reencontraría con su socio y representante Christian Bragarnik y con su amigo personal Iván Marcone, a quien visitó en la ciudad de las palmeras el pasado mes de abril, incluso se puso una camiseta del Elche.

Un atacante diferente

Benedetto, de 31 años, sería un buen refuerzo para el conjunto franjiverde. Tiene experiencia en Europa, es un delantero diferente a Lucas Boyé y Guido Carrillo. Mide 1,77 y se caracteriza por su lucha y brega en el ataque y su capacidad para hacer goles. Podría ser el sustituto de Nino en la plantilla y junto a Pere MIilla, Boyé y Carrillo formar la delantera del Elche de la próxima temporada.

La operación no es sencilla. Tiene muchos protagonistas e interesados: Olimpique de Marsella, Benedetto, Bragarnik, Elche, Boca Juniors. Pero en los despachos del Martínez Valero también la consideran que puede ser factible y que puede llegar a buen puerto.

Una vez que Escribá firme su renovación. Si el técnico da su aprobación, el máximo accionista intensificará los contactos y las negociaciones para intentar traer al delantero argentino.