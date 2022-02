Francisco, sin poder repetir once

El covid y las lesiones no solo han servido para repartir minutos entre la plantilla franjiverde, también han motivado que Francisco no haya podido repetir nunca su once inicial, pese a que su idea ha sido siempre la de fijar un equipo titular a partir del cual se forme la columna vertebral de su Elche.

Francisco Rodríguez desembarcó en el club con una intención clara: «Soy entrenador de establecer un once inicial y a partir de él ir dando entrada a los jugadores que lo vayan mereciendo». Aunque aún no ha podido dibujar dos veces la misma lista de titulares, el técnico almeriense sí tiene ese eje en torno al cual asienta el equipo. Al principio, motivado por el buen empate logrado en Pamplona ante Osasuna, el preparador establecía su primer once: Edgar Badía bajo palos. En la zaga Palacios, Enzo Roco, Diego González y Mojica. En la medular, Tete Morente, Marcone, Mascarell y Fidel. Adelante, Lucas Pérez y Lucas Boyé, su pareja más repetida junto a la que incluía a Pérez con Carrillo cuando el máximo goleador argentino estuvo lesionado del tobillo. En poco más de dos meses como técnico franjiverde, Francisco ha sido fiel a su filosofía, siempre que las lesiones o enfermedades se lo han permitido. De su primer equipo de arranque siguen repitiendo muchos jugadores. En concreto, siete fueron los mismos en el último choque liguero (Badia, Palacios, Mojica, Morente, Fidel, Mascarell y Boyé). Podían haber sido ocho si Lucas Pérez no se hubiera marchado. Fue titular seis veces en siete encuentros de LaLiga. Solo se perdió uno por covid. Pero se marchó al Cádiz. En total, han sido 18 los jugadores que han pasado por los equipos iniciales de Francisco desde que se hizo cargo del Elche. A los ya citados en el primer once hay que sumar a Gumbau, Gonzalo Verdú, Guido Carrillo, Antonio Barragán, Pedro Bigas y Josan, que solo ha sido titular en LaLiga en una ocasión con el actual director de juego. Los más utilizados de salida por el técnico almeriense han sido Omar Mascarell y Edgar Badia, que son los dos únicos que con este entrenador siempre han jugado desde el pitido inicial del árbitro. El portero recuperó la titularidad perdida ante Kiko Casilla pocas semanas antes de la llegada de Francisco al banquillo y ya no se ha movido del puesto. Varias «salvadas» brillantes, algunas impresionantes como la parada que hizo de un balón que iba a la escuadra en el Bernabéu, han transmitido mucha seguridad al equipo. Por otro lado, el centrocampista tinerfeño tampoco se ha perdido un encuentro con Francisco. Junto a Gerard Gumbau han formado un tándem de confianza para el entrenador. En los últimos cinco partidos de liga han sido titulares. Desde el Elche-Granada del 2 de enero. En estos cinco encuentros el conjunto franjiverde se mantiene invicto y ha marcado 14 goles y recibido 10. Tete Morente y Johan Mojica son los siguientes en la lista con más titularidades. Llevan siete de ocho. El gaditano solo falló ante el Barcelona, jornada del 18 de diciembre en la que debutó en el once inicial Josan. Por su parte, el colombiano fue sustituido por Barragán ante el Valencia el 11 del último mes del año. Helibelton Palacios, Diego González y Lucas Pérez cuentan con seis titularidades. En total son siete los jugadores que han sido seis o más veces titular con Francisco. El delantero ya no forma parte del plantel franjiverde, el colombiano solo ha faltado en el once inicial ante Villarreal y Real Madrid, mientras el defensor de Chiclana de la Frontera se perdió la última jornada ante Alavés y la del 10 de enero ante el Espanyol. Cinco veces titulares han sido Fidel, Enzo Roco y Gumbau, mientras Guido Carrillo, Pere Milla y Lucas Boyé suman cuatro, y tres Iván Marcone y Antonio Barragán. Los únicos futbolistas del primer equipo que todavía no se han estrenado de inicio, al margen de los recién llegados -Ezequiel Ponce, Kike y Olaza-, son el portero Kiko Casilla,y los centrocampistas Raúl Guti, Pablo Piatti y Javier Pastore. Teniendo en cuenta las participaciones de unos y otros, el equipo titular de Francisco quedaría formado por Badia en la puerta; Mojica, Palacios, Diego González y Enzo Roco, en defensa; Mascarell y Gumbau en el centro, con Tete Morente y Fidel en las bandas;y Lucas Boyé arriba acompañado por Pere Milla o Carrillo. Conforme están ahora mismo las cosas, el técnico podría repetir por primera vez este viernes un once titular. Concretamente el del pasado sábado. Portería, centro del campo y delantera parecen claras. Con la lesión de Diego González y la reciente incorporación de Roco a los entrenamientos, la defensa en Sevilla podría ser la misma que ante el Alavés. ¿Será la primera vez que repita once?