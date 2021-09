El entrenador del Levante, Paco López, recordó ayer en rueda de Prensa a la agencia Efe el buen inicio de temporada del Elche. «Está haciendo las cosas muy bien, me está gustando mucho. Es un equipo que está poniéndoles las cosas muy difíciles a los rivales para generar las ocasiones de gol», destacó. Además, el preparador valenciano explicó que el alemán Shkodran Mustafi «está cada vez mejor» pero no quiso adelantar si será incluido en la convocatoria de Elche.

Por otro lado, explicó que deben trasladar las «buenas sensaciones» del trabajo diario al terreno de juego para lograr el primer triunfo. «Durante la semana el equipo está muy bien y noto serenidad, optimismo, ilusión… Las emociones negativas no son buenas para conseguir resultados», indicó el entrenador.

«Ya lo hemos vivido otros años. Llevamos cuatro partidos y la urgencia y la ansiedad no son buenas. Tenemos que centrarnos en hacer las cosas bien y desde ahí llegarán los resultados y confiamos que van a llegar. El camino es poner el foco en el trabajo y no en el resultado», recalcó. Sin embargo, Paco López admitió que entiende la crítica en el entorno. «Todo el mundo quiere ganar. Es cierto que somos un equipo que llevamos varias temporadas y la exigencia crece y cada vez es mayor. Veo normal que cuando estás cuatro jornadas y no ganas pues que todo el mundo quiera ver ganar a su equipo», comentó.