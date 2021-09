Abren expediente a Escribá por sus críticas al árbitro de Villarreal

Al no producirse estas afirmaciones durante el encuentro, el árbitro no las recogió en el acta, por lo que el Comité de Competición de la RFEF no ha actuado directamente ni ha tratado todavía el asunto. Sin embargo, como es habitual, la comisión de Integridad sí analiza este tipo de acciones y, después, si las considera merecedoras de sanción, las eleva a Competición para que proceda.

En el caso de las acusaciones del entrenador del Elche, Integridad ha analizado sus palabras y ha abierto un expediente proponiendo a Competición que se tomen medidas. El tema, de momento, no fue tratado en la reunión de ayer del órgano de la RFEF, pero lo sí que está previsto que lo haga próximamente, según ha podido conocer este diario.

Ni el Elche, ni el propio Escribá, han recibido notificación alguna hasta la fecha de estas instrucciones, que son habituales en los procesos que se investigan cuando los hechos no ocurren en el terreno de juego y no son plasmados en el acta arbitral. Este procedimiento se suele dilatar varios días o semanas, según el caso.

A pesar de la apertura de expediente por parte de Integridad, el rápido arrepentimiento de Escribá y el antecedente del técnico del Cádiz, Álvaro Cervera, al que el TAD le dio la razón y le quitaron la sanción, permite al club ilicitano y su entrenador ser optimista en que, al final, el tema quedará en nada. Escribá espera no ser castigado, aunque ya avisó de que, si recibía sanción, iba a recurrir. Habrá que esperar.

Los hechos

22 de septiembre. Corría el minuto 38 del Villarreal-Elche, que había comenzado a las diez de la noche. El marcador reflejaba 1-1. Pedraza realiza una entrada durísima a Josan. Ya había sido amonestado antes con una amarilla. Podía ver la segunda, pero el trencilla decidió no castigar la acción con tarjeta. “El árbitro sabe que era expulsión”, aseguró el preparador valenciano. Contrariamente a lo que acostumbra -no suele quejarse de los árbitros-, proseguía con sus críticas y mostraba su estado de ánimo: “Estoy enfadado porque el árbitro lo sabe. Yo soy el primero que justifico cualquier error, porque todos nos equivocamos, pero eso no es equivocarse, eso es mala fe. Nadie duda de que si Pedraza no llevara la amarilla se la hubiera sacado. Y nadie hubiera protestado. Prueba de ello es que lo retiran en el descanso. Creo que eso dice mucho de lo que pensamos no solo mi banquillo, sino también el rival. Cualquier lectura que haga del partido, a partir de ese instante, es una mentira. Como diría Groucho Marx, he visto un gran arbitraje, pero no ha sido hoy”, lamentó el preparador franjiverde.

En el campo se le vio contrariado a Escribá y protestó la acción, pero en el acta nada de eso se refleja. Las palabras llegaban después, aún en caliente, pero ya en la rueda de Prensa posterior al partido. El entrenador del conjunto valenciano fue el primer técnico en hablar. Seguía muy molesto y se notó. Las preguntas de los periodistas fueron al grano puesto que la acción marcó el partido. Hubo un antes y un después.

Arrepentido

En su siguiente rueda de Prensa, el 25 de septiembre, tres días después, Escribá empezó pidiendo “disculpas” y señaló: “lo dije nada más acabar el encuentro, cuando estamos muy calientes. Sigo pensando que fue un error grave y lo mantengo, pero si dije alguna expresión que pudiera faltar el respeto pido disculpas, porque ahí está mi trayectoria y nunca he faltado el respeto a nadie. Somos un club y una plantilla ejemplar. No quisiera que esa frase me generara una sanción y espero no volver a cometer ese error de expresarme mal. Los entrenadores somos un ejemplo para los jugadores y para los jóvenes y no tenemos que actuar así. No estoy contento con mi forma de expresarme porque no es mi forma de actuar y los árbitros lo saben. El árbitro se equivocó, igual que nos equivocamos todos y si dije algo que le ha molestado, pido disculpas, porque nunca quise faltar el respeto. Espero que todo quede en una anécdota y que este mismo árbitro nos vuelva a pitar".

Antecedente

El pasado año, al entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, el Comité de Competición le impuso cuatro partidos de sanción -podrían haber sido hasta doce- por unas declaraciones criticando a un árbitro en términos parecidos a Escribá, pero el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) dejaba sin efecto, meses después -cuando ya había cumplido los partidos-, la imposición. El TAD resolvía que “no se desprende la claridad que predica el comité de apelación sobre la intenacionalidad en las manifestaciones” y entendía las palabras del técnico gaditano como “un juicio subjetivo sobre la intencionalidad del recurrente no basado en la literalidad de las palabras empleadas”, por lo que entendía que existía “una duda razonable en la intenacionalidad de las manifestaciones realizadas”, dándole más valor al “principio de in dubio pro-reo y la presunción de inocencia”, dejando sin efecto la sanción de cuatro partidos y la multa, que ascendió a 601 euros.

El Comité de Competición podría pedir una sanción similar para Escribá, que podría acogerse a la sentencia del TAD para defenderse. De momento, el expediente está abierto en la RFEF, pero no cerrado. Habrá que esperar la decisión de Competición, que podría conocerse esta misma semana. El preparador valenciano ya indicó en la rueda de prensa en la que pidió disculpas, que, en caso de ser sancionado, verían en qué términos se producía el castigo y que, por supuesto, recurrirían.