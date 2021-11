El Elche contra la maldición del ex

Reencontrarse con un ex no siempre es plato de buen gusto. Incluso por muy bien que acabara la relación, la sensación de incomodidad siempre suele estar en el ambiente. El deporte en general y el fútbol en particular no son ajenos a esta situación tan típica de la vida cotidiana. Ocurre con jugadores y entrenadores, en la famosa maldición de los ex.

El Elche tendrá que medirse esta tarde a dicha superstición. El entrenador del Mallorca es Luis García Plaza, que dio sus primeros pasos en los banquillos del fútbol profesional en el Elche. No le fue bien en cuanto a resultados, pese a que dejó muy buenas sensaciones. Él mismo reconoce que guarda un buen recuerdo de aquellos meses y, sobre todo, agradece aquella primera oportunidad a un técnico joven, desconocido, ajeno al entorno franjiverde y que luego ha ido completando una buena carrera como entrenador, tanto en España como en el extranjero.

El de hoy será un nuevo reencuentro con el pasado para el Elche, al que precisamente no le ha ido bien en la última década cuando ha tenido que enfrentarse a equipos dirigidos por exentrenadores franjiverdes. De los últimos 15 duelos de este tipo solo ha conseguido una victoria. Y fue en Segunda B, por la mínima, en el tiempo de descuento y gracias a un tanto de penalti.

Esta especie de gafe se inició precisamente con Fran Escribá en el banquillo franjiverde, en la histórica temporada del ascenso a Primera División (2012/13). Entonces, el valenciano perdió la partida con José Bordalás en Alcorcón (1-0), aunque aquel curso ejerció un dominio abrumador contra casi todos los ex del Elche a los que se enfrentó: Claudio Barragán (Ponferradina, victoria por 4-2 y empate a uno en El Toralín), el propio Bordalás (1-0 en la primera vuelta), Quique Hernández (Hércules, 2-0 en el derbi disputado en el Martínez Valero), Fabri (Racing de Santander, 1-0) y Jorge d’Alessandro (Huesca, 3-1). A partir de entonces, el camino ha sido muy diferente.

JOSÉ BORDALÁS. Con el técnico alicantino empezó la racha. Logró derrotar al Elche de los récords esa misma campaña 2012/13, en un duro partido en Santo Domingo. Posteriormente, los caminos de Bordalás y el Elche volvieron a cruzarse en otras seis ocasiones y los franjiverdes nunca ganaron a los equipos del actual entrenador del Valencia. En la 2015/16, contra el Alavés, el conjunto vitoriano ganó en Elche por 0-1 y el duelo en Mendizorroza acabó sin goles. En la 2016/17 y en la 2020/21, contra el Getafe, el balance es de dos derrotas y dos empates. El año del descenso a Segunda B, la catástrofe quedó prácticamente consumada con una derrota en el Coliseum por 2-0. El curso pasado, en Primera, los azulones remontaron en Elche (1-3) y el duelo en territorio madrileño acabó en tablas gracias a un penalti detenido por Edgar Badia.

LUIS GARCÍA PLAZA. Esta no será la primera vez que García Plaza se mida al Elche. Dentro de esta última década lo hizo en la 2013/14, siendo técnico del Getafe, en un partido que acabó en empate. Además, el preparador madrileño afincado en Altea no ha perdido nunca contra los ilicitanos. Anteriormente logró tres victorias y un empate durante su exitosa etapa en el Levante, en las temporadas 2008/09 y 2009/10, ambas en Segunda División.

CÉSAR FERRANDO. El veterano técnico valenciano, actualmente de moda por el buen rendimiento de La Nucía en Segunda RFEF, no tuvo un paso extenso como franjiverde. Fue el encargado de ejercer de puente entre dos entrenadores históricos de la entidad como Bordalás y Escribá. Después, se midió al Elche de Rubén Baraja en el tramo final de la 2015/16, en un partido en el Martínez Valero que acabó 1-1 y en el que una desafortunada acción de Mandi costó dos puntos a los locales y gran parte de sus opciones de pelear hasta el final por meterse en puestos de promoción.

RUBÉN BARAJA. Precisamente Baraja es el siguiente que aparece en la lista. El vallisoletano fue el encargado de dirigir la nave ilicitana tras el descenso administrativo. Completó un buen año, especialmente teniendo en cuenta las circunstancias en las que arrancó el proyecto, sin saber ni siquiera si el club iba a poder ser inscrito en la categoría de plata debido a las deudas con jugadores. Tras abandonar la ciudad de las palmeras, Baraja se ha enfrentado dos veces a los franjiverdes. Lo hizo en la 2016/17 con el Rayo Vallecano (empate 1-1) y en la 2019/20 con el Tenerife, en un partido en tierras canarias que acabó con triunfo local por 1-0.

VICENTE PARRAS. A Parras le tocó el marrón de terminar el año del descenso, sin poder reconducir la situación tras el despido de Alberto Toril. También es el único ex en este tiempo que ha perdido contra el Elche. Lo hizo, eso sí, a última hora. En la 2017/18, su Ontinyent resistió hasta el descuento y solo cayó con un gol de penalti, transformado por Nino. Unos meses después se tomó la revancha al derrotar en El Clariano a los ilicitanos, en un partido que supuso la destitución de Josico y la llegada de Pacheta.

CLAUDIO BARRAGÁN. Jugador, ayudante y entrenador. Claudio es historia viva del Elche. Y también ha sido rival. Curiosamente, en esta serie de partidos con resultados negativos frente a ex, el otrora ariete franjiverde aparece como técnico del eterno rival, el Hércules. En Segunda B, el derbi correspondiente a la primera vuelta de Liga, disputado en el Rico Pérez, acabó sin goles.

PACHETA. Hasta esta tarde, Pacheta es el último reencuentro que el franjiverdismo ha tenido con un entrenador que anteriormente dirigiera a la entidad. Y se trató de un caso sumamente especial por diferentes motivos. En primer lugar, por el peso en la historia reciente que tiene el burgalés, que cogió al club en Segunda B y lo dejó en Primera División. En segundo lugar, por las circunstancias de su marcha, decisión propia de Christian Bragarnik. Y, por último, porque el Huesca de Pacheta y el Elche de Escribá se jugaban el descenso el curso pasado. Pacheta ganó la batalla (3-1), pero Escribá venció la guerra.