Minuto 37. 1-1. Pedraza realiza una entrada durísima a Josan. Podría ver la segunda amarilla y «el árbitro sabe que era expulsión», asegura el entrenador del Elche, Fran Escribá. Contrariamente a lo que acostumbra -no suele quejarse de los árbitros-, prosigue: «estoy enfadado porque el árbitro lo sabe. Yo soy el primero que justifico cualquier error, porque todos nos equivocamos, pero eso no es equivocarse, eso es mala fe. Nadie duda de que si Pedraza no llevara la amarilla se la hubiera sacado. Y nadie hubiera protestado. Prueba de ello es que lo retiran en el descanso. Creo que eso dice mucho de lo que pensamos no solo mi banquillo, sino también el rival. Cualquier lectura que haga del partido, a partir de ese instante, es una mentira. Como diría Groucho Marx, he visto un gran arbitraje, pero no ha sido hoy», lamentó

El técnico franjiverde aseguró que «a partir de ese momento, todo fue mal» e insistió en que «cualquier análisis que se haga de “gran victoria”, “goleada”, me parece una mentira. Y si se hace es mentir al que no haya visto el partido». Poco más habló el preparador valenciano, que sobre el error de Roco comentó que «esas cosas no se entrenan» .

Emery lo veía de otro color: «Entiendo que -Escribá- esté contrariado, pero el árbitro acertó. La primera tarjeta fue muy rigurosa. Entre las dos entradas no suman una roja. La segunda tiene que ser clara para que equilibre lo que la primera no es tan clara».