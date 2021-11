Manusovich coge las riendas: «Esto es provisional, ¡eh!»

Manusovich dejaba claro y advertía exclamando que no va a ser el sustituto de Escribá de forma duradera. Lo suyo es para unos días, pero vaya días...

El ahora técnico del Elche fue ayudante la pasada temporada de Jorge Almirón. Tras la marcha, en febrero, del argentino, ocupó un puesto en la Dirección Deportiva junto a Mantecón. Quiso acompañar a Bragarnik en su proyecto de futuro para el Elche. Lo que no sabía es que un día tendría que ponerse al frente del equipo.

El preparador es amigo del máximo accionista del Elche, que estos días le ha pedido ayuda para intentar salvar la situación a toda costa, ocupando el vacío que él mismo creó tras despedir fulminantemente a Fran Escribá después de la derrota y mala imagen del equipo ante el Betis.

Bragarnik sabe que no puntuar en Pamplona avivará las críticas contra él por deshacerse de Escribá sin piedad y sin una reflexión pausada. Echar a un entrenador sin tener contratado a otro puede ser peligroso, máxime en los tiempos que corren en el mundo del fútbol. Por ello, aunque no se gane, al menos, el dueño del club le ha pedido a su hombre de confianza que el equipo dé la cara ante Osasuna, que cambie de actitud, que exprima al máximo a los jugadores y que no se repita el bochornoso aspecto de la última jornada ante el Betis.

Más toque de balón

De momento, Manusovich ya ha cambiado algunos detalles de los entrenamientos. Y aunque sepa que el banquillo va a tener otro dueño en breve, el hermano del exlateral izquierdo franjiverde Damián «El Ruso» Manusovich ya ha insuflado otro espíritu al vestuario franjiverde. Sus componentes, ayer mostraban concentración en su entrada al campo de fútbol Díez Iborra.

Sobre el césped, Manusovich contó con los preparadores físicos de la casa, Manolo Sempere y Fidel Agulló, junto al entrenador de porteros, Miguel Escalona, y al analista, Óscar Suárez.

El director del entrenamiento modificaba diferentes ejercicios de la sesión que habitualmente realizaban los jugadores con Escribá. Entre ellos, se pudo ver al equipo tocando más balón y disputando un «partidillo». Como el entrenamiento fue a puerta cerrada, no se puede dar constancia de los componentes de ambos equipos.

Si no llega el nuevo entrenador antes del domingo, toda apunta a que será Manusovich quien se haga cargo del conjunto franjiverde. Su primera función pública será contestar a los periodistas en la rueda de Prensa previa al partido contra Osasuna. En principio, el club tiene previsto celebrar este acto el domingo, después del último entrenamiento antes de salir de viaje a Navarra. Lo lógico es que, pese a que Bragarnik haya encontrado técnico definitivo entre hoy y mañana, el que se siente en el banquillo de El Sadar sea Manusovich.

Bragarnik quiere a un técnico comprometido con el Elche. Ha llegado incluso a pensar en Pacheta, al que, según asegura, considera ideal. El máximo accionista demuestra así que reconoce su error al echarlo tras el ascenso. Pero el técnico burgalés tiene equipo. Hay que seguir buscando.