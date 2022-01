Pere Milla es eterno

Antes de que llegara el minuto 21, en el que Cornellà-El Prat aplaude cada partido a su leyenda y eterno Dani Jarque, Pere Milla ya había puesto patas arriba el encuentro con dos goles. El delantero catalán volvió a aparecer en el momento más oportuno y cuando más lo necesitaba el Elche.

El atacante se está convirtiendo también en eterno y sus goles están siendo determinantes y decisivos. Marcó el gol ante el Oviedo que clasificó al conjunto ilicitano para el play-off de ascenso. Anotó el tanto del ascenso en Girona. Volvió a marcar la temporada pasada en la victoria decisiva en Cádiz para la permanencia. Y ayer, cuando más difícil lo tenía el cuadro franjiverde, el catalán se puso de nuevo la capa de héroe, que ya es eterna, para liderar la victoria frente al Espanyol.

El Elche rompió una racha de 56 años sin ganar en el feudo perico. Solo había hecho en una ocasión en la temporada 1965-1966. Además, el equipo de Francisco profanó un estadio que hasta ahora había sido inexpugnable para los que lo habían visitado. Solo el actual campeón de Liga, el Atlético de Madrid, se había llevado la victoria con un gol en el minuto 98. Además, los franjiverdes vuelven a ganar a domicilio, algo que solo había hecho en una ocasión esta campaña y fue hace cuatro meses, el 13 de septiembre, en Getafe. Un día antes el Espanyol perdió su encuentro con el Atlético. Casualidades de la vida.

A pesar de la baja de última hora de Lucas Boyé y las ausencias por sanción de Fidel y Diego González, Francisco planteó un partido valiente, con Guido Carrillo y Lucas Pérez, que volvía tras superar el covid, como pareja atacante y Pere Milla escorado en la banda izquierda.

La apuesta salió a la perfección. Tras unos primeros minutos de dominio del Espanyol, en la primera llegada al área contraria llegó el primer gol de Pere Milla. Carrillo luchó con fe una pelota en el área, se la llevó, se la dejó a Tete Morente, que vio como el delantero catalán entraba solo en el segundo palo y puso un centro para que el «10» franjiverde enviara la pelota al fondo de la red.

El 0-1 aportó confianza y aplome al Elche, que en su segunda oportunidad volvió a ver puerta. Mojica puso un centro perfecto al corazón del área y, de nuevo Pere Milla, aprovechó una indecisión en la salida del portero perico Joan García y de cabeza puso el 0-2 en marcador. Francisco pedía más contundencia en la previa del encuentro y más no se podía pedir.

A pesar del dominio espanyolista, Edgar Badia no pasó apuros. En el minuto 24 le fue anulado un gol a Loren por un claro fuera de juego. Y en el tiempo de prolongación del primer tiempo, el árbitro se erigió protagonista al señalar un penalti muy riguroso de Gonzalo Verdú sobre Keide Bare, que buscó más el contacto con el brazo del capitán del Elche, que no hizo ninguna intención de tocarle. Raúl de Tomás no desaprovechó el regalo, marcó el 1-2 y metió a los catalanes en el partido.

Sufrimiento sin agobios

Con la mínima ventaja, el segundo tiempo se presentaba con un previsible agobio continúo de los locales. Hubo, pero no demasiados. El conjunto de Vicente Moreno dominó, como era normal, pero apenas creó ocasiones de peligro sobre la portería de Edgar Badia. De hecho, el guardameta franjiverde apenas tuvo que realizar intervenciones de mérito. Solo en los lanzamientos de saques de esquina -el Espanyol lanzó hasta once- hizo temer por el empate.

El Elche, con Gumbau y Omar Mascarelll imperiales en la sala de máquinas, con Mojica y Helibelton Palacios incorporándose al ataque cada vez que podían, con un Roco contundente en defensa y con un Gonzalo Verdú serio hasta que se tuvo que marchar lesionado en el minuto 76 con un golpe en el pie, supo frenar las acometidas del Espanyol. Guido Carrillo, Lucas Pérez, Tete Morente y, sobre todo, Pere Milla, se multiplicaron en defensa.

Los minutos iban avanzando con los lógicos apuros del resultado, pero el Elche mantuvo el encuentro donde más le convenía.

En esta ocasión, el equipo franjiverde estaba tan bien, que Francisco aguantó el máximo posible para realizar los cambios y así mantener la buena estructura sobre el terreno de juego.

Josan entró en los últimos 20 minutos por Tete Morente para refrescar la banda derecha. Josema lo hizo por el lesionado Gonzalo Verdú y cuando el partido llegaba a su fin salieron Raúl Guti y Piatti por unos desfondados Guido Carrillo y Lucas Pérez.

El final se hizo eterno, pero el Elche supo aguantar el tipo para sumar tres puntos vitales, salir de los puestos de descenso, volver a ganar a domicilio. Y lo más importante, dar un salto en la clasificación. El conjunto de Francisco ha superado en la tabla al Alavés y al Getafe, recupera un colchón de dos puntos sobre la zona roja que, con la igualdad que hay, es un mundo y aventaja al Cádiz en cinco puntos. Además, se ha situado a un solo punto del Mallorca.

El calendario que viene es difícil, con el Villarreal y el Real Madrid en los siguientes encuentros, pero la victoria de ayer permite ver el futuro con más optimismo.